Boldog karácsonyt, Franciaország: több nőt is megkéselt egy migráns a párizsi metróban

Horror Párizsban: négyen erőszakoltak meg egy 13 éves kislányt a KFC mosdójában
Mára már ki lehet mondani, a metróhoz közeli, párizsi gyorséttermek veszélyes tereppé váltak a fiatal lányok számára.
A férfi, akit többször is kiutasítottak Franciaországból, a megállókban várta áldozatait.
Három nőt sebesített meg késsel egy Maliból származó férfi a párizsi metróban pénteken. A támadás után nem sokkal elkapták – közölték a helyi hatóságok az AFP francia hírügynökséggel.
A 25 éves gyanúsított késő délután három különböző metróállomáson támadt áldozataira, de egyiküket sem sebesítette meg életveszélyesen.
A támadót az állomások megfigyelőkamerái segítségével sikerült azonosítani, és a rendőrök egy kisebb peremvárosban tudták végül elfogni. A belügyminisztérium közleménye szerint
a Maliból származó bevándorló körözés alatt állt, és korábban követett már el kisebb bűncselekményeket, köztük nemi alapú erőszakcselekményt is, ezért korábban kiutasították Franciaországból.
Laurent Nunez francia belügyminiszter a múlt héten, az év végi ünnepek közeledtével fokozott éberséget kért a hatóságoktól a közrendet fenyegető kockázatok miatt, és kiemelten figyelmeztetett a tömegközlekedési eszközök figyelésének fontosságára.
Ezt is ajánljuk a témában
Mára már ki lehet mondani, a metróhoz közeli, párizsi gyorséttermek veszélyes tereppé váltak a fiatal lányok számára.
(MTI)
Nyitókép: JULIEN DE ROSA / AFP