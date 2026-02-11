Megkezdődött a verseny: teljes erővel készülnek Franciaországban a Macron utáni életre

A politikai közép széttöredezett, és a jelöltek vegyes társasága verseng Macron helyének betöltéséért.

A kevésbé ismert politikusok, mint például a szocialista képviselő Jérôme Guedj, aki a múlt héten csatlakozott a versenyhez, korán kezdik a kampányt, abban a reményben, hogy a plusz időt felhasználva felépíthetik magukat.

Guedj Philippe és Tondelier, a Zöldek vezetője mellé csatlakozik, akik már megerősítették jelöltségüket. Mások óvatosabbak a 2027-es választásokkal kapcsolatban, de úgy tűnik, készülnek a kampányra: köztük van Dominique de Villepin volt miniszterelnök, Bruno Retailleau, a jobboldali Les Républicains vezetője, és Xavier Bertrand, a Hauts-de-France régió konzervatív vezetője.

A legtöbb politikai megfigyelő szerint a jelöltek köre túl nagy. Kevesen értenek egyet abban, hogyan lehetne szűkíteni.

A jövő hónapban tartandó önkormányzati választások két fordulóját elválasztó hét fontos jelzéseket fog adni a jövőre nézve, mivel a francia politikai pártok bizonyos versenyeken kénytelenek lesznek szövetségeket kötni, ha meg akarják akadályozni ideológiai ellenfeleik győzelmét.