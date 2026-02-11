A 2026-os választás egyik tétje az, hogy Magyarországot belekényszerítik-e egy Ukrajna finanszírozását jelentő pénzügyi adósrabszolgaságba vagy nemet mondunk és ellenállunk. Kimaradunk-e a háborúból, és kimaradunk-e az ukrán állam finanszírozásából. Márpedig Magyar Péter és a Tisza nem tudna nemet mondani Brüsszelnek.
Nem fizetünk az orosz–ukrán háború finanszírozására, nem fizetünk az ukrán állam fenntartására, és nem fizetünk a háború miatt megnövekedett rezsiköltségekért sem. A Nemzeti Petícióval pedig meg is üzenhetjük ezt Brüsszelnek. A petíciók folyamatosan érkeznek a postaládákba. Kérjük, töltsék ki és küldjék vissza!
Üzenjük együtt Brüsszelnek: nem fizetünk!”