vlagyimir putyin friedrich merz európában orosz-ukrán háború béketárgyalás

Merz kimondta, amit Európában senki nem akart hallani: csak egyféleképpen érhet véget az ukrajnai háború

2026. február 20. 15:39

A német kancellár szerint a konfliktus végét nem a béketárgyalások fogják elhozni.

2026. február 20. 15:39
Friedrich Merz német kancellár szerint nem várható áttörés a jelenleg zajló béketárgyalásoktól, és az ukrajnai háború lezárása csak akkor következhet be, ha az egyik hadviselő fél katonailag vagy gazdaságilag kimerül – írta meg a Strana.

Merz úgy fogalmazott:

a konfliktus végét nem a béketárgyalások fogják elhozni.

Kijelentését azzal indokolta, hogy szerinte sem diplomáciai, sem erkölcsi megfontolások nem fogják meggyőzni Vlagyimir Putyin orosz elnököt a háború befejezéséről. „Ez a keserű igazság” – tette hozzá.

Merz nyilatkozatával egyértelművé tette, hogy Berlinben hosszú távú, elhúzódó konfliktusra számítanak, és a béketárgyalásokkal szemben egyre nagyobb a szkepticizmus az európai politikai vezetés egy részében.

Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP

