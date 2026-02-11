Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai unió franciaország kampány európa választás

Megkezdődött a verseny: teljes erővel készülnek Franciaországban a Macron utáni életre

2026. február 11. 12:55

Több, mint egy év van hátra, de már beindult a kampány.

2026. február 11. 12:55
null

Hagyományosan a francia kampányok csak az augusztusi ünnepek után indulnak be, de a 2027-es választás tétje olyan nagy – tekintettel az Európai Uniót és a NATO-t szkeptikusan szemlélő radikális jobboldali elnök lehetséges győzelmére –, hogy a verseny már most megkezdődött – írja a Politico. 

A politikai pártok a jövő hónapban tartandó önkormányzati választásokat az elnökválasztási kampány főpróbájának tekintik. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Tovább a cikkhezchevron

A Nemzeti Tömörülés reméli, hogy megszilárdíthatja pozícióját Franciaország vezető politikai erejeként, míg a baloldal és a közép arra törekszik, hogy bebizonyítsa, még mindig releváns.

„Nagyon hosszú kampány lesz” – mondta Bruno Jeanbart, az OpinionWay közvélemény-kutatója.

A francia választásokon nem feltétlenül előnyös az elsőként indulni – ezt tapasztalta meg Edouard Philippe volt miniszterelnök, aki hónapokkal ezelőtt jelentette be jelöltségét, és kezdetben esélyesnek számított. Most azonban lemaradt a közvélemény-kutatásokban

Nincs egyértelmű mainstream jelölt, aki vezethetné a mezőnyt így Bardella és Le Pen az abszolút esélyes.

A politikai közép széttöredezett, és a jelöltek vegyes társasága verseng Macron helyének betöltéséért.

A kevésbé ismert politikusok, mint például a szocialista képviselő Jérôme Guedj, aki a múlt héten csatlakozott a versenyhez, korán kezdik a kampányt, abban a reményben, hogy a plusz időt felhasználva felépíthetik magukat. 

Guedj Philippe és Tondelier, a Zöldek vezetője mellé csatlakozik, akik már megerősítették jelöltségüket. Mások óvatosabbak a 2027-es választásokkal kapcsolatban, de úgy tűnik, készülnek a kampányra: köztük van Dominique de Villepin volt miniszterelnök, Bruno Retailleau, a jobboldali Les Républicains vezetője, és Xavier Bertrand, a Hauts-de-France régió konzervatív vezetője.

A legtöbb politikai megfigyelő szerint a jelöltek köre túl nagy. Kevesen értenek egyet abban, hogyan lehetne szűkíteni.

A jövő hónapban tartandó önkormányzati választások két fordulóját elválasztó hét fontos jelzéseket fog adni a jövőre nézve, mivel a francia politikai pártok bizonyos versenyeken kénytelenek lesznek szövetségeket kötni, ha meg akarják akadályozni ideológiai ellenfeleik győzelmét.

Nyitókép: Christophe ARCHAMBAULT / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
•••
2026. február 11. 13:50 Szerkesztve
Jön majd Macron genomja. Copycat. Az Utolsó Pillanatban majd megint összezárnak a Front Nationale előtt.
Válasz erre
1
0
bagoly-29
2026. február 11. 13:35
A jócskán felhigitott lakosság,, az amúgy is jórészt jakobinus gondolkodás miatt a csigaevőknek már nem lesz normális kormánya, politikája!
Válasz erre
0
0
Ernest01
2026. február 11. 13:30
A franciák választási rendszere is a jogállamiság sárba tiprása, ha váltani akarnak nagyon meg kell verni Macront.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!