„Hiába volt eredetileg a hónap végére tervezve, úgy tűnik a brüsszeli elit számára rendkívül sürgős lett az európai emberek pénzének Ukrajnába küldése, így a 90 milliárd eurós hadikölcsönről már ma szavaz az Európai Parlament.

A Manfred Webertől Ursula von der Leyenen át Magyar Péterig felálló Európai Néppárt, a balközép Szocialisták és Demokraták, valamint a liberális Renew Europe egyaránt rábólintottak arra, hogy gyorsított eljárásban tegyék lehetővé a hitelfelvételt a Bizottság számára. Az Európai Parlament teljes baloldala felsorakozott tehát, és Ukrajnáért készek eladósítani az európaiak következő generációját is.