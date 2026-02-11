Ft
beruházás paks ii lázár jános pécs autópálya orbán viktor

Orbán Viktor rántotta le a leplet: ekkor adhatják át végre azt, amire évek óta várnak a magyarok

2026. február 11. 13:37

A miniszterelnök elárulta, mi az M9-es út átadásának alapfeltétele.

2026. február 11. 13:37
null

A Világgazdaság cikke szerint Orbán Viktor a Teolnak adott interjújában hangsúlyozta, hogy az elkövetkező 20–30 év legfontosabb kérdése az energia lesz, ezen belül is a villamosenergia. A kormányfő szerint ezért elengedhetetlen a Paks II. atomerőmű felépítése és a Paks I. üzemidejének meghosszabbítása, ugyanis, ha ezek a beruházások megvalósulnak, akkor a hazai villamosenergia-termelés jelentős része atomenergiából származhat, kiegészítve nap- és gázerőművekkel.

„Minden jelentős beruházás, ipari tevékenység energiaforrást igényel” – tette hozzá Orbán Viktor, hozzátéve, hogy jelenleg két út kínálkozik arra, hogy beruházás érkezzen az országba: vagy a vállalat önállóan választ helyszínt, vagy az állam segítségével valósul meg a beruházás.

Orbán Viktor beszélt az M9-es út terveiről is, megjegyezve, hogy először a szekszárdi elkerülőt kell megépíteni, amely 2026 és 2030 között készülhet el.

A mezőgazdasági fejlesztésekről szólva Orbán Viktor kiemelte, hogy a a következő hét–nyolc év kulcsfontosságú lesz az iparág számára és, hogy ebben az időszakban nagyobb beruházásokra lesz szükség annak érdekében, hogy a Dunából érkező vizet a gazdák hasznosíthassák.

Ugyancsak korábban felmerült, hogy Pécs környékén nagy autóipari beruházás érkezhet, amiről Siklóson Lázár János építési és közlekedési miniszter is beszélt. A tárcavezető elmondta, hogy a tárgyalások egy nagy autóipari vállalattal folynak, és ehhez mintegy 600 hektárnyi ipari parkot készítenek elő, miközben az M6-os és az M60-as gyorsforgalmi utak megléte alapfeltétel a beruházás sikeréhez.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jump-ing
•••
2026. február 11. 14:42 Szerkesztve
ekkor adhatják át végre azt, amire évek óta várnak a magyarok.... Melyik szuperkórházról van szó? (pl. az Alkotás útiról?)
Válasz erre
0
0
etosha11
2026. február 11. 14:40
Sok jó út kell.
Válasz erre
0
0
kalmanok
2026. február 11. 14:37
A román nemzetiségi lista vezetőjének választották, így a közösség parlamenti szószólói tisztségének várományosa lett Tát Margit, Méhkerék fideszes polgármestere, akit 2022-ben jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt Egy vérből valók vagytok.
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2026. február 11. 14:32
rasputin 2026. február 11. 13:41 Az M85-ös autóút legelső, 7 kilométer hosszú szakaszát (Enese elkerülő) 2011 decemberében adták át a forgalomnak. Ez a szakasz az M1-es autópályát kötötte össze Enesével. A résztvevők és Molnár Zsolt Dk úgy beszélt az átadón, minta az egész 85 út megépült volna. Emlékszem rá nagy újságcikk volt a győri lapokban.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!