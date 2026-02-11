Döntött a bíróság, hogy kiengedik-e Magda Marinkót a börtönből

Marad a fegyházban a szerb mészáros, Magda Marinko
Nem engedélyezte Magda Marinko feltételes szabadságra bocsátását csütörtöki végzésével a Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája.
Ismét megvizsgálták a gyilkosságokért elítélt férfi ügyét.
Egy évig még biztosan marad rács mögött Magda Marinko, akinek ügyét szerdán vizsgálták meg. A Szegedi Törvényszék azt tárgyalta újra, hogy feltételesen szabadlábra bocsátható-e az életfogytig tartó fegyházbüntetését töltő férfi. Az elítélt a büntetést 1996. június 1. óta tölti, és a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége 2019. március 24-én nyílt meg először.
A Délmagyar című lap cikke szerint a legújabb tárgyaláson mérlegelték, hogy Magda Marinko hosszú évek óta tanúsított problémamentes magatartása és személyisége alapján vissza tudna-e illeszkedni a társadalomba. A bíróság megállapította viszont, hogy az elítélt kommunikációja erősen korlátozott, terveiről és az elkövetett bűncselekményekhez való viszonyáról nem nyilatkozott, ezért jelenleg nem bizonyítható, hogy a társadalomba való visszailleszkedés és a törvénytisztelő életmód biztosított lenne.
Ennek alapján a Szegedi Törvényszék a mai végzésével Magada Marinkó feltételes szabadlábra helyezését ismételten mellőzte, és egy év múlva újra megvizsgálják. A végzés nem jogerős, az elítélt védője fellebbezést jelentett be, míg Magada Marinkónak 8 nap áll rendelkezésére, hogy nyilatkozzon a végzésről.
A Legfelsőbb Bíróság Magda Marinkót egy orosházi asszony meggyilkolásáért, valamint egy Kecskeméten elkövetett hármasgyilkosságért ítélte el. A hidegvérrel, embertelenül és nagy szervezettséggel végrehajtott bűncselekmények félelmet idéztek elő az országban. A szerb állampolgárságú férfit a szegedi Z. Nagy család meggyilkolásával is megvádolták, de abban a Fővárosi Bíróság, majd a Legfelsőbb Bíróság nem találta bizonyíthatónak a vádlott bűnösségét.
Szerbiában a bíróság a férfit – a Vajdaságban elkövetett bűncselekmények miatt – távollétében halálra ítélte, de a halálbüntetés eltörlése után ezt 40 év szabadságvesztésre változtatták át.
