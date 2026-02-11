Von der Leyenék felveszik a kesztyűt: így védekezne az Unió a kontinenst érő legnagyobb fenyegetés ellen

A kritikus infrastruktúra védelmére a brüsszeli testület iránymutatásokat ad majd az üzemeltetők számára, kísérleti projektet indít a tengeri megfigyelés javítására, és segíti a tagállamokat a nagy magasságban fenyegető veszélyek, például az EU-n kívülről felbocsátott meteorológiai léggömbök elleni védekezésben.

A rosszindulatú drónok felderítése, nyomon követése és azonosítása kulcsfontosságú a fenyegetések elhárításához. Ehhez jobb helyzetelemzésre van szükség, amely segít megkülönböztetni a barátokat az ellenségektől”

– fogalmaztak.

Ennek érdekében a cselekvési terv sorvezetőt biztosít a szükséges adatok elemzéséhez mesterséges intelligencia használatával.

Az uniós bizottság szerint a jelenlegi fenyegetésekkel teli környezetben, és a drónok egyre növekvő használata miatt ki kell használni az 5G hálózatokat, azok ugyanis a repülő tárgyak pontos, valós idejű követését leszik lehetővé, ami – mint kiemelték – elengedhetetlen az égbolt biztonságának megőrzéséhez és a belső biztonság védelméhez.