Generációváltás: hiába Macronék mesterkedései, a francia jobboldaliak felsorakoztak Bardella mögé

A brüsszeli lap persze ebből azt a következtetést vonja le, hogy Le Pennek lett nehezebb indulnia a jövő évi francia elnöki posztért, miközben küzd azért, hogy visszavonják az ötéves eltiltását a politikától. Ugyanakkor, írják, a Nemzeti Tömörülés mindent megtett annak érdekében, hogy világossá tegye: Bardella a párt B-terve arra az esetre, ha Le Pen nem tudna indulni.