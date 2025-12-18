Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
legfelsőbb bíróság Girogia Meloni semmitőszék Matteo Salvini Olaszország

A határok védelme nem bűncselekmény – a legfelsőbb bíróság felmentette Salvinit

2025. december 18. 05:55

Giorgia Meloni miniszterelnök is üdvözölte az ítéletet.

2025. december 18. 05:55
null

Az olasz polgári, az adó- és a bűnügyekben eljáró legfelsőbb bíróság, a Semmitőszék szerdán végleg megerősítette, hogy felmentik Matteo Salvinit, a Liga jobboldali kormánypárt vezetőjét a migránsok feltartóztatása ügyében.

Salvini közösségi oldalán jelentette be a hírt, hogy a döntéssel egy öt éve tartó eljárás zárult le.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

„Felmentettek! A határok védelme nem bűncselekmény” – írta. A Semmitőszék jogerős határozata a palermói első fokú bíróság döntését erősítette meg, amely 2024. december 20-án mentette fel Salvinit. A politikus ellen egyebek között emberek túszul ejtése, hivatali hatalommal való visszaélés, nemzetközi konvenciók megsértése címén emelt vádat a szicíliai város ügyészsége, mivel még belügyminiszterként 2019 augusztusában nem engedélyezte, hogy automatikusan partra szálljon egy 147 fős migránscsoportot, akik az Open Arms spanyol civilszervezet hajóján érkeztek meg Szicília partjaihoz.

Ezt is ajánljuk a témában

A nők, a gyerekek és a betegek elhagyhatták a hajót, de a többieknek 19 napig várakozniuk kellett, amíg egyes európai tagállamok önkéntesen vállalták a csoport tagjainak befogadását.

A tavalyi felmentő ítéletet követően a palermói ügyészség, átugorva a másodfokot, egyenesen a Semmitőszékhez fordult. További fellebbezésre nincs lehetőség. Salvini védőügyvédje, Giulia Bongiorno, a Liga politikusa, a párt volt igazságügyminisztere, azt nyilatkozta:

az egész pernek el sem kellett volna kezdődnie, és a Semmítőszék mostani döntése végleg rámutatott, hogy az ügyészség teljesen alaptalanul járt el, miközben Salvini cselekedetei teljesen korrektek voltak”.

Giorgia Meloni miniszterelnök is reagált Salvini felmentésére, jó hírnek nevezte. A miniszterelnök szerint a bírósági ítélet „egyszerű és alapvető elvet erősít meg: a miniszter, aki Olaszország határait védi, nem követ el bűncselekményt, hanem kötelességét teszi. Hajrá Matteo!”. A Liga közlése szerint a Semmitőszék ítéletére várva Salvini szerdán videókapcsolaton keresztül vett részt a Patrióták Európáért európai parlamenti pártcsoport brüsszeli megbeszélésén. Egyúttal meghívta a Patrióták vezetőit arra az április 18-i milánói megmozdulásra, amelyet a határok védelme, a biztonság, a nyugati világ értekei és hagyományai védelme melletti kiállásként rendeznek meg.

(MTI)

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Box Hill
2025. december 18. 07:41
Vissza is kéne állítanunk. Bűnöző támogató elképzelés volt eleve.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. december 18. 07:33
Komcsibukta.
Válasz erre
1
0
nuevoreynuevaley
2025. december 18. 07:19
Együtt tüntetett a szlovákiai magyarok pártja a helyi ellenzékkel a Beneš-dekrétumok ügye miatt A szlovák btk. módosítása után fél év börtönnel büntethető az, aki megkérdőjelezi a Beneš-dekrétumokat Kopjetek ma le egy fideszest !
Válasz erre
0
2
nuevoreynuevaley
2025. december 18. 07:16
most ez komoly, hogy se a gecigany, se a kakadu egy budos szot nem fog szolni hogy borton jar a felvideken a benes dekretumok megkerdojelezeseert ? mo-n meg a holokausztert ? szar ban sem magyarorszagon, sem a hataron tul nem ved magyar erdekeket - de megkeseruli
Válasz erre
2
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!