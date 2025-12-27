Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
párizsi metró Párizs késelés Franciaország migráns

Boldog karácsonyt, Franciaország: több nőt is megkéselt egy migráns a párizsi metróban

2025. december 27. 06:41

A férfi, akit többször is kiutasítottak Franciaországból, a megállókban várta áldozatait.

2025. december 27. 06:41
null

Három nőt sebesített meg késsel egy Maliból származó férfi a párizsi metróban pénteken. A támadás után nem sokkal elkapták – közölték a helyi hatóságok az AFP francia hírügynökséggel.

A 25 éves gyanúsított késő délután három különböző metróállomáson támadt áldozataira, de egyiküket sem sebesítette meg életveszélyesen.

A támadót az állomások megfigyelőkamerái segítségével sikerült azonosítani, és a rendőrök egy kisebb peremvárosban tudták végül elfogni. A belügyminisztérium közleménye szerint 

a Maliból származó bevándorló körözés alatt állt, és korábban követett már el kisebb bűncselekményeket, köztük nemi alapú erőszakcselekményt is, ezért korábban kiutasították Franciaországból.

Laurent Nunez francia belügyminiszter a múlt héten, az év végi ünnepek közeledtével fokozott éberséget kért a hatóságoktól a közrendet fenyegető kockázatok miatt, és kiemelten figyelmeztetett a tömegközlekedési eszközök figyelésének fontosságára.

(MTI)

Nyitókép: JULIEN DE ROSA / AFP

 


 

