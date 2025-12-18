A határok védelme nem bűncselekmény – a legfelsőbb bíróság felmentette Salvinit

Felmentette a bíróság Matteo Salvinit
„A haza védelme nem bűncselekmény, hanem jog” – jelentette ki az olasz politikus.
Giorgia Meloni miniszterelnök is üdvözölte az ítéletet.
Az olasz polgári, az adó- és a bűnügyekben eljáró legfelsőbb bíróság, a Semmitőszék szerdán végleg megerősítette, hogy felmentik Matteo Salvinit, a Liga jobboldali kormánypárt vezetőjét a migránsok feltartóztatása ügyében.
Salvini közösségi oldalán jelentette be a hírt, hogy a döntéssel egy öt éve tartó eljárás zárult le.
„Felmentettek! A határok védelme nem bűncselekmény” – írta. A Semmitőszék jogerős határozata a palermói első fokú bíróság döntését erősítette meg, amely 2024. december 20-án mentette fel Salvinit. A politikus ellen egyebek között emberek túszul ejtése, hivatali hatalommal való visszaélés, nemzetközi konvenciók megsértése címén emelt vádat a szicíliai város ügyészsége, mivel még belügyminiszterként 2019 augusztusában nem engedélyezte, hogy automatikusan partra szálljon egy 147 fős migránscsoportot, akik az Open Arms spanyol civilszervezet hajóján érkeztek meg Szicília partjaihoz.
A nők, a gyerekek és a betegek elhagyhatták a hajót, de a többieknek 19 napig várakozniuk kellett, amíg egyes európai tagállamok önkéntesen vállalták a csoport tagjainak befogadását.
A tavalyi felmentő ítéletet követően a palermói ügyészség, átugorva a másodfokot, egyenesen a Semmitőszékhez fordult. További fellebbezésre nincs lehetőség. Salvini védőügyvédje, Giulia Bongiorno, a Liga politikusa, a párt volt igazságügyminisztere, azt nyilatkozta:
az egész pernek el sem kellett volna kezdődnie, és a Semmítőszék mostani döntése végleg rámutatott, hogy az ügyészség teljesen alaptalanul járt el, miközben Salvini cselekedetei teljesen korrektek voltak”.
Giorgia Meloni miniszterelnök is reagált Salvini felmentésére, jó hírnek nevezte. A miniszterelnök szerint a bírósági ítélet „egyszerű és alapvető elvet erősít meg: a miniszter, aki Olaszország határait védi, nem követ el bűncselekményt, hanem kötelességét teszi. Hajrá Matteo!”. A Liga közlése szerint a Semmitőszék ítéletére várva Salvini szerdán videókapcsolaton keresztül vett részt a Patrióták Európáért európai parlamenti pártcsoport brüsszeli megbeszélésén. Egyúttal meghívta a Patrióták vezetőit arra az április 18-i milánói megmozdulásra, amelyet a határok védelme, a biztonság, a nyugati világ értekei és hagyományai védelme melletti kiállásként rendeznek meg.
