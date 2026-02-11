Ft
02. 11.
szerda
„Mindenben Brüsszel háborús programjának megfelelően döntenek” – kiderült, mit vállaltak a Tisza Párt vezetői, miután kiszivárgott az igazi programjuk

2026. február 11. 12:39

Csercsa Balázs is megismerhette azokat a programelemeket, amelyek az ősszel kiszivárgott tervezetben köszöntek vissza. Mint fogalmazott: csak azután kezdtek kapkodva új programot írni, miután az Index lehozta a dokumentumokat.

2026. február 11. 12:39
null

Valódiak azok a programelemek, amelyek a Tisza Párt ősszel kiszivárgott 600 oldalas dokumentumában szerepelnek – erről beszélt a Mandiner műsorában az ellenzéki párt korábbi belső embere. Csercsa Balázs, Magyar Péter mozgalmának egykori egyházügyi szakpolitikusa volt a Reakcióban Kacsoh Dániel vendége. Mint fogalmazott: januári kilépése óta fenyegetést, rágalmazást, de pozitív, megerősítő visszajelzéseket is kap a Tisza köreiből.

Mint a beszélgetés során fogalmazott: több Tiszához köthető szakértő és maga Magyar Péter is beszélt arról tavaly az augusztus 20-i beszédében, hogy létezik egy 2026 és 2030 közötti program. Miután az Index ezt lehozta, elhallgattak a Tiszában ezzel a programmal kapcsolatban, nem esett róla több szó. 

Csak azután kapta azt a feladatot szeptemberben Tanács Zoltán, hogy hozzon létre, egy kampányprogramot, amiben jól hangzó, tetszetős ígéretek vannak, amivel meg lehet nyerni a választást. Utána pedig azt tesz a Tisza, amit akar

– mondta Csercsa Balázs. Utalt arra, hogy egymás között már korábban beszéltek arról, hogy a 600 oldalas dokumentum részletei nem jó, ha kiderülnek. Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke is ezért fogalmazott úgy Etyeken, hogy ha elárulnák, mi van benne, akkor megbuknának. Érdekes módon aztán teljesen eltűnt ez a program a Tisza megnyilvánulásaiból. A nemrég közzétett program viszont tele van semmitmondással és olyan hangzatos ígéretekkel, amelyekhez semmi köze a Tiszának. Példaként említette az egyházakat, amelyek esetében fennmaradhat a program szerint az 1 százalékos felajánlás. Mint Csercsa rámutatott: ezt nemzetközi szerződések garantálják, tehát semmi köze a Tiszának hozzá. 

Csercsa felidézte, kezdetben az Európai Néppárt finanszírozta a Tisza legtöbb megmozdulását, most pedig csak azért engedik nekik, hogy ideiglenesen kifelé beszéljenek a néppártból, hogy megnyerhessék a választásokat.

Szerinte szinte mindenben az EPP-nek és az uniós fősodornak, a háborús programnak megfelelően döntenek majd kormányon Magyar Péterék, cserébe azért, hogy megkaphassák az uniós forrásokat. 

Csercsa megerősítette korábbi kijelentését, hogy szerinte a Tisza Szigeteket szinte semmibe sem vonják bele. Többségük egyébként nem is feltétlen kedveli Magyar Pétert, legalábbis a háta mögött negatívan beszélnek róla.

A Tisza Párt vezetőjéről Csercsa szavai szerint gyakran lehullik az álarc és akkor megismerszik a valódi személyisége. 

Munkatársaival gyakran kiabál, üvöltözik teljesen felesleges dolgokon és agresszív. Csercsa felidézte, őt is megrágalmazta a kilépése után, többek között alkalmatlannak nevezte őt. 

Érdekes, hogy két évig megfelelő volt a munkám és elfogadták a pénzemet is, amit hónapról hónapra a Tisza Pártnak adtam”

– tette hozzá. Csercsa Balázs a Reakcióban elmondta: munkacsoportját egyébként feloszlatták épp aznap, amikor interjú jelent meg vele az Indexen és először rántotta le a leplet a Tisza belső működéséről. 

Csercsa elmondta: van egy terv a Tiszában, amely az egyházaknak juttatott normatív támogatásokat elvenné és egy olyan kalapba tenné, amire egyházak és civil szervezetek is pályázhatnának. Azaz az egyházaknak jóval kevesebb támogatás juthatna. Viszont erről sem beszélnek, mert akkor a hívő választópolgárok biztosan felháborodnának emiatt.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Zsolt75
2026. február 11. 14:50
Mondom muzik!
Válasz erre
0
0
CirmoS
2026. február 11. 14:10
Fikarcnyi kétségem sincs Csercsa szavait illetően! Persze az általa elmondottak régóta egyértelműek, de azért mégiscsak jobb, hogy egy - volt - Tiszás is kimondja! Szép bukás dubajpötinek és csürhéjének! Ráadásul a sokadik bukás!
Válasz erre
0
0
google-2
2026. február 11. 14:10
A képen a Pszt együttes tagjai, nem politikusok!
Válasz erre
0
0
catalina11
2026. február 11. 13:55
Gyurcsány: Trükkök százai.. Magyar Péter még Gyurcsánynál is jellemtelenebb, mert az legalább nem hallgatta le a saját feleségét.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!