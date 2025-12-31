Ft
hadigazdasági Brüsszel orosz-ukrán konfliktus Orbán Viktor

A miniszterelnök szerint egyszerű a 2026-os képlet: kimaradunk, vagy belekeveredünk

2025. december 31. 17:08

Vízválasztó volt az idei év Orbán Viktor szerint.

2025. december 31. 17:08


2025-ben a teljes európai gazdaságot hadigazdasággá szervezték át, ami vízválasztó volt – mondta a közmédiának adott évzáró interjújában Orbán Viktor miniszterelnök, aki kifejtette: 

Magyarországra nézve ez azt jelentette, hogy arra a kérdésre kellett választ adnunk: 

az amerikai béketörekvéseket támogatjuk, vagy a brüsszeli háborús döntést. 

Még egyszerűbben fogalmazva: kimaradunk-e a brüsszeli háborús döntésből, szembe is fordulunk vele; ha kell nyíltan is nemet mondunk a meghívásokra, azokra a manőverekre, amelyekkel be akarnak vonni ebbe a háború európai közösségbe és ennek elszenvedjük minden következményét. 

Kimaradni vagy nem kimaradni: ez volt a kérdés 2025-ben – mondta a miniszterelnök.

Hozzátette: most 2026-ban is a magyar parlamenti választáson azt a döntést kell meghoznunk, hogy 

Magyarország folytatja-e a kimaradás politikáját, vagy pedig csatlakozik Brüsszelhez. 

„Ez a sorsdöntő kérdés, amire választ kell adnunk. 2026 a háborús döntés éve lesz, igen vagy nem, kimaradunk vagy nem” – fogalmazott Orbán Viktor.
 

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

herbert
2025. december 31. 17:29
Bonyolult lesz ez a fidkányoknak. Hatásosabb lenne a " Fidesz jó, Tisza rossz" üzenet.
csulak
2025. december 31. 17:24
maradunk a beke es a jozan esz mellett! SOHA TOBBE BALOLDALT
caladan
2025. december 31. 17:22
A kurva anyad, te hazaarulo patkany. Rohadnal meg a himrinyoddal, Szijjartoval egyezemben.
rasputin
2025. december 31. 17:13
A miniszterelnök szerint egyszerű a 2026-os képlet: kimaradunk, vagy belekeveredünk Azt ugye tudod felcsúti pöcs, hogy ha netán április előtt békét köt Ukrajna és Oroszország akkor ezzel már nem tudsz majd kampányolni. Na BÚÉK.
