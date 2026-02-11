Orbán Viktor rántotta le a leplet: ekkor adhatják át végre azt, amire évek óta várnak a magyarok

A Világgazdaság cikke szerint Orbán Viktor a Teolnak adott interjújában hangsúlyozta, hogy az elkövetkező 20–30 év legfontosabb kérdése az energia lesz, ezen belül is a villamosenergia. A kormányfő szerint ezért elengedhetetlen a Paks II. atomerőmű felépítése és a Paks I. üzemidejének meghosszabbítása, ugyanis, ha ezek a beruházások megvalósulnak, akkor a hazai villamosenergia-termelés jelentős része atomenergiából származhat, kiegészítve nap- és gázerőművekkel.

„Minden jelentős beruházás, ipari tevékenység energiaforrást igényel” – tette hozzá Orbán Viktor, hozzátéve, hogy jelenleg két út kínálkozik arra, hogy beruházás érkezzen az országba: vagy a vállalat önállóan választ helyszínt, vagy az állam segítségével valósul meg a beruházás.