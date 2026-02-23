Ft
gazdaság sorkatonai szolgálat baltikum európai néppárt munkaerőpiac

Elemzés bizonyítja, rossz hatással van a sorkatonaság a munkaerő-piaci folyamatokra

2026. február 23. 22:29

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány arra is választ adott, hogy a Magyarországon alkalmazott professzionális állomány miért illeszkedik jobban a modern hadviseléshez.

2026. február 23. 22:29
null

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány nemrég azt vizsgálta meg, hogy miként alakul a versenyképesség azokban az uniós országokban, ahol bevezették a sorkatonaságot. 

Az elemzésben ismertették, hogy napjaink geopolitikai kihívásai egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek az államok egyéni védekező képességére. Míg egyes országok visszaállították az elmúlt években a korábban eltörölt sorkatonai szolgálatot, addig más országok inkább professzionális hadseregfejlesztésekkel igyekeznek a védelmi képességeiket erősíteni, a hatékonyságot növelni. 

Összességében a sorkatonai szolgálat visszaállítása (vagy afelé tett lépések) a modern időkben sokszor kapcsolódott az Európai Néppárt kormányra kerülésével az adott országban (pl. Horvátország, Lettország, Németország) – idézték fel.

Az Oeconomus összeállításában többek között megállapította, hogy 

a sorkatonaság rövid távon szinte minden esetben negatív munkaerőpiaci hatású, 

mivel késlelteti a munkába állást, megszakítja a karrierindulást és kieső munkatapasztalatot okoz, miközben soft készségeket is fejleszt

Ugyanakkor a hatás erőssége országonként jelentősen eltér: a feszes munkaerőpiacú, kis országokban – például Ciprus vagy a Baltikum –  a fiatal munkaerő kiesése arányosan nagyobb teher. Míg a laza, strukturálisan sérült munkaerőpiacon, mint amilyen Görögország, a sorkatonaság nem csökkenti érdemben a fiatalok munkanélküliségét, inkább hátráltatja az életkezdést, miközben fokozza az érzetet, hogy munkaerőhiány van.

A gazdaságkutató alapítvány azt is megjegyezte cikkében, hogy a sorkatonaság továbbá nemcsak védelmi, hanem gazdasági kérdés is: 

kieső adó/járulék, később induló fogyasztás, humántőke-felhalmozás fékeződése, növekedési potenciál romlása.

Ezért hatékony a magyar modell

De arra is rámutattak, hogy hasonlóan fontos kérdések, hogy 

  • mennyire fogadja el a társadalom a sorkatonai szolgálatot,
  • ez mennyire nyilvánul meg akár anyagi javakban (mekkora a szolgálat érdemi kompenzációja), 
  • mennyire kiszámítható és tervezhető a rendszer a munkaerőpiac szempontjából, 
  • illetve mennyire jól menedzseli az adott állam a munkába való visszatérést (munkahelyi/jogi védelem megléte).

Végül leszögezték, hogy 

a Magyarországon is alkalmazott hivatásos hadsereg gazdaságilag és működésileg hatékonyabb, mert nem von ki tömegesen fiatal munkaerőt a civil gazdaságból, jobban illeszkedik a modern hadviselés technológiai igényeihez, 

és kevesebb rejtett társadalmi költséget termel, mint a sorozott rendszer.

Ha pedig a társadalmi legitimációja is alacsony, az még inkább visszaveti a sorkatonai szolgálat iránti hajlandóságot. A Magyarországon alkalmazott professzionális állomány jobban illeszkedik a modern hadviseléshez, valamint a sorkatonai szolgálat jelentős költségei és társadalmi ellenállás miatt nem reális annak visszavezetése – hangsúlyozta az Oeconomus tanulmánya.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

