Erre aligha számított Tóth Alex: olasz legenda nevén szólítják Angliában

„Nagyon örülök annak, hogy a végén meg tudtuk fordítani a meccset, és örülök a bizalomnak is az edző részéről, hogy a kezdőcsapatba nevezett, úgyhogy ez egy jó nap volt” – jelentette ki Tóth Alex, aki 58 percet kapott. Elárulta, Andoni Iraola vezetőedző azt kérte tőle, hogy a labdával bátran játszon, és csinálja azt, amit tud, hiszen ezért került a Bournemouthhoz. A labda nélkül pedig próbálta betartani a taktikai utasításokat.