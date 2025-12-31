Liberális képmutatás és humorba hajló kínos helyzetek – 5 kiváló film 2025-ből, amire a kutya sem volt kíváncsi

Sünvadászat

Schwechtje Mihály rendezői bemutatkozása, az online zaklatásról szóló Remélem legközelebb sikerül meghalnod :) a streamingen valószínűleg egész szép nézettséget ért el, a mozikba azonban nem tódult rá a közönség. Ahogyan második filmje, a Sünvadászat sem vált kasszasikerré, noha jóval több figyelmet érdemelt volna.

A sztori főszereplője (Mari Dorottya) klasszikus éneket tanul a Zeneakadémián, és egy fontos vizsga napján épp az unokatestvére gyerekeire vigyáz, amikor figyelmetlenségéből hatalmas hibát vét. Amikor kétségbeesve megpróbálja rendbe hozni, tovább fokozza a bajt, mint egy szerencsejátékos, aki egy vesztett kör után egyre nagyobb tétekkel próbálja visszanyerni a pénzét, de csak növeli az adósságát.