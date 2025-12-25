Leonardo da Vinci esete a magyar leleménnyel: ez lehetett Az utolsó vacsora helyszíne

Leonardo da Vinci 500 éve halt meg
Ötszáz éve, 1519. május 2-án halt meg Leonardo da Vinci a reneszánsz humanista embereszményének megtestesítője.
A híres festmény hátterét tanulmányozta alaposan a kutató.
Spielmann Gábor magyar kutató úgy véli: megtalálta Leonardo da Vinci híres freskójának, az Utolsó vacsorának a helyszínét. A kutató az Indexnek elmondta: idén nyáron egy családi kiránduláson a Milánótól 50 kilométerre északra fekvő Civatében járt. Elbűvölte a hegyes-dombos-lankás lombard táj, de figyelmét leginkább az 1000 éves San Calocero kolostor kötötte le, azon belül is annak második emeleti terme, ami egy elmélet szerint megihlette Leonardót, és ezt a teret választotta modelljéül. Ám a merésznek tűnő feltételezés nem volt alátámasztva, ezért nem keltett különösebb visszhangot és szép csendben elhalt.
Spielmann szerint azonban úgy tűnik, igaz is lehet a feltételezés. Úgy véli: a második emeleti teremben azonnal szembetűnik, hogy méretei mennyire megfelelnek a festményen látható arányoknak. Három ablak hátul, kazettás mennyezet, és az oldalfalak is háromosztatúak.
Maga Leonardo da Vinci bizonyosan járt ezen a Milánó körüli tájon – tette hozzá.
„Leonardónak ismernie kellett a környéket. És ez onnan tudható ennyire biztosan, hogy a környékről készített rajzai fennmaradtak”
– állítja a kutató.
Spielmann Gábor a festményen látható apostolok becsült átlagos magasságából (165 centiméter) kiindulva megbecsülte a festett terem szélességét (495 centiméter), és mivel az asztal széle és a fal között nagyon kevés hely, körülbelül 35 vagy 40 centiméter marad, nagyjából 565 centiméter teremszélességet kapott Leonardo festményén –
ami szinte tökéletesen megegyezik a San Calocero bencés kolostor étkezőtermének szélességével, ami 570 centiméter
– írja az Index.
Ráadásul a festményen látható hátsó panoráma is szinte pontosan egyezik. Kinézve a valódi épület ablakain, a táj elemei nagyon jól illeszkednek a Leonardo bibliai mesterművén láthatókhoz. A terem erkélyéről keletre és délkeletre nézve pontosan ugyanazok a tájrészletek jelennek meg, mint Az utolsó vacsorán.
Ez talán a legerősebb érv, hogy Leonardo a San Calocero kolostor étkezőtermét használta modellként – vallja a magyar kutató.
Nyitókép: Bridgeman Images / Bridgeman Images via AFP