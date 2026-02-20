Spanyolország nem titkolózhat tovább: felelnie kell azért, amit a magyarokkal tett

A spanyolok csúnyán megbűnhődnek a Magyarország elleni akciójuk miatt – és ez még csak a kezdet
Egyértelműen reagáltak a politikai döntésre.
Bár a szocialista spanyol kormány megpróbálná eltitkolni, miért akadályozta meg az évszázad magyar felvásárlási üzletét, a Legfelsőbb Bíróság elutasította a fellebbezését.
A spanyol Legfelsőbb Bíróság elutasította a kormány fellebbezését, és kimondta, hogy a magyar Ganz-MaVag konzorciumnak joga van hozzáférni azokhoz a bizalmas dokumentumokhoz, amelyek alapján 2024-ben megvétózták a Talgo vonatgyártó felvásárlását – írja az El Correo de España.
Mint korábban megírtuk:
a szocialista kormány nemzetbiztonsági okokra hivatkozva vétózta meg az évszázad magyar felvásárlási üzletét, azt állítva, hogy a magyar ajánlattevő a kormányzati háttér miatt orosz és szélsőjobboldali kapcsolatokkal rendelkezik.
A bíróság szerint az információk visszatartása sértené az egyenlő elbánás és jogorvoslat alapelveit.
Nyitókép: AFP/David Canales
