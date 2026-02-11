„Nagy elismerésem Tóth Alexnek” – már kabalának sem utolsó a Bournemouth új magyarja

A magyar válogatott játékosnak 26 labdaérintése volt és 83 százalékkal passzolt (18/15). Két kulcspasszt is kiosztott (ennél többet senki sem tudott felmutatni, öten is így zártak), ám a két keresztlabdája pontatlan volt. A párharcait nem tudta megnyerni (3/0 a földön) és sikeres csele sem volt (2/0). Egyszer tisztázott, valamint egyszer cselezték ki.

Az első félidőben közel járt a gólpasszhoz, a tizenhatoson belül játszotta meg Evanilsont, de a brazil csatár elhibázta a lövést.

A Bournemouth egyik szurkolói oldala nagyon elismerően írt Tóth Alex első kezdőként nyújtott teljesítményéről a Premier League-ben, amely egy teljesen más kávéház, de ennek ellenére jól játszott. Meg volt elégedve a játékával és pozitívan látja a magyar játékos jövőjét.