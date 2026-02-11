Mégsem volt halott az ukrán katona, most a családon kérik számon a 110 millió forintos segélyt

Az ukrán állam 15 millió hrivnya, vagyis nagyjából 110 millió forint visszafizetését követeli Nazar Daleckij családjától, miután a férfi februárban hazatért az orosz hadifogságból. A katonát az ukrán parancsnokság csaknem három évvel ezelőtt halottnak nyilvánította, emiatt a hatóságok a törvény szerint pénzsegélyt utaltak a hozzátartozóknak – írta meg az Infostart.

A történtekről kedden Tarasz Podvornij, az ukrán ombudsman Lviv megyei képviselője számolt be. A zaxid.net hírportál idézte a tisztségviselőt, aki szerint a helyzet több ponton is jogi és eljárási kérdéseket vet fel.