AFC Bournemouth Everton FC Tóth Alex everton videó Premier League szurkolók Bournemouth

„Nagy elismerésem Tóth Alexnek” – már kabalának sem utolsó a Bournemouth új magyarja

2026. február 11. 08:25

A magyar válogatott középpályás először volt kezdő a Premier League-ben. Tóth Alexnél több kulcspasszt senki sem osztott ki, és akár gólpasszal is zárhatta volna a meccset.

2026. február 11. 08:25
null

Ahogyan arról beszámoltunk, Tóth Alex először kezdett az AFC Bournemouthban, amely fordított az Everton vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25., hétközi fordulójának keddi játéknapján. A magyar válogatott középpályás az osztályzatok alapján nem tartozott a legjobbak közé, de alapvetően megvoltak elégedve vele.

Tóth Alex osztályzatai

Andoni Iraola ezúttal kezdőként számolt Tóth Alexszel
Andoni Iraola ezúttal kezdőként számolt Tóth Alexszel (Fotó: Glyn Kirk/AFP, archív)

Tóth Alex kezdőként 58 percet játszott. Csapata három perccel azután egyenlített, hogy lejött a pályáról, majd újabb három perccel később fordított.

A magyar válogatott játékosnak 26 labdaérintése volt és 83 százalékkal passzolt (18/15). Két kulcspasszt is kiosztott (ennél többet senki sem tudott felmutatni, öten is így zártak), ám a két keresztlabdája pontatlan volt. A párharcait nem tudta megnyerni (3/0 a földön) és sikeres csele sem volt (2/0). Egyszer tisztázott, valamint egyszer cselezték ki.

Az első félidőben közel járt a gólpasszhoz, a tizenhatoson belül játszotta meg Evanilsont, de a brazil csatár elhibázta a lövést.

A Bournemouth egyik szurkolói oldala nagyon elismerően írt Tóth Alex első kezdőként nyújtott teljesítményéről a Premier League-ben, amely egy teljesen más kávéház, de ennek ellenére jól játszott. Meg volt elégedve a játékával és pozitívan látja a magyar játékos jövőjét.

Az egyik magyar közösségi oldal pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy mióta a klubnál van, a gárda veretlen (három győzelem, egy döntetlen). Ehhez mi annyit teszünk hozzá, hogy azokon a meccseken, amikor játszott, mindig nyert a Bournemouth. Persze ebből messzemenő következtetéseket nem szabad levonni, mindenesetre már kabalának sem utolsó.

A mérkőzés összefoglalója


A Bournemouth legközelebb jövő szombaton a West Ham United vendégeként lép pályára a bajnokságban.

Nyitókép: Darren Staples/AFP, archív

 

