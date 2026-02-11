Von der Leyenék felveszik a kesztyűt: így védekezne az Unió a kontinenst érő legnagyobb fenyegetés ellen

Von der Leyent hideg zuhanyként érte a hír: több EU-tagállam is nemet mondott az orosz olaj betiltására
A két tagállam attól tart, hogy az intézkedés súlyos károkat okozna az európai hajózási ágazatnak.
Az Európai Bizottság frissen bemutatott tervének célja az Unió biztonságára jelentett növekvő fenyegetés elhárítására.
Az Európai Bizottság a versenyképes európai drónpiac fejlesztését és a vonatkozó szabályozások frissítést célzó cselekvési tervet mutatott be szerdán a drónok által az Európai Unió biztonságára jelentett növekvő fenyegetések elhárítására.
A brüsszeli közleményben az uniós bizottság emlékeztetett:
az elmúlt években az Európai Unió egyre növekvő és sokrétű kihívásokkal nézett szembe a drónokkal és a meteorológiai ballonokkal kapcsolatban.
Megsokszorozódtak az ellenséges át- és berepülések, a légtér megsértésének, a repülőterek és a külső határok megzavarásának, valamint a kritikus infrastruktúra fenyegetésének esetei.
A cselekvési terv célja, hogy összehangolt fellépések révén támogassa a tagállamokat, kiegészítve a nemzeti intézkedéseket a felkészültség fokozása, az észlelési kapacitások növelése, a válaszlépések koordinálása és az EU védelmi készenlétének megerősítése érdekében – írták. A cselekvési terv a polgári belső biztonsági dimenzióra összpontosít, miközben kiegészíti és támogatja a védelmi területen végzett munkát, illetve megerősíti a polgári és katonai együttműködéseket. Ezenkívül hozzájárul egy versenyképes európai drónpiac fejlesztéséhez, kihasználva az innováció, a növekedés és a munkahelyteremtés lehetőségeit ebben az ágazatban – emelték ki.
Az Európai Bizottság felülvizsgálja a polgári felhasználású drónokra vonatkozó meglévő szabályokat, és azokat az új biztonsági realitásokhoz igazítja – írták.
„A cselekvési terv a megfizethető védelmi technológia fejlesztésének, és a tömeggyártás felgyorsításával támogatja Európa katonai felkészültségének fokozását az innováció és az ipari együttműködés révén, beleértve a kritikus nyersanyagok ellátásának biztosítását is” – fogalmaztak.
A csomag intézkedéseket tartalmaz a drónok és a drónellenes rendszerek ellátási láncainak védelmére vonatkozóan, valamint egy címke bevezetésére, ami a kereskedelemben megtalálható, megbízható és biztonságos berendezéseket azonosítja.
A kritikus infrastruktúra védelmére a brüsszeli testület iránymutatásokat ad majd az üzemeltetők számára, kísérleti projektet indít a tengeri megfigyelés javítására, és segíti a tagállamokat a nagy magasságban fenyegető veszélyek, például az EU-n kívülről felbocsátott meteorológiai léggömbök elleni védekezésben.
A rosszindulatú drónok felderítése, nyomon követése és azonosítása kulcsfontosságú a fenyegetések elhárításához. Ehhez jobb helyzetelemzésre van szükség, amely segít megkülönböztetni a barátokat az ellenségektől”
– fogalmaztak.
Ennek érdekében a cselekvési terv sorvezetőt biztosít a szükséges adatok elemzéséhez mesterséges intelligencia használatával.
Az uniós bizottság szerint a jelenlegi fenyegetésekkel teli környezetben, és a drónok egyre növekvő használata miatt ki kell használni az 5G hálózatokat, azok ugyanis a repülő tárgyak pontos, valós idejű követését leszik lehetővé, ami – mint kiemelték – elengedhetetlen az égbolt biztonságának megőrzéséhez és a belső biztonság védelméhez.
A rosszindulatú dróntevékenységek elleni hatékonyabb fellépés érdekében az uniós bizottság a drónellenes rendszerek közbeszerzésének és telepítésének egyesítését javasolja, miközben támogatná egy önálló, európai, mesterséges intelligenciával működő parancsnoki és irányítási rendszer fejlesztését. Megvizsgálja emellett a drónok elleni fellépést koordináló vészhelyzeti gyorsreagálású csoport létrehozásának lehetőségét a tagállamok közötti szolidaritás fokozása érdekében.
