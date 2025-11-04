Ft
11. 04.
kedd
raphaël glucksmann Jordan Bardella Jean-Luc Mélenchon Édouard Philippe közvélemény-kutatás Engedetlen Franciaország Franciaország Nemzeti Tömörülés elnökválasztás

Eljött a konzervatívok ideje: Marine Le Pen jelöltje a legesélyesebb a 2027-es francia elnökválasztáson

2025. november 04. 09:16

Jordan Bardella szélesebb körű társadalmi támogatottságra számíthat, mint a Nemzeti Tömörülés korábbi jelöltjei.

2025. november 04. 09:16
null

Jelenleg Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés (RN) fiatal elnöke a 2027-es francia elnökválasztás egyértelmű esélyese a La Tribune Dimanche és a BFMTV megbízásából készült Elabe-felmérés szerint.

A nagy esélyes

A jelenleg az Európai Parlamentben (EP) politizáló pártvezető akár 35 és 37,5 százalék közötti eredményt is elérhet az első fordulóban.

Az elemzők szerint ez a párt erőteljes mozgósításának és az elmúlt hónapok lendületének köszönhető.

Marine Le Pen ugyanakkor továbbra is magas, 34 százalékos támogatottságot tudhatna magáénak, ám a választástól öt évre szóló eltiltása miatt egyelőre kizártnak tűnik, hogy ringbe szállhasson az elnöki székért (az ítélet elleni fellebbezését 2026 januárja és februárja között tárgyalják majd – a szerk.).

Az RN sikerét részben az magyarázza, hogy

ma már a nyugdíjasok egyharmada is támogatja a pártot, miközben 2022-ben ez a csoport még elutasító volt velük szemben.

A párt bázisa tehát egyre kiegyensúlyozottabb, és a radikális jobboldal egészében is erősödést mutat:

2022-ben 32,3, most viszont több mint 40 százalékot szerezne összesen.

Ez nagyon erős dinamikát teremt a második fordulóra nézve”

– értékelte a helyzetet Bernard Sananès, az Elabe intézet vezetője.

A fogatlan oroszlán

A felmérés másik érdekessége a konzervatív Édouard Philippe jelentős visszaesése. A volt miniszterelnök és a Horizontok nevű párt vezetője öt pontot veszített április óta, jelenleg 15,5 százalékon áll.

Bár ezzel továbbra is a második helyet tartja, pozíciója érzékelhetően megrendült.

Nem tudja elhitetni, hogy ő jelentheti a valódi változást a macronizmus után”

– jegyezte meg Sananès.

A jelenlegi kormánytáboron belül Philippe ugyan a legnépszerűbb államfőjelölt, de

  • Gabriel Attal korábbi miniszterelnök, a centrista Reneszánsz párt politikusa 12,5 százalékkal már szorosan a nyomában jár, míg
  • Gérald Darmanin belügyminiszter csupán 7 százalékot érne el.

Az engedetlen

Ezzel szemben a baloldalon Jean-Luc Mélenchon, az Engedetlen Franciaország vezetője ismét felfelé ível: 11,5–13 százalék közötti eredményt érne el, amivel megközelíti vagy adott esetben akár meg is előzheti a balközép Raphaël Glucksmannt.

Az utóbbi hónapokban a politikus tudatosan háttérbe húzódott, és engedte, hogy helyettesei vigyék a parlamenti vitákat, ami visszafogottabb, higgadtabb karaktert kölcsönzött neki. Támogatottsága különösen a fiatalok körében erős:

a 18–24 évesek között három szavazóból egy Bardellát vagy Mélenchont támogatná, kis előnnyel az utóbbi javára.

A baloldal egésze azonban továbbra is megosztott. Glucksmann ugyan még mindig a legerősebb jelölt a térfélen, de csak mérsékelt növekedést mutatott a közelmúltban: az Új Népfront (NFP) baloldali pártszövetségének mindössze egynegyedét tudja megszólítani, ugyanakkor a macronista tábor 14 százalékát is elcsábítja. Olivier Faure, a szocialisták első titkára és Marine Tondelier, a zöldek jelöltje fej-fej mellett 5,5 százalékon állnak.

Futottak még

A konzervatív oldalon a republikánus Bruno Retailleau stagnál, és messze elmarad Philippe mögött, bár saját táborán belül megelőzi a szintén republikánus, jelenleg 5,5 százalékon álló Xavier Bertrandet és a 3 százalékkal bíró Laurent Wauquiezt.

A radikális jobboldalon Sarah Knafo, a Reconquête EP-képviselője jobban teljesít, mint Éric Zemmour, amit Sananès szerint a megújulás hatása és visszafogott médiaszereplései magyaráznak.

***

Fotó: ROMEO BOETZLE / AFP

 

Dixtroy
2025. november 04. 10:06
Majd előrántanak egy újabb makront. Nálunk Megyó még meglepetés volt, és ha nincsen kupamiku meg a centrum párt, talán nem is sikerül ilyen légbőlkapott faszkalappal választást nyerni, ahogy utána bajnai, mzp, karácsony meg a többi nyomoréknak se jött be.
Agricola
2025. november 04. 09:57
Verdi korai remeke, A lombardok az első keresztes hadjárat történetéhez kapcsolódik. A kereszteslovagok azt énekelik, hogy majd a Jordán vize lemossa bűneinket.
csulak
2025. november 04. 09:53
megnyeri oszt ahogy lengyelorszagban es osztrakiaban is a baloldal majd atveszi a hatalmat, igy mukodik ebben az EU-ban minden
lendvaiildiko
2025. november 04. 09:30
1. addig mi lesz? 2. 2027-ig van-e elég idő koholni?
