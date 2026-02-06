Generációváltás: hiába Macronék mesterkedései, a francia jobboldaliak felsorakoztak Bardella mögé

Marine Le Pen nem hagyja magát: a bírósági ítélet ellenére akár egy előrehozott választáson is elindulna
Nem keres senkit maga helyett.
Az elnökválasztáson eddig B-tervként tartogatott fiatal politikus előretörhet, miután Le Pent félig már kicsinálta a Macron-féle jogállam.
Addig vegzálták Marine Le Pent, a francia Nemzeti Tömörülés vezéralakját, frakcióvezetőjét elsősorban jogi fortélyokkal Emmanuel Macronék, hogy beérett a gyümölcs. Bár nem feltétlenül úgy, ahogy szerették volna: a jelek szerint ugyanis előrehozhatták a generációváltást a Patrióták Európáért frakcióban a Fidesz mellett helyet foglaló francia jobboldali párton belül.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem keres senkit maga helyett.
Egy új közvélemény-kutatás szerint ugyanis a párt támogatóinak majdnem 70 százaléka úgy vélekedik, hogy annak 30 éves elnöke, Jordan Bardella akár erősebb elnökjelölt is lenne, mint az azt régóta vezető Marine Le Pen – írta meg a Politico.
A brüsszeli lap persze ebből azt a következtetést vonja le, hogy Le Pennek lett nehezebb indulnia a jövő évi francia elnöki posztért, miközben küzd azért, hogy visszavonják az ötéves eltiltását a politikától. Ugyanakkor, írják, a Nemzeti Tömörülés mindent megtett annak érdekében, hogy világossá tegye: Bardella a párt B-terve arra az esetre, ha Le Pen nem tudna indulni.
Most úgy néz ki, hogy a szimpatizánsok egyre inkább A-tervként tekintenek Bardellára.
A felmérés szerint
Sőt a jelek szerint most éppen ő a legesélyesebb elnökjelölt Franciahonban.
Ezt is ajánljuk a témában
Jordan Bardella szélesebb körű társadalmi támogatottságra számíthat, mint a Nemzeti Tömörülés korábbi jelöltjei.
Bardella ugyanakkor az utóbbi napokban igyekezett teljes mértékben kiállni Le Pen mellett. Csütörtökön azt mondta, hogy Le Pen „ártatlan” , és hogy reméli, hogy 2027-ben Le Pen lesz a jobboldal „zászlóvivője”.
Az ügyben feltehetőleg még a tavasszal ítélet születik.
Amúgy Bardellával mi is interjúztunk, ezt itt olvashatja el.
Ezt is ajánljuk a témában
A Patrióták Európáért elnöke szerint további nagy sikerek várnak a jobboldalra Európában.
Nyitóképünkön Marine Le Pen és Jordan Bardella. Forrás: ALAIN JOCARD / AFP