Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, a magyar emberek pénze nem fog Ukrajnába menni

2026. február 11. 13:56

Ukrajnáért készek eladósítani az európaiak következő generációját is – 90 milliárd eurós hadikölcsönről szavaz az Európai Parlament.

2026. február 11. 13:56
Hidvéghi Balázs
Hidvéghi Balázs
„Hiába volt eredetileg a hónap végére tervezve, úgy tűnik a brüsszeli elit számára rendkívül sürgős lett az európai emberek pénzének Ukrajnába küldése, így a 90 milliárd eurós hadikölcsönről már ma szavaz az Európai Parlament. 

A Manfred Webertől Ursula von der Leyenen át Magyar Péterig felálló Európai Néppárt, a balközép Szocialisták és Demokraták, valamint a liberális Renew Europe egyaránt rábólintottak arra, hogy gyorsított eljárásban tegyék lehetővé a hitelfelvételt a Bizottság számára. Az Európai Parlament teljes baloldala felsorakozott tehát, és Ukrajnáért készek eladósítani az európaiak következő generációját is.

Ez az a hadikölcsön, amelyből Orbán Viktor kívül tartotta Magyarországot, így ennek következményeit egyetlen magyar embernek sem kell viselnie. Önmagában is szürreális, hogy ez a 90 milliárd euró eltörpül amellett az 1500 milliárd dolláros csomag mellett, amelyet a Bizottság a következő tíz évben kíván Ukrajnába juttatni az ukrán állam és a hadsereg fenntartására.

A 2026-os választás egyik tétje az, hogy Magyarországot belekényszerítik-e egy Ukrajna finanszírozását jelentő pénzügyi adósrabszolgaságba vagy nemet mondunk és ellenállunk. Kimaradunk-e a háborúból, és kimaradunk-e az ukrán állam finanszírozásából. Márpedig Magyar Péter és a Tisza nem tudna nemet mondani Brüsszelnek.

Nem fizetünk az orosz–ukrán háború finanszírozására, nem fizetünk az ukrán állam fenntartására, és nem fizetünk a háború miatt megnövekedett rezsiköltségekért sem. A Nemzeti Petícióval pedig meg is üzenhetjük ezt Brüsszelnek. A petíciók folyamatosan érkeznek a postaládákba. Kérjük, töltsék ki és küldjék vissza!

Üzenjük együtt Brüsszelnek: nem fizetünk!”

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

