Kár érte: az utolsó másodpercben kapott góllal szenvedett vereséget a magyar válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott az utolsó másodpercben kapott góllal 10–9-es vereséget szenvedett az olasz csapattól a boszniai Trebinjében zajló felkészülési torna hétfői döntőjében. A két együttes másodszor találkozott egymással az Európa-bajnoki felkészülés során, december 20-án a Komjádi uszodában 15–14-re nyertek az olaszok.
Ezúttal az első negyedben mindkét oldalon három-három gól esett, a folytatásban viszont feljavult a magyarok játéka, akik ennek köszönhetően kétgólos előnyben voltak a félidőben. A harmadik nyolc percben megint nem bírtak egymással a felek, de a különbség megmaradt. Az utolsó negyedben a nagyot küzdő olaszok rendezték soraikat, és a magyarok pontatlanságait is kihasználva felzárkóztak, majd 9–9-nél kivédekeztek egy támadást. Tizenhét másodperccel a vége előtt időt kért az olasz szakmai stáb,
a megbeszélt figura végén pedig az utolsó másodpercben elengedett lövés a magyarok kapujában kötött ki.
„A torna elérte a célját, nagyon jó mérkőzéseket játszottunk, sokkal stabilabb védekezéssel, mint a felkészülés eddigi időszakában bármikor. Rengeteg tapasztalatot szereztünk, többnyire pozitívakat, hogy mi működik és mi az, amin még dolgoznunk kell. A mai mérkőzés is szolgált egy sor tanulsággal, egyrészt meg kell tanulni, hogy még a rettentő zavaró, követhetetlen bíráskodás mellett is miképp kell továbbvinni a játékunkat és lezárni egy ilyen meccset, amelyen vezetünk” – értékelt Varga Zsolt szövetségi kapitány. Hozzátette, az elejétől úgy érezte, ez egy „abszolút ikszes” mérkőzés.
„Függetlenül attól, hogy nekünk sikerült kettővel, meg hárommal vezetni, benne volt az is, hogy ők lőnek majd hármat egymás után. Ezen a szinten, két ilyen csapatnál ez bármikor előfordulhat.
Hogy az utolsó támadásunknál a centerbe beadott labdánál kontrát fújtak, amire addig mindig kiállítást, az most érthetően okozott némi frusztrációt a játékosoknál, de én erre is azt mondom, nem baj, akkor ezt a dühfaktort kell úgy kezelni, hogy nyerjük ki belőle azt az energiát, ami még inkább hozzásegít minket a jó rajthoz az Európa-bajnokságon”
– mondta.
A Trebinjében rendezett minitornán szombaton a görögöket, vasárnap a franciákat verte meg a magyar csapat.
A belgrádi Európa-bajnokságon
lesz a magyarok ellenfele. A csoportok első három helyezettje jut tovább a második csoportkörbe.
FELKÉSZÜLÉSI TORNA, TREBINJE
DÖNTŐ
Olaszország–Magyarország 10–9 (3–3, 2–4, 1–1, 4–1)
A magyar gólszerzők: Vigvári Vi. 3, Vigvári Ve. 2, Batizi 1, Manhercz 1, Nagy Ák. 1, Varga 1
Nyitókép: MVLSZ