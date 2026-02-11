Erre aligha számított Tóth Alex: olasz legenda nevén szólítják Angliában

„Nagy elismerésem Tóth Alexnek” – már kabalának sem utolsó a Bournemouth új magyarja
Nála több kulcspasszt senki sem osztott ki.
Az Everton elleni meccs után nyilatkozott. Tóth Alex többek között arról is beszélt, hogyan szólítják őt.
Ahogyan arról beszámoltunk, Tóth Alex először kezdett az AFC Bournemouthban, amely fordított az Everton vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25., hétközi fordulójának keddi játéknapján. A magyar válogatott középpályás a mérkőzés után a Spíler Tv-nek nyilatkozott.
„Nagyon örülök annak, hogy a végén meg tudtuk fordítani a meccset, és örülök a bizalomnak is az edző részéről, hogy a kezdőcsapatba nevezett, úgyhogy ez egy jó nap volt” – jelentette ki Tóth Alex, aki 58 percet kapott. Elárulta, Andoni Iraola vezetőedző azt kérte tőle, hogy a labdával bátran játszon, és csinálja azt, amit tud, hiszen ezért került a Bournemouthhoz. A labda nélkül pedig próbálta betartani a taktikai utasításokat.
„A középpálya bármelyik pontján bevethető vagyok, nekem teljesen mindegy, hol játszom, csak a pályán legyek. Ahova betesznek, ott próbálok száz százalékot beleadni” – folytatta. Arról is beszélt, hogy könnyű volt a beilleszkedése, mivel nagyon jó a légkör a csapaton belül.
Mivel több Alex is játszik a gárdában (Álex Jiménez, Alex Scott és ő), ezért a vezetékneve alapján kapott egy becenevet, amin szólítják.
Nálam a Tóth nevet próbálták megragadni, úgyhogy én a Totti becenevet kaptam”
– árulta el a 20 éves magyar válogatott játékos.
A Bournemouth legközelebb jövő szombaton a West Ham United vendégeként lép pályára a bajnokságban.
Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA