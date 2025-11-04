Eljött a konzervatívok ideje: Marine Le Pen jelöltje a legesélyesebb a 2027-es francia elnökválasztáson

Az engedetlen
Ezzel szemben a baloldalon Jean-Luc Mélenchon, az Engedetlen Franciaország vezetője ismét felfelé ível: 11,5–13 százalék közötti eredményt érne el, amivel megközelíti vagy adott esetben akár meg is előzheti a balközép Raphaël Glucksmannt.
Az utóbbi hónapokban a politikus tudatosan háttérbe húzódott, és engedte, hogy helyettesei vigyék a parlamenti vitákat, ami visszafogottabb, higgadtabb karaktert kölcsönzött neki. Támogatottsága különösen a fiatalok körében erős:
a 18–24 évesek között három szavazóból egy Bardellát vagy Mélenchont támogatná, kis előnnyel az utóbbi javára.
A baloldal egésze azonban továbbra is megosztott. Glucksmann ugyan még mindig a legerősebb jelölt a térfélen, de csak mérsékelt növekedést mutatott a közelmúltban: az Új Népfront (NFP) baloldali pártszövetségének mindössze egynegyedét tudja megszólítani, ugyanakkor a macronista tábor 14 százalékát is elcsábítja. Olivier Faure, a szocialisták első titkára és Marine Tondelier, a zöldek jelöltje fej-fej mellett 5,5 százalékon állnak.