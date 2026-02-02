Már a Politico is elismeri: lezárult a Macron-korszak Párizsban

Eljött a konzervatívok ideje: Marine Le Pen jelöltje a legesélyesebb a 2027-es francia elnökválasztáson
Jordan Bardella szélesebb körű társadalmi támogatottságra számíthat, mint a Nemzeti Tömörülés korábbi jelöltjei.
A költségvetés elfogadása után a francia politika kampányüzemmódra vált, az államfő pedig már csak a külpolitikában zavarhatja a vizet.
A Politico értesülése szerint Emmanuel Macron francia elnök nem örülhet túl sokáig, hogy sikerült elfogadni a 2026-os francia költségvetést: az elnök innentől „béna kacsává” válik a jövő tavaszi elnökválasztásig. A lapnak nyilatkozó politikusok és tanácsadók szerint a francia belpolitika súlypontja mától áthelyeződik az elnökválasztási kampányra, a jelenlegi államfőnél pedig sokkal érdekesebbé válik a kérdés, hogy ki lesz az Élysée-palota következő lakója.
A folyamat első állomása a februári önkormányzati választás lesz, amikor Franciaország több mint 35 ezer településén választanak polgármestert és képviselő-testületet. Ezt követően a figyelem teljes egészében az elnökválasztásra irányul,
amelyen Macron az alkotmányos cikluskorlát miatt már nem indulhat.
A közvélemény-kutatások alapján ráadásul reális esély van arra, hogy a következő államfő
Jordan Bardella, a Marine Le Pen nevével fémjelzett, jobboldali Nemzeti Tömörülés jelöltje legyen.
„Ez Macron ciklusának vége” – fogalmazott a Politicónak egy, a miniszterelnökhöz közel álló korábbi tanácsadó. Gabriel Attal, korábbi miniszterelnök és Macron szoros politikai szövetségese megerősítette: a költségvetés elfogadása „a második Macron-ciklus lezárását” jelenti.
Miközben Macron továbbra is meghatározó szereplő marad a kül- és védelmi politikában – különösen Franciaországnak az Egyesült Államokkal és Donald Trump elnökkel való egyre intenzívebb szembehelyezkedésében, illetve Ukrajna feltétlen támogatásában –, belföldön mozgástere erősen beszűkült.
A 2024-es előre hozott választás nyomán kialakult parlamenti patthelyzet és a jobboldallal szemben alkalmazott „tűzfalpolitika” egyre jobban megnehezíti a kormányzást, a kompromisszumok ára pedig egyre magasabb.
A Politico szerint Sébastien Lecornu miniszterelnök – aki maga is valószínűleg komoly háttéralkuknak köszönheti a jelenlegi pozícióját – „politikai ügyességgel és fájdalmas engedményekkel” tudta csak keresztülvinni a költségvetést, miután elődei, Michel Barnier és François Bayrou is belebukott ebbe. Ennek ellenére a következő hónapokban már csak kevésbé vitatott reformok kerülhetnek napirendre.
A Politico által megszólaltatott elemzők szerint a költségvetési győzelem ugyan növelte a kormányfő elnöki esélyeit, de a francia politika könyörtelen logikája miatt
könnyen lehet, hogy a pártpolitikai érdekek még a választás előtt elsöprik Lecornut.
Egy parlamenti vezető szerint
most, hogy elfogadhatják a költségvetést, minden politikai szereplő szabad prédának tekintheti a kormányt”.
A Politico összegzése szerint Franciaország a következő másfél évben nem kormányzati reformokról, hanem pozíciófoglalásról, előválasztási manőverekről és elnöki ambíciókról fog szólni – egy olyan időszakban, amikor az ország belső és külső kihívásai épp határozott irányítást igényelnének.
A Reuters szerint a költségvetés célja, hogy GDP arányosan 5 százalékra csökkentse a hiányt, a tavalyi 5,4 százalékról, miután a kormány engedményeket tett a szocialistáknak. A csomag része
A kiadási oldalon 9 milliárd eurós megszorítás szerepel, miközben a védelmi költségvetés 6,5 milliárd euróval nő.
A New York Times beszámolója szerint Sébastien Lecornu hétfő este sikerrel keresztülerőszakolta a 2026-os büdzsét a francia Nemzetgyűlésen.
A költségvetés elfogadását az tette lehetővé, hogy a kormány túlélte az ellenzék által benyújtott újabb bizalmatlansági indítványokat, így az állam finanszírozása a következő évre is biztosítottá vált.
A jogszabály ugyan még alkotmányossági felülvizsgálatra vár, de ez Franciaországban rutinszerű lépés.
A döntés Macront és Lecornut is lélegzetvételhez juttatja a lap szerint, ám a siker módja politikailag erősen vitatott volt:
a miniszterelnök az alkotmány azon cikkelyét alkalmazta, amely lehetővé teszi egy törvény szavazás nélküli elfogadását.
Bár korábban ennek ellenkezőjét ígérte, a kompromisszumképtelen tárgyalások miatt mégis ehhez az eszközhöz nyúlt.
A cél az volt, hogy legyen költségvetés – és ezt elérte”
– mondta Benjamin Morel alkotmányjogász.
A szocialisták támogatásáért cserébe bőkezűbb költségvetés született, több szociális kiadással és a minimálbéreseknek járó bónusszal. Lecornu jelezte: a továbbiakban „a lényegre koncentrál”, elsősorban
A költségvetés elfogadásának módja, illetve a továbbra is fennálló parlamenti patthelyzet miatt kérdéses, hogyan mennyire lesz hatékony a francia törvényhozás.
Fotó: Ludovic MARIN / POOL / AFP