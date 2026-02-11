„Mindenben Brüsszel háborús programjának megfelelően döntenek” – kiderült, mit vállaltak a Tisza Párt vezetői, miután kiszivárgott az igazi programjuk

A Tisza Párt vezetőjéről Csercsa szavai szerint gyakran lehullik az álarc és akkor megismerszik a valódi személyisége.
Munkatársaival gyakran kiabál, üvöltözik teljesen felesleges dolgokon és agresszív. Csercsa felidézte, őt is megrágalmazta a kilépése után, többek között alkalmatlannak nevezte őt.
Érdekes, hogy két évig megfelelő volt a munkám és elfogadták a pénzemet is, amit hónapról hónapra a Tisza Pártnak adtam”
– tette hozzá. Csercsa Balázs a Reakcióban elmondta: munkacsoportját egyébként feloszlatták épp aznap, amikor interjú jelent meg vele az Indexen és először rántotta le a leplet a Tisza belső működéséről.
Csercsa elmondta: van egy terv a Tiszában, amely az egyházaknak juttatott normatív támogatásokat elvenné és egy olyan kalapba tenné, amire egyházak és civil szervezetek is pályázhatnának. Azaz az egyházaknak jóval kevesebb támogatás juthatna. Viszont erről sem beszélnek, mert akkor a hívő választópolgárok biztosan felháborodnának emiatt.