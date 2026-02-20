Merz kimondta, amit Európában senki nem akart hallani: csak egyféleképpen érhet véget az ukrajnai háború

Az Európai Bizottság végre megszólalt Ukrajna döntéséről – Magyarországon most mindenki foghatja a fejét
Se határidő, se követelés.
A német kancellár szerint a konfliktus végét nem a béketárgyalások fogják elhozni.
Friedrich Merz német kancellár szerint nem várható áttörés a jelenleg zajló béketárgyalásoktól, és az ukrajnai háború lezárása csak akkor következhet be, ha az egyik hadviselő fél katonailag vagy gazdaságilag kimerül – írta meg a Strana.
Merz úgy fogalmazott:
a konfliktus végét nem a béketárgyalások fogják elhozni.
Kijelentését azzal indokolta, hogy szerinte sem diplomáciai, sem erkölcsi megfontolások nem fogják meggyőzni Vlagyimir Putyin orosz elnököt a háború befejezéséről. „Ez a keserű igazság” – tette hozzá.
Merz nyilatkozatával egyértelművé tette, hogy Berlinben hosszú távú, elhúzódó konfliktusra számítanak, és a béketárgyalásokkal szemben egyre nagyobb a szkepticizmus az európai politikai vezetés egy részében.
Ezt is ajánljuk a témában
Se határidő, se követelés.
Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP