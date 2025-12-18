A határok védelme nem bűncselekmény – a legfelsőbb bíróság felmentette Salvinit

Az olasz polgári, az adó- és a bűnügyekben eljáró legfelsőbb bíróság, a Semmitőszék szerdán végleg megerősítette, hogy felmentik Matteo Salvinit, a Liga jobboldali kormánypárt vezetőjét a migránsok feltartóztatása ügyében.

Salvini közösségi oldalán jelentette be a hírt, hogy a döntéssel egy öt éve tartó eljárás zárult le.