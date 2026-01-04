Megvan Maduro utódja

Rodríguez „a Venezuelai Bolivári Köztársaság elnöki tisztségét” gyakorolja

annak érdekében, hogy biztosítsa az államigazgatás folytonosságát és az ország átfogó védelmét. A döntés rögzíti, hogy a testület további vitát folytat a helyzetről annak érdekében, hogy meghatározza az alkalmazandó jogi keretet az állam működésének, a kormányzásnak és a szuverenitás védelmének garantálására Maduro „kényszerű távollétében”.

A döntést a venezuelai legfelsőbb bíróság egyik bírája, Tania D’Amelio olvasta fel országos rádió- és televízióadásban. A határozat kimondja, hogy Delcy Eloina Rodríguez Gómeznek „haladéktalanul” kell átvennie és gyakorolnia az elnöki tisztséggel járó valamennyi hatáskört, jogot és kötelezettséget.