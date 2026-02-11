Ft
család halott orosz orosz-ukrán háború ukrán katona

Mégsem volt halott az ukrán katona, most a családon kérik számon a 110 millió forintos segélyt

2026. február 11. 08:15

A katonát az ukrán parancsnokság csaknem három évvel ezelőtt halottnak nyilvánította, de most februárban élve tért haza az orosz hadifogságból.

2026. február 11. 08:15
null

Az ukrán állam 15 millió hrivnya, vagyis nagyjából 110 millió forint visszafizetését követeli Nazar Daleckij családjától, miután a férfi februárban hazatért az orosz hadifogságból. A katonát az ukrán parancsnokság csaknem három évvel ezelőtt halottnak nyilvánította, emiatt a hatóságok a törvény szerint pénzsegélyt utaltak a hozzátartozóknak – írta meg az Infostart.

A történtekről kedden Tarasz Podvornij, az ukrán ombudsman Lviv megyei képviselője számolt be. A zaxid.net hírportál idézte a tisztségviselőt, aki szerint a helyzet több ponton is jogi és eljárási kérdéseket vet fel.

Jogi szempontból a családnak vissza kell fizetnie azt az összeget, amelyet az állam egyszeri pénzügyi segélyként fizetett ki nekik a katona halála miatt. Ezt a jogi precedenst felül kell vizsgálni. Meg fogják keresni a felelősöket, hogy ki és hogyan hibázott, mert tudjuk, hogy a DNS-vizsgálat rendkívül pontos” 

– mondta Podvornij, akit a zaxid.net hírportál idézett.

Korábban az orosz biztonsági szervek a TASZSZ orosz hírügynökségnek azt közölték, hogy Daleckijt Ukrajnában DNS-vizsgálat alapján halottnak nyilvánították, és 2023 májusában el is temették. A férfi azonban február 5-én fogolycsere keretében épen és egészségesen térhetett haza a családjához.

Az ügy egyszerre szól egy rendkívül súlyos adminisztratív tévedésről és annak következményeiről, amelyek most a hozzátartozókat terhelik. A hatóságok a kifizetett segély visszakövetelését jogi kötelezettségként kezelik, miközben a nyilvánosság előtt már az is kérdés, miként nyilváníthatták halottnak, majd temethették el a katonát úgy, hogy később élve hazatért.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

***

NovaTerra
2026. február 11. 09:49
Mondjuk a hadifogság se egy leányálom. Ilyenkor hogyan van, a zsold jár a hadifogság idejére vagy valami helyette?
Csubszi
2026. február 11. 09:40
Botrányos! Három évig miből élt volna a családja! Nem csak a halál után jár kompenzáció, hanem a kiesett munkabér, és a fájdalom miatt is -a katona és a családja részéről is!
Galerida
2026. február 11. 09:29
Akár új szívet is operáltatnak neki, csak kapják vissza a 15 millió hrivnyát, mert most akciós arany WCkefe rendelhető a Temun!
ördöngös pepecselés
2026. február 11. 08:47
küldjék vissza a frontra és pár napon belül minden megoldódik
