AFC Bournemouth Tóth Alex everton videó Premier League Bournemouth

Erre aligha számított Tóth Alex: olasz legenda nevén szólítják Angliában

2026. február 11. 14:03

Az Everton elleni meccs után nyilatkozott. Tóth Alex többek között arról is beszélt, hogyan szólítják őt.

2026. február 11. 14:03
Ahogyan arról beszámoltunk, Tóth Alex először kezdett az AFC Bournemouthban, amely fordított az Everton vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25., hétközi fordulójának keddi játéknapján. A magyar válogatott középpályás a mérkőzés után a Spíler Tv-nek nyilatkozott.

„A középpálya bármelyik pontján bevethető vagyok, nekem teljesen mindegy, hol játszom, csak a pályán legyek. Ahova betesznek, ott próbálok száz százalékot beleadni” – folytatta. Arról is beszélt, hogy könnyű volt a beilleszkedése, mivel nagyon jó a légkör a csapaton belül.

Tóth Alex ezúttal már kezdő volt a Bournemouthban
Tóth Alex ezúttal már kezdő volt a Bournemouthban (Fotó: Darren Staples/AFP, archív)

Mivel több Alex is játszik a gárdában (Álex Jiménez, Alex Scott és ő), ezért a vezetékneve alapján kapott egy becenevet, amin szólítják.

Nálam a Tóth nevet próbálták megragadni, úgyhogy én a Totti becenevet kaptam”

– árulta el a 20 éves magyar válogatott játékos.

Tóth Alex nyilatkozata


A Bournemouth legközelebb jövő szombaton a West Ham United vendégeként lép pályára a bajnokságban.

Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA

