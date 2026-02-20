Ft
kormány legfelsőbb bíróság spanyolország talgo ganz - mavag magyarország

Spanyolország nem titkolózhat tovább: felelnie kell azért, amit a magyarokkal tett

2026. február 20. 10:57

Bár a szocialista spanyol kormány megpróbálná eltitkolni, miért akadályozta meg az évszázad magyar felvásárlási üzletét, a Legfelsőbb Bíróság elutasította a fellebbezését.

2026. február 20. 10:57
null

A spanyol Legfelsőbb Bíróság elutasította a kormány fellebbezését, és kimondta, hogy a magyar Ganz-MaVag konzorciumnak joga van hozzáférni azokhoz a bizalmas dokumentumokhoz, amelyek alapján 2024-ben megvétózták a Talgo vonatgyártó felvásárlását – írja az El Correo de España.

Mint korábban megírtuk:

a szocialista kormány nemzetbiztonsági okokra hivatkozva vétózta meg az évszázad magyar felvásárlási üzletét, azt állítva, hogy a magyar ajánlattevő a kormányzati háttér miatt orosz és szélsőjobboldali kapcsolatokkal rendelkezik.

A bíróság szerint az információk visszatartása sértené az egyenlő elbánás és jogorvoslat alapelveit. 

Nyitókép: AFP/David Canales

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

