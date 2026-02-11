Magyarország a bizonyíték, hogy lehetséges Európában másik rendszer – amerikai államtitkár a Mandinernek

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Arról is lerántották a leplet, mi lesz majd a balos magyarázat arra az esetre, ha a fals jóslatok nem jönnek be.
Tekintse meg interjúnkat Sarah B. Rogersszel, az amerikai külügyminisztérium publikus diplomáciáért felelős államtitkárával!
A Magyar Külügyi Intézet által szervezett Budapest Global Dialogue margóján videóinterjút adott lapunknak Sarah B. Rogers, az Egyesült Államok Külügyminisztériumának publikus diplomáciáért felelős államtitkára.
Rogers a digitális platformokon való szólás szabadságáért zajló küzdelem élharcosa az Egyesült Államokban,
Írországot, Magyarországot, Németországot és Lengyelországot érintő európai körútján pedig az amerikai közösségimédia-platformok uniós intézmények és tagállamok általi cenzúrája ellen lép fel.
Az államtitkárt az amerikai techcégek által súlyosan sérelmezett uniós digitális szolgáltatási törvény (DSA) és az európai szólásszabadság helyzete mellett kérdeztük a magyar-amerikai kapcsolatok Európai Unióban játszott szerepéről is.
Rogers elmondta: az Európai Unió a digitális szolgáltatási törvénnyel lényegét tekintve amerikai cégek Amerikában végzett tevékenységére nézve is alkotmányellenes cenzúrázást írna elő, emellett számos tagállam belső törvényeivel is súlyosan korlátozza a szólásszabadságot. Beszélt arról, hogy az Egyesült Államok a Trump-elnökség alatt határozottabban lép fel azon európai politikák ellen, amelyek Európát az USA számára gyengébb szövetségessé teszik, és kiemelte:
az Egyesült Államok számít Magyarországra, mint a szövetségen belüli szorosabb szövetségesre, amely bizonyítja, hogy az USA és hazánk által közösen vallott értékek, a szuverenitás, az illegális migráció elutasítása és a család alapján is lehetséges egy másik európai rendszer.
Az interjút itt tekintheti meg: