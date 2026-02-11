„Nagy elismerésem Tóth Alexnek” – már kabalának sem utolsó a Bournemouth új magyarja

Liverpoolban lépett pályára Tóth Alex, győztes meccsen volt először kezdő a Premier League-ben (VIDEÓ)
A magyar válogatott középpályása 58 percet töltött a pályán az Everton ellen.
A magyar válogatott középpályás először volt kezdő a Premier League-ben. Tóth Alexnél több kulcspasszt senki sem osztott ki, és akár gólpasszal is zárhatta volna a meccset.
Ahogyan arról beszámoltunk, Tóth Alex először kezdett az AFC Bournemouthban, amely fordított az Everton vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25., hétközi fordulójának keddi játéknapján. A magyar válogatott középpályás az osztályzatok alapján nem tartozott a legjobbak közé, de alapvetően megvoltak elégedve vele.
Tóth Alex kezdőként 58 percet játszott. Csapata három perccel azután egyenlített, hogy lejött a pályáról, majd újabb három perccel később fordított.
A magyar válogatott játékosnak 26 labdaérintése volt és 83 százalékkal passzolt (18/15). Két kulcspasszt is kiosztott (ennél többet senki sem tudott felmutatni, öten is így zártak), ám a két keresztlabdája pontatlan volt. A párharcait nem tudta megnyerni (3/0 a földön) és sikeres csele sem volt (2/0). Egyszer tisztázott, valamint egyszer cselezték ki.
Az első félidőben közel járt a gólpasszhoz, a tizenhatoson belül játszotta meg Evanilsont, de a brazil csatár elhibázta a lövést.
A Bournemouth egyik szurkolói oldala nagyon elismerően írt Tóth Alex első kezdőként nyújtott teljesítményéről a Premier League-ben, amely egy teljesen más kávéház, de ennek ellenére jól játszott. Meg volt elégedve a játékával és pozitívan látja a magyar játékos jövőjét.
Az egyik magyar közösségi oldal pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy mióta a klubnál van, a gárda veretlen (három győzelem, egy döntetlen). Ehhez mi annyit teszünk hozzá, hogy azokon a meccseken, amikor játszott, mindig nyert a Bournemouth. Persze ebből messzemenő következtetéseket nem szabad levonni, mindenesetre már kabalának sem utolsó.
A Bournemouth legközelebb jövő szombaton a West Ham United vendégeként lép pályára a bajnokságban.
Nyitókép: Darren Staples/AFP, archív