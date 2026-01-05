Kár érte: az utolsó másodpercben kapott góllal szenvedett vereséget a magyar válogatott

„A torna elérte a célját, nagyon jó mérkőzéseket játszottunk, sokkal stabilabb védekezéssel, mint a felkészülés eddigi időszakában bármikor. Rengeteg tapasztalatot szereztünk, többnyire pozitívakat, hogy mi működik és mi az, amin még dolgoznunk kell. A mai mérkőzés is szolgált egy sor tanulsággal, egyrészt meg kell tanulni, hogy még a rettentő zavaró, követhetetlen bíráskodás mellett is miképp kell továbbvinni a játékunkat és lezárni egy ilyen meccset, amelyen vezetünk” – értékelt Varga Zsolt szövetségi kapitány. Hozzátette, az elejétől úgy érezte, ez egy „abszolút ikszes” mérkőzés.

„Függetlenül attól, hogy nekünk sikerült kettővel, meg hárommal vezetni, benne volt az is, hogy ők lőnek majd hármat egymás után. Ezen a szinten, két ilyen csapatnál ez bármikor előfordulhat.

Hogy az utolsó támadásunknál a centerbe beadott labdánál kontrát fújtak, amire addig mindig kiállítást, az most érthetően okozott némi frusztrációt a játékosoknál, de én erre is azt mondom, nem baj, akkor ezt a dühfaktort kell úgy kezelni, hogy nyerjük ki belőle azt az energiát, ami még inkább hozzásegít minket a jó rajthoz az Európa-bajnokságon”

– mondta.

A Trebinjében rendezett minitornán szombaton a görögöket, vasárnap a franciákat verte meg a magyar csapat.