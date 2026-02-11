Ft
mandiner magyar külügyi intézet európai unió magyarország szólásszabadság egyesült államok usa

Magyarország a bizonyíték, hogy lehetséges Európában másik rendszer – amerikai államtitkár a Mandinernek

2026. február 11. 13:00

Tekintse meg interjúnkat Sarah B. Rogersszel, az amerikai külügyminisztérium publikus diplomáciáért felelős államtitkárával!

2026. február 11. 13:00
null

A Magyar Külügyi Intézet által szervezett Budapest Global Dialogue margóján videóinterjút adott lapunknak Sarah B. Rogers, az Egyesült Államok Külügyminisztériumának publikus diplomáciáért felelős államtitkára.

Rogers a digitális platformokon való szólás szabadságáért zajló küzdelem élharcosa az Egyesült Államokban,

Írországot, Magyarországot, Németországot és Lengyelországot érintő európai körútján pedig az amerikai közösségimédia-platformok uniós intézmények és tagállamok általi cenzúrája ellen lép fel.

Az államtitkárt az amerikai techcégek által súlyosan sérelmezett uniós digitális szolgáltatási törvény (DSA) és az európai szólásszabadság helyzete mellett kérdeztük a magyar-amerikai kapcsolatok Európai Unióban játszott szerepéről is.

Rogers elmondta: az Európai Unió a digitális szolgáltatási törvénnyel lényegét tekintve amerikai cégek Amerikában végzett tevékenységére nézve is alkotmányellenes cenzúrázást írna elő, emellett számos tagállam belső törvényeivel is súlyosan korlátozza a szólásszabadságot. Beszélt arról, hogy az Egyesült Államok a Trump-elnökség alatt határozottabban lép fel azon európai politikák ellen, amelyek Európát az USA számára gyengébb szövetségessé teszik, és kiemelte:

az Egyesült Államok számít Magyarországra, mint a szövetségen belüli szorosabb szövetségesre, amely bizonyítja, hogy az USA és hazánk által közösen vallott értékek, a szuverenitás, az illegális migráció elutasítása és a család alapján is lehetséges egy másik európai rendszer.

Az interjút itt tekintheti meg:

 

csapláros
•••
2026. február 11. 14:41 Szerkesztve
csipkejozsika 2026. február 11. 13:31 ..."A magyarok a példánkat követi,mi amerikaiak sosem engednénk meg ,hogy migránsok szállják meg a kontinensünket.🤦‍♂️😁"... Ezt magadtól találtad ki, vagy diktálták neked, szarfaszú Isten barma ? A faszomat érdekli, hogy ki kinek a példáját követi, ez lehet akár szovjet, új-zélandi vagy az ausztrál is, a lényeg, hogy ITT ma Magyarországon, ahol NEM a Fidesz találmánya volt a bevándorlási politika, hanem már a rendszerváltás után vagy már előtte is működött pl. az 1990-es években (lakhatási lehetőség, munkahely és a minimálbérnél magasabb minimum jövedelem, kiutasításokkal + alig teljesíthető állampolgársági feltételek) egy fő ezt keresztbe baszó módon ide deportált, vagy illegális feka, kaporszakállú, vagy más, ne legyen ! ... Na, hess picsába...
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. február 11. 14:33
Ezzel a logikával a kommunizmus is bizonyíték volt másik rendszerre. És még, ami előtte volt, az is. Kipróbálhatná Amerika is a másik rendszert.
Válasz erre
0
1
jump-ing
•••
2026. február 11. 14:13 Szerkesztve
Nagyon igaz... Ezen a 3. minden szart egybegyúró diktatúrán kívül még számos -sokkal jobb- lehetőség volna. (államformai paradigma) Csakhogy az senki haszonra lesőnek nem áll érdekében. Azért indulnak el az ilyen rendszeren b e l ü l, hogy az aktuálisan regnálókkal mindössze csak h e l y e t c s e r é l j e n e k.(!) Miért váltanák le, ha pontosan tudják, mert előre kiszámolták, hogy a jelenlegi konstrukció milyen hozammal kecsegteti nyeréskor Őket.) (Ilyesmit csak a választási rendszeren kívüli, azon felülemelkedő forradalom söpörheti félre....)
Válasz erre
1
0
nempolitizalok-0
•••
2026. február 11. 13:42 Szerkesztve
Amerikának át kellene fazoníroznia külpolitikáját és a szerint osztályoznia az egyes országokat melyik kormánya ballibsi, melyiknek nem. Az USA-nak sokkal nagyobb ellensége pld. az euroballibsi csürhe, mint pld. kína, vagy az oroszok. Ezekkel együtt lehet működni, persze nem úgy, hogy adóemeléssel, szankcókkal kezdek, mert értelemszerű, hogy az USA-tól független világot fognak kialakítani. Az EU-t a ballibsik hosszú évek alatt lényegében tönkretették, egyre jobban marad le az ázsiai technológiai fősodortól. Az EU-t mindenképp érdemes lenne amerikának felbomlasztani, segíteni ebben, hogy európa legalább egyrésze megmenekülhessen. Ekkor az euroballibsiket irányító pénzügyi oligarchák befolyása rendesen erodálódna.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!