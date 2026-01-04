Ft
legfelsőbb bíróság nicolás maduro delcy rodríguez venezuelai bolivári köztársaság bíróság egyesült államok védelem

Megvan Maduro utódja

2026. január 04. 07:06

Az utód „a Venezuelai Bolivári Köztársaság elnöki tisztségét” gyakorolja, így biztosítva az államigazgatás folytonosságát és az ország átfogó védelmét.

2026. január 04. 07:06
null

A venezuelai legfelsőbb bíróság alkotmányos tanácsa elrendelte, hogy Delcy Rodríguez alelnök vegye át az ország irányítását ügyvivő elnökként Nicolás Maduro elnök távollétében, akit szombat hajnalban az Egyesült Államok erői egy művelet során őrizetbe vettek.

A bírósági határozat szerint 

Rodríguez „a Venezuelai Bolivári Köztársaság elnöki tisztségét” gyakorolja

 annak érdekében, hogy biztosítsa az államigazgatás folytonosságát és az ország átfogó védelmét. A döntés rögzíti, hogy a testület további vitát folytat a helyzetről annak érdekében, hogy meghatározza az alkalmazandó jogi keretet az állam működésének, a kormányzásnak és a szuverenitás védelmének garantálására Maduro „kényszerű távollétében”.

A döntést a venezuelai legfelsőbb bíróság egyik bírája, Tania D’Amelio olvasta fel országos rádió- és televízióadásban. A határozat kimondja, hogy Delcy Eloina Rodríguez Gómeznek „haladéktalanul” kell átvennie és gyakorolnia az elnöki tisztséggel járó valamennyi hatáskört, jogot és kötelezettséget.

(MTI)

Nyitókép: FEDERICO PARRA / AFP

bakafant-28
2026. január 04. 07:25
Mostantól máris minden " demokratikussá" válik.A jenkik odatesznek egy bábot..Ha jól viselkednek,az olajért,drogért cserébe lehetnek harmadrendű gyarmat,amolyan Puerto Rico szintű kormányzóság..
