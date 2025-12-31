A miniszterelnök szerint egyszerű a 2026-os képlet: kimaradunk, vagy belekeveredünk

„2026 a háborús döntés éve lesz!” – figyelmeztetett Orbán Viktor évzáró interjújában (VIDEÓ)
Európa eldöntötte, hogy háborúba megy – fogalmazott a 2025-ös évet lezáró, értékelő interjúban Orbán Viktor.
Vízválasztó volt az idei év Orbán Viktor szerint.
2025-ben a teljes európai gazdaságot hadigazdasággá szervezték át, ami vízválasztó volt – mondta a közmédiának adott évzáró interjújában Orbán Viktor miniszterelnök, aki kifejtette:
Magyarországra nézve ez azt jelentette, hogy arra a kérdésre kellett választ adnunk:
az amerikai béketörekvéseket támogatjuk, vagy a brüsszeli háborús döntést.
Még egyszerűbben fogalmazva: kimaradunk-e a brüsszeli háborús döntésből, szembe is fordulunk vele; ha kell nyíltan is nemet mondunk a meghívásokra, azokra a manőverekre, amelyekkel be akarnak vonni ebbe a háború európai közösségbe és ennek elszenvedjük minden következményét.
Kimaradni vagy nem kimaradni: ez volt a kérdés 2025-ben – mondta a miniszterelnök.
Hozzátette: most 2026-ban is a magyar parlamenti választáson azt a döntést kell meghoznunk, hogy
Magyarország folytatja-e a kimaradás politikáját, vagy pedig csatlakozik Brüsszelhez.
„Ez a sorsdöntő kérdés, amire választ kell adnunk. 2026 a háborús döntés éve lesz, igen vagy nem, kimaradunk vagy nem” – fogalmazott Orbán Viktor.
