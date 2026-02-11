Milliárdos beruházás indul Nagykanizsán – Szijjártó Péter árulta el a részleteket

Kiemelte, hogy a helyszínen nyolcezer négyzetméteres üzem épül, új gyártóberendezéseket vesznek, új szoftvereket, digitális megoldásokat fognak alkalmazni, miközben a hozzáadott értéket és a technológiai színvonalat folyamatosan növelik.

Illetve aláhúzta, hogy a cég versenyképességét jól tanúsítja a 97 százalékos exportarány, az itt előállított termékeik túlnyomó többsége ugyanis Európában, az Egyesült Államokban és az Arab-öböl térségében kerül piacra.

Majd hangsúlyozta, hogy a magyar elektronikai ágazat termelési értéke tavaly több mint 10 ezer milliárd forint volt, a szektor így nagyban hozzájárult hazánk gazdasági teljesítményéhez.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot, amely kíséri az új világrend kialakulását, és üdvözölte, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre.