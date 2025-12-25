Ft
művészet festészet kultúra Olaszország

Leonardo da Vinci esete a magyar leleménnyel: ez lehetett Az utolsó vacsora helyszíne

2025. december 25. 18:47

A híres festmény hátterét tanulmányozta alaposan a kutató.

2025. december 25. 18:47
null

Spielmann Gábor magyar kutató úgy véli: megtalálta Leonardo da Vinci híres freskójának, az Utolsó vacsorának a helyszínét. A kutató az Indexnek elmondta: idén nyáron egy családi kiránduláson a Milánótól 50 kilométerre északra fekvő Civatében járt. Elbűvölte a hegyes-dombos-lankás lombard táj, de figyelmét leginkább az 1000 éves San Calocero kolostor kötötte le, azon belül is annak második emeleti terme, ami egy elmélet szerint megihlette Leonardót, és ezt a teret választotta modelljéül. Ám a merésznek tűnő feltételezés nem volt alátámasztva, ezért nem keltett különösebb visszhangot és szép csendben elhalt.

Spielmann szerint azonban úgy tűnik, igaz is lehet a feltételezés. Úgy véli: a második emeleti teremben azonnal szembetűnik, hogy méretei mennyire megfelelnek a festményen látható arányoknak. Három ablak hátul, kazettás mennyezet, és az oldalfalak is háromosztatúak.

Maga Leonardo da Vinci bizonyosan járt ezen a Milánó körüli tájon – tette hozzá. 

„Leonardónak ismernie kellett a környéket. És ez onnan tudható ennyire biztosan, hogy a környékről készített rajzai fennmaradtak”

 – állítja a kutató.

Spielmann Gábor a festményen látható apostolok becsült átlagos magasságából (165 centiméter) kiindulva megbecsülte a festett terem szélességét (495 centiméter), és mivel az asztal széle és a fal között nagyon kevés hely, körülbelül 35 vagy 40 centiméter marad, nagyjából 565 centiméter teremszélességet kapott Leonardo festményén – 

ami szinte tökéletesen megegyezik a San Calocero bencés kolostor étkezőtermének szélességével, ami 570 centiméter 

– írja az Index.

Ráadásul a festményen látható hátsó panoráma is szinte pontosan egyezik. Kinézve a valódi épület ablakain, a táj elemei nagyon jól illeszkednek a Leonardo bibliai mesterművén láthatókhoz. A terem erkélyéről keletre és délkeletre nézve pontosan ugyanazok a tájrészletek jelennek meg, mint Az utolsó vacsorán.

Ez talán a legerősebb érv, hogy Leonardo a San Calocero kolostor étkezőtermét használta modellként – vallja a magyar kutató.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Bridgeman Images / Bridgeman Images via AFP

 

cutcopy
2025. december 25. 19:06 Szerkesztve
Örvendetes hogy sikerült betenni illusztrációnak a későbbi barokk festő, Philippe de Champaigne képét, a korszaknak megfelelően sötét háttérrel, ilyenkor derül ki hogy a kollégának fogalma sincs miről van szó a cikkben..
Bolha
2025. december 25. 18:50
Bölcső Tenger alatt járok nagy titokban. De most felmegyek a friss habokba. Periszkóppal megkeresem a Betlehem csillagot. Megkérem, hogy világbékét ragyogjon. Ragyogja be az emberi sötét elmét. Ne keljen titokban lopakodnom a tengerek mélyén. Ne hordjak fegyvert, csak sok kíváncsi gyereket. Had csodálják meg a bölcsőt, amely kiringatta az életet. 2025. december 25., csütörtök
