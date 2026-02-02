Már a Politico is elismeri: lezárult a Macron-korszak Párizsban

A Politico értesülése szerint Emmanuel Macron francia elnök nem örülhet túl sokáig, hogy sikerült elfogadni a 2026-os francia költségvetést: az elnök innentől „béna kacsává” válik a jövő tavaszi elnökválasztásig. A lapnak nyilatkozó politikusok és tanácsadók szerint a francia belpolitika súlypontja mától áthelyeződik az elnökválasztási kampányra, a jelenlegi államfőnél pedig sokkal érdekesebbé válik a kérdés, hogy ki lesz az Élysée-palota következő lakója.

Kampányüzemmódra kapcsol az ország

A folyamat első állomása a februári önkormányzati választás lesz, amikor Franciaország több mint 35 ezer településén választanak polgármestert és képviselő-testületet. Ezt követően a figyelem teljes egészében az elnökválasztásra irányul,