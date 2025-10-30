Ilyen se volt még: a francia nemzetgyűlés megszavazta Le Penék javaslatát

A francia nemzetgyűlés csütörtökön először fogadott el olyan határozatot, amelyet Marine Le Pen pártja, a Nemzeti Tömörülés (RN) terjesztett elő. A képviselők megszavazták azt a javaslatot, amely elítéli az 1968-as francia–algériai megállapodást. A Nemzeti Tömörülés már évek óta kampányolt ennek elfogadásáért – írta a Le Figaro.

Marine Le Penék állva tapsoltak, miután a francia parlament megszavazta a Nemzeti Tömörülés javaslatát

Forrás: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Az 1968-ban kötött egyezmény értelmében az észak-afrikai ország polgárai könnyített feltételekkel telepedhettek le Franciaországban, mint más külföldiek. A megállapodás az algériai függetlenségi háború utáni békülési folyamat része volt, és a franciák azért egyeztek bele, mert az országban jelentős munkaerőhiány volt.

A nemzetgyűlés által elfogadott határozat azonban inkább szimbolikus jelentőségű, mivel nincs jogi kötelező ereje. Ennek ellenére Marine Le Pen felszólította a kormányt, hogy vegye figyelembe a döntést, amely szerinte egyértelmű felhívás a különleges bevándorlási és tartózkodási feltételeket biztosító francia–algériai megállapodás felmondására.

Le Penék javaslata nyomán tovább mélyülhet az árok a két ország között