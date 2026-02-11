Orbán Viktor rántotta le a leplet: ekkor adhatják át végre azt, amire évek óta várnak a magyarok

Milliárdos beruházás indul Nagykanizsán – Szijjártó Péter árulta el a részleteket
Ötmilliárd forintnyi értékben bővíti kapacitását a Meth Electric Transformers Nagykanizsán.
A miniszterelnök elárulta, mi az M9-es út átadásának alapfeltétele.
A Világgazdaság cikke szerint Orbán Viktor a Teolnak adott interjújában hangsúlyozta, hogy az elkövetkező 20–30 év legfontosabb kérdése az energia lesz, ezen belül is a villamosenergia. A kormányfő szerint ezért elengedhetetlen a Paks II. atomerőmű felépítése és a Paks I. üzemidejének meghosszabbítása, ugyanis, ha ezek a beruházások megvalósulnak, akkor a hazai villamosenergia-termelés jelentős része atomenergiából származhat, kiegészítve nap- és gázerőművekkel.
„Minden jelentős beruházás, ipari tevékenység energiaforrást igényel” – tette hozzá Orbán Viktor, hozzátéve, hogy jelenleg két út kínálkozik arra, hogy beruházás érkezzen az országba: vagy a vállalat önállóan választ helyszínt, vagy az állam segítségével valósul meg a beruházás.
Orbán Viktor beszélt az M9-es út terveiről is, megjegyezve, hogy először a szekszárdi elkerülőt kell megépíteni, amely 2026 és 2030 között készülhet el.
A mezőgazdasági fejlesztésekről szólva Orbán Viktor kiemelte, hogy a a következő hét–nyolc év kulcsfontosságú lesz az iparág számára és, hogy ebben az időszakban nagyobb beruházásokra lesz szükség annak érdekében, hogy a Dunából érkező vizet a gazdák hasznosíthassák.
Ugyancsak korábban felmerült, hogy Pécs környékén nagy autóipari beruházás érkezhet, amiről Siklóson Lázár János építési és közlekedési miniszter is beszélt. A tárcavezető elmondta, hogy a tárgyalások egy nagy autóipari vállalattal folynak, és ehhez mintegy 600 hektárnyi ipari parkot készítenek elő, miközben az M6-os és az M60-as gyorsforgalmi utak megléte alapfeltétel a beruházás sikeréhez.
