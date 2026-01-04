Megvan Maduro utódja

Kiderült, hol tartják fogva Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét
A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt Maduro a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.
Az utód „a Venezuelai Bolivári Köztársaság elnöki tisztségét” gyakorolja, így biztosítva az államigazgatás folytonosságát és az ország átfogó védelmét.
A venezuelai legfelsőbb bíróság alkotmányos tanácsa elrendelte, hogy Delcy Rodríguez alelnök vegye át az ország irányítását ügyvivő elnökként Nicolás Maduro elnök távollétében, akit szombat hajnalban az Egyesült Államok erői egy művelet során őrizetbe vettek.
A bírósági határozat szerint
Rodríguez „a Venezuelai Bolivári Köztársaság elnöki tisztségét” gyakorolja
annak érdekében, hogy biztosítsa az államigazgatás folytonosságát és az ország átfogó védelmét. A döntés rögzíti, hogy a testület további vitát folytat a helyzetről annak érdekében, hogy meghatározza az alkalmazandó jogi keretet az állam működésének, a kormányzásnak és a szuverenitás védelmének garantálására Maduro „kényszerű távollétében”.
A döntést a venezuelai legfelsőbb bíróság egyik bírája, Tania D’Amelio olvasta fel országos rádió- és televízióadásban. A határozat kimondja, hogy Delcy Eloina Rodríguez Gómeznek „haladéktalanul” kell átvennie és gyakorolnia az elnöki tisztséggel járó valamennyi hatáskört, jogot és kötelezettséget.
(MTI)
Nyitókép: FEDERICO PARRA / AFP
