Magyarország a bizonyíték, hogy lehetséges Európában másik rendszer – amerikai államtitkár a Mandinernek

Írországot, Magyarországot, Németországot és Lengyelországot érintő európai körútján pedig az amerikai közösségimédia-platformok uniós intézmények és tagállamok általi cenzúrája ellen lép fel.

Az államtitkárt az amerikai techcégek által súlyosan sérelmezett uniós digitális szolgáltatási törvény (DSA) és az európai szólásszabadság helyzete mellett kérdeztük a magyar-amerikai kapcsolatok Európai Unióban játszott szerepéről is.

Rogers elmondta: az Európai Unió a digitális szolgáltatási törvénnyel lényegét tekintve amerikai cégek Amerikában végzett tevékenységére nézve is alkotmányellenes cenzúrázást írna elő, emellett számos tagállam belső törvényeivel is súlyosan korlátozza a szólásszabadságot. Beszélt arról, hogy az Egyesült Államok a Trump-elnökség alatt határozottabban lép fel azon európai politikák ellen, amelyek Európát az USA számára gyengébb szövetségessé teszik, és kiemelte: