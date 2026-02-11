Megkezdődött a verseny: teljes erővel készülnek Franciaországban a Macron utáni életre

Generációváltás: hiába Macronék mesterkedései, a francia jobboldaliak felsorakoztak Bardella mögé
Az elnökválasztáson eddig B-tervként tartogatott fiatal politikus előretörhet, miután Le Pent félig már kicsinálta a Macron-féle jogállam.
Több, mint egy év van hátra, de már beindult a kampány.
Hagyományosan a francia kampányok csak az augusztusi ünnepek után indulnak be, de a 2027-es választás tétje olyan nagy – tekintettel az Európai Uniót és a NATO-t szkeptikusan szemlélő radikális jobboldali elnök lehetséges győzelmére –, hogy a verseny már most megkezdődött – írja a Politico.
A politikai pártok a jövő hónapban tartandó önkormányzati választásokat az elnökválasztási kampány főpróbájának tekintik.
A Nemzeti Tömörülés reméli, hogy megszilárdíthatja pozícióját Franciaország vezető politikai erejeként, míg a baloldal és a közép arra törekszik, hogy bebizonyítsa, még mindig releváns.
„Nagyon hosszú kampány lesz” – mondta Bruno Jeanbart, az OpinionWay közvélemény-kutatója.
A francia választásokon nem feltétlenül előnyös az elsőként indulni – ezt tapasztalta meg Edouard Philippe volt miniszterelnök, aki hónapokkal ezelőtt jelentette be jelöltségét, és kezdetben esélyesnek számított. Most azonban lemaradt a közvélemény-kutatásokban
Nincs egyértelmű mainstream jelölt, aki vezethetné a mezőnyt így Bardella és Le Pen az abszolút esélyes.
A politikai közép széttöredezett, és a jelöltek vegyes társasága verseng Macron helyének betöltéséért.
A kevésbé ismert politikusok, mint például a szocialista képviselő Jérôme Guedj, aki a múlt héten csatlakozott a versenyhez, korán kezdik a kampányt, abban a reményben, hogy a plusz időt felhasználva felépíthetik magukat.
Guedj Philippe és Tondelier, a Zöldek vezetője mellé csatlakozik, akik már megerősítették jelöltségüket. Mások óvatosabbak a 2027-es választásokkal kapcsolatban, de úgy tűnik, készülnek a kampányra: köztük van Dominique de Villepin volt miniszterelnök, Bruno Retailleau, a jobboldali Les Républicains vezetője, és Xavier Bertrand, a Hauts-de-France régió konzervatív vezetője.
A legtöbb politikai megfigyelő szerint a jelöltek köre túl nagy. Kevesen értenek egyet abban, hogyan lehetne szűkíteni.
A jövő hónapban tartandó önkormányzati választások két fordulóját elválasztó hét fontos jelzéseket fog adni a jövőre nézve, mivel a francia politikai pártok bizonyos versenyeken kénytelenek lesznek szövetségeket kötni, ha meg akarják akadályozni ideológiai ellenfeleik győzelmét.
