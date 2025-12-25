Leonardo da Vinci esete a magyar leleménnyel: ez lehetett Az utolsó vacsora helyszíne

Spielmann Gábor magyar kutató úgy véli: megtalálta Leonardo da Vinci híres freskójának, az Utolsó vacsorának a helyszínét. A kutató az Indexnek elmondta: idén nyáron egy családi kiránduláson a Milánótól 50 kilométerre északra fekvő Civatében járt. Elbűvölte a hegyes-dombos-lankás lombard táj, de figyelmét leginkább az 1000 éves San Calocero kolostor kötötte le, azon belül is annak második emeleti terme, ami egy elmélet szerint megihlette Leonardót, és ezt a teret választotta modelljéül. Ám a merésznek tűnő feltételezés nem volt alátámasztva, ezért nem keltett különösebb visszhangot és szép csendben elhalt.

Spielmann szerint azonban úgy tűnik, igaz is lehet a feltételezés. Úgy véli: a második emeleti teremben azonnal szembetűnik, hogy méretei mennyire megfelelnek a festményen látható arányoknak. Három ablak hátul, kazettás mennyezet, és az oldalfalak is háromosztatúak.