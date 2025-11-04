Eljött a konzervatívok ideje: Marine Le Pen jelöltje a legesélyesebb a 2027-es francia elnökválasztáson

Jelenleg Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés (RN) fiatal elnöke a 2027-es francia elnökválasztás egyértelmű esélyese a La Tribune Dimanche és a BFMTV megbízásából készült Elabe-felmérés szerint.

A nagy esélyes

A jelenleg az Európai Parlamentben (EP) politizáló pártvezető akár 35 és 37,5 százalék közötti eredményt is elérhet az első fordulóban.

Az elemzők szerint ez a párt erőteljes mozgósításának és az elmúlt hónapok lendületének köszönhető.

Marine Le Pen ugyanakkor továbbra is magas, 34 százalékos támogatottságot tudhatna magáénak, ám a választástól öt évre szóló eltiltása miatt egyelőre kizártnak tűnik, hogy ringbe szállhasson az elnöki székért (az ítélet elleni fellebbezését 2026 januárja és februárja között tárgyalják majd – a szerk.).