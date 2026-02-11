Döntött a bíróság, hogy kiengedik-e Magda Marinkót a börtönből

Egy évig még biztosan marad rács mögött Magda Marinko, akinek ügyét szerdán vizsgálták meg. A Szegedi Törvényszék azt tárgyalta újra, hogy feltételesen szabadlábra bocsátható-e az életfogytig tartó fegyházbüntetését töltő férfi. Az elítélt a büntetést 1996. június 1. óta tölti, és a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége 2019. március 24-én nyílt meg először.

A Délmagyar című lap cikke szerint a legújabb tárgyaláson mérlegelték, hogy Magda Marinko hosszú évek óta tanúsított problémamentes magatartása és személyisége alapján vissza tudna-e illeszkedni a társadalomba. A bíróság megállapította viszont, hogy az elítélt kommunikációja erősen korlátozott, terveiről és az elkövetett bűncselekményekhez való viszonyáról nem nyilatkozott, ezért jelenleg nem bizonyítható, hogy a társadalomba való visszailleszkedés és a törvénytisztelő életmód biztosított lenne.