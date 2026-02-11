Mégsem volt halott az ukrán katona, most a családon kérik számon a 110 millió forintos segélyt

Tíz halott egy kanadai iskolai lövöldözésben – a gyanúsítottat holtan találták
A hatóságok két további holttestet találtak egy közeli lakóingatlanban.
A katonát az ukrán parancsnokság csaknem három évvel ezelőtt halottnak nyilvánította, de most februárban élve tért haza az orosz hadifogságból.
Az ukrán állam 15 millió hrivnya, vagyis nagyjából 110 millió forint visszafizetését követeli Nazar Daleckij családjától, miután a férfi februárban hazatért az orosz hadifogságból. A katonát az ukrán parancsnokság csaknem három évvel ezelőtt halottnak nyilvánította, emiatt a hatóságok a törvény szerint pénzsegélyt utaltak a hozzátartozóknak – írta meg az Infostart.
A történtekről kedden Tarasz Podvornij, az ukrán ombudsman Lviv megyei képviselője számolt be. A zaxid.net hírportál idézte a tisztségviselőt, aki szerint a helyzet több ponton is jogi és eljárási kérdéseket vet fel.
Jogi szempontból a családnak vissza kell fizetnie azt az összeget, amelyet az állam egyszeri pénzügyi segélyként fizetett ki nekik a katona halála miatt. Ezt a jogi precedenst felül kell vizsgálni. Meg fogják keresni a felelősöket, hogy ki és hogyan hibázott, mert tudjuk, hogy a DNS-vizsgálat rendkívül pontos”
– mondta Podvornij, akit a zaxid.net hírportál idézett.
Korábban az orosz biztonsági szervek a TASZSZ orosz hírügynökségnek azt közölték, hogy Daleckijt Ukrajnában DNS-vizsgálat alapján halottnak nyilvánították, és 2023 májusában el is temették. A férfi azonban február 5-én fogolycsere keretében épen és egészségesen térhetett haza a családjához.
Az ügy egyszerre szól egy rendkívül súlyos adminisztratív tévedésről és annak következményeiről, amelyek most a hozzátartozókat terhelik. A hatóságok a kifizetett segély visszakövetelését jogi kötelezettségként kezelik, miközben a nyilvánosság előtt már az is kérdés, miként nyilváníthatták halottnak, majd temethették el a katonát úgy, hogy később élve hazatért.
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP
