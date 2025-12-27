Boldog karácsonyt, Franciaország: több nőt is megkéselt egy migráns a párizsi metróban

Három nőt sebesített meg késsel egy Maliból származó férfi a párizsi metróban pénteken. A támadás után nem sokkal elkapták – közölték a helyi hatóságok az AFP francia hírügynökséggel.

A 25 éves gyanúsított késő délután három különböző metróállomáson támadt áldozataira, de egyiküket sem sebesítette meg életveszélyesen.