Spanyolország nem titkolózhat tovább: felelnie kell azért, amit a magyarokkal tett

A spanyol Legfelsőbb Bíróság elutasította a kormány fellebbezését, és kimondta, hogy a magyar Ganz-MaVag konzorciumnak joga van hozzáférni azokhoz a bizalmas dokumentumokhoz, amelyek alapján 2024-ben megvétózták a Talgo vonatgyártó felvásárlását – írja az El Correo de España.

Mint korábban megírtuk: