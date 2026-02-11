„Mindenben Brüsszel háborús programjának megfelelően döntenek” – kiderült, mit vállaltak a Tisza Párt vezetői, miután kiszivárgott az igazi programjuk

Csercsa felidézte, kezdetben az Európai Néppárt finanszírozta a Tisza legtöbb megmozdulását, most pedig csak azért engedik nekik, hogy ideiglenesen kifelé beszéljenek a néppártból, hogy megnyerhessék a választásokat.

Szerinte szinte mindenben az EPP-nek és az uniós fősodornak, a háborús programnak megfelelően döntenek majd kormányon Magyar Péterék, cserébe azért, hogy megkaphassák az uniós forrásokat.

Csercsa megerősítette korábbi kijelentését, hogy szerinte a Tisza Szigeteket szinte semmibe sem vonják bele. Többségük egyébként nem is feltétlen kedveli Magyar Pétert, legalábbis a háta mögött negatívan beszélnek róla.