Marine Le Pen francia Nemzetgyűlés Algéria Franciaország Nemzeti Tömörülés

Ilyen se volt még: a francia nemzetgyűlés megszavazta Le Penék javaslatát

2025. október 30. 22:47

A Nemzeti Tömörülés már régóta szorgalmazza az algériai migránsokat támogató egyezség elítélését. A nyilatkozat elfogadása újabb szög lehet a francia – algériai kapcsolatok koporsójába.

2025. október 30. 22:47
A francia nemzetgyűlés csütörtökön először fogadott el olyan határozatot, amelyet Marine Le Pen pártja, a Nemzeti Tömörülés (RN) terjesztett elő. A képviselők megszavazták azt a javaslatot, amely elítéli az 1968-as francia–algériai megállapodást. A Nemzeti Tömörülés már évek óta kampányolt ennek elfogadásáért – írta a Le Figaro.

Le Pen
Marine Le Penék állva tapsoltak, miután a francia parlament megszavazta a Nemzeti Tömörülés javaslatát
Forrás: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Az 1968-ban kötött egyezmény értelmében az észak-afrikai ország polgárai könnyített feltételekkel telepedhettek le Franciaországban, mint más külföldiek. A megállapodás az algériai függetlenségi háború utáni békülési folyamat része volt, és a franciák azért egyeztek bele, mert az országban jelentős munkaerőhiány volt.

A nemzetgyűlés által elfogadott határozat azonban inkább szimbolikus jelentőségű, mivel nincs jogi kötelező ereje. Ennek ellenére Marine Le Pen felszólította a kormányt, hogy vegye figyelembe a döntést, amely szerinte egyértelmű felhívás a különleges bevándorlási és tartózkodási feltételeket biztosító francia–algériai megállapodás felmondására.

Le Penék javaslata nyomán tovább mélyülhet az árok a két ország között

A Nemzeti Tömörülés javaslatát a parlament végül mindössze egy szavazat különbséggel fogadta el. A voksolás idején a baloldali frakciók képviselőinek többsége nem tartózkodott a teremben.

Algéria és egykori gyarmattartója kapcsolata évtizedek óta feszült. Tavaly azonban újabb diplomáciai konfliktus robbant ki, miután Párizs elismerte Marokkó szuverenitását Nyugat-Szahara felett. A feszültséget tovább növelte, hogy Emmanuel Macron augusztusban kezdeményezte az algériai hivatalnokok és diplomaták vízummentességének visszavonását. A francia elnök arra kérte akkori miniszterelnökét és külügyminiszterét, hogy vonják vissza a 2013-as megállapodást, amely lehetővé tette, hogy diplomáciai vagy szolgálati útlevéllel rendelkező algériaiak legfeljebb 90 napig vízum nélkül utazhassanak Franciaországba.

A mostani szavazás várhatóan újabb felháborodást vált majd ki Algéria részéről.

Nyitókép: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

"A 1968-AS MEGÁLLAPODÁS KÜLÖNLEGES TARTÓZKODÁSI ÉS BEVÁNDORLÁSI FELTÉTELEKET BIZTOSÍT AZ ALGÉRIAI ÁLLAMPOLGÁROKNAK FRANCIAORSZÁGBAN – ENNEK MEGSZÜNTETÉSÉT SZORGALMAZZA A SZÖVEG." Persze, mert a volt gyarmatukról van szó! Viszont a régi bűnök árnyéka hosszú és ezzel molst szembesülnek igazán a franciák. 1945 után 14 francia gyarmat vált függetlenné.
