Elemzés bizonyítja, rossz hatással van a sorkatonaság a munkaerő-piaci folyamatokra

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány nemrég azt vizsgálta meg, hogy miként alakul a versenyképesség azokban az uniós országokban, ahol bevezették a sorkatonaságot.

Az elemzésben ismertették, hogy napjaink geopolitikai kihívásai egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek az államok egyéni védekező képességére. Míg egyes országok visszaállították az elmúlt években a korábban eltörölt sorkatonai szolgálatot, addig más országok inkább professzionális hadseregfejlesztésekkel igyekeznek a védelmi képességeiket erősíteni, a hatékonyságot növelni.