12. 31.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Marco Rossi magyar válogatott Kubatov Gábor Fradi összefoglaló Liverpool Ferencváros Kerkez Milos kézilabda Szoboszlai Dominik

Rögtönzött Ramadán Budapesten, komoly balhé Lengyelországban

2025. december 31. 16:41

Mi jöhet még jövőre?! A Fradi-elnök üzengetésétől Szoboszlai életmentésétől át Kerkez meglepő klubváltásáig – avagy ezek voltak a 2025-ös esztendő 12 hónapjának legolvasottabb hírei a Mandiner Sporton.

2025. december 31. 16:41
null

A férfi kézilabda-világbajnoksággal indult a sportév, a varasdi eseményen a magyar válogatott végül a negyeddöntőig jutott, ahol a horvátok fájó, egygólos győzelemmel ütöttek el minket a négy közé kerüléstől. A magyar csapat a csoportmeccsek során magabiztos, négygólos sikert aratott az egészen addig csoportelső Hollandia ellen, a németalföldiek pedig utóbb kénytelen-kelletlen elismerték, hiába kezdték jól és agresszívan az összecsapást, megérdemelt vereséget szenvedtek, amiért saját bevallásuk szerint is drágán megfizettek: végül a középdöntő jelentette számukra a végállomást. 

Nagy győzelmet arattunk a hollandok ellen Varasdon (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Kubatov üzenete a sokadik Paks elleni Fradi-blama után

Február közepén, még az előző NB I-es bajnoki kiírásban a Paks sokadszorra is megtréfálta a bajnoki címvédő Ferencvárost: 2–0-s győzelmüknek köszönhetően a tolnaiak két pontra megközelítették a zöld-fehéreket, akik ekkor éppen ötpontos hátrányban voltak az éllovas Puskás Akadémiához képest. Az FTC-elnök Kubatov Gábor szokásához híven nem is hagyta szó nélkül a kudarcot, a végeredményt viszont azóta már ismerjük: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

a januárban érkező Robbie Keane végül összerázta a Fradit, amely aztán szoros versenyfutásban végül csak megvédte bajnoki címét, a nemzetközi porondon pedig azóta is kiemelkedően szerepel, a 2025-ös évet veretlenül zárja az Európa Liga főtáblájának előkelő 6. helyén. 

A Fradi nagyszerű kupaőszt produkált (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Rögtönzött Ramadán Budapesten

Márciusban labdarúgó-válogatottunk sikertelenül próbálta meg kiharcolni a Nemzetek Ligája A-divíziójában való bennmaradást, a törökök oda-vissza fájóan sima győzelmekkel, 6–1-es összesítéssel búcsúztatták a mieinket az NL élvonalától. A Puskás Arénában rendezett odavágó egyik finoman szólva is szokatlan jelenete volt, amikor az esti mérkőzésen a játékot rövid időre félbe kellett szakítani, hogy a török játékosok a naplemente után étkezni tudjanak a Ramadán miatt.

Magyarszabály, fiatalszabály...

Az egész év egyik legnagyobb visszhangot kiváltó intézkedése volt az MLSZ áprilisban bejelentett új ajánlási és szabályrendszere. A reformok nyomán bevezetésre került egyebek mellett a magyar-, illetve a fiatalszabály néven elhíresült újítás is:

  • az NB I-ben átlagosan 5 magyar játékosnak kell a pályán lennie minden meccsen, ebből legalább egy fő U21-es.
  • Az NB II-ben kizárólag magyar játékosok léphetnek pályára, ráadásul két U20-as fiatalnak végig a pályán kell lennie.
  • A fiatal tehetségek nemzetközi szintre emelése érdekében csökkentik az utánpótlásközpontok számát, de javítják a képzés színvonalát,
  • a vezetők fejlesztésére kötelező sportszakmai licencek, külföldi tanulmányutak és tapasztalatszerzési lehetőségek lesznek,
  • az NB II-ben kizárólag magyar vezetőedzőt alkalmazhatnak a klubok – ez is támogatáshoz kötött előírás.

Internacionális balhé Lengyelországban

Május végén a lengyelországi Wroclawban rendezték meg az UEFA Konferencia-liga 2024–2025-ös kiírásának döntőjét. A harmadik számú európai kupasorozat fináléjában a spanyol Real Betis és az angol Chelsea csapott össze egymással, és hát egyik csapat sem a visszafogott szurkolótáboráról híres, amit a drukkerek a helyszínen is bizonyítottak. Már a mérkőzés előtti este összecsaptak egymással az utcán, a város valóságos csatatérré változott a balhézó drukkerek és a kivezényelt rohamrendőrök „jóvoltából.” A pályán belüli összecsapást másnap a klubvilágbajnok Chelsea nyerte, amely hátrányból fordítva végül magabiztos, 4–1-es sikerrel írt történelmet, első csapatként elhódítva mindhárom nagy európai kupát. 

Football: UEFA Conference League - Final: Real Betis (ESP) v Chelsea (ENG)
Úgynevezett szurkolók Wroclawban, a Chelsea és a Betis Konferencia-liga-döntője előtt / Fotó: AFP/Sergei Gapon

Brad Pitt és a Hungaroring megbonthatatlan barátsága

2025 nyarára megújult a Hungaroring is, az augusztus első hétvégéjén rendezett Formula–1-es Magyar Nagydíjat így már a látványos ráncfelvarráson átesett pályán tarthatták meg. A világviszonylatban a leglátogatottabb magyarországi sporteseményre már az azt megelőző év novemberében elfogyott az összes jegy, és idén csak még komolyabb országimázst kaptunk egy bizonyos Brad Pittnek köszönhetően! Éppen a Magyar Nagydíjat megelőző hetekben mutatták be ugyanis az F1 – A film című gigantikus hollywoodi szuperprodukciót, amelynek számos jelenetét 

  • Budapesten és a
  • Hungaroringen 

forgatták, így hazánk hosszú perceken át szerepelt a mozi kulcsjeleneteiben. Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója találóan csak ennyit mondott:

Ennél nagyobb országimázst és reklámot, mint hogy a világ legdrágább filmjében benne vagyunk, illetve Silverstone, Abu-Dzabi és Las Vegas mellett a sztoriban a Hungaroring is kiemelt szerepet kap, nehéz elképzelni!”

Egy Kerkez Angliában, egy Hollandiában

Nyáron mindkét Kerkez fivér elkelt: a vajdasági futballtesók közül Milos szenzációs Liverpoolba szerződése után bátyja, Marko is csapatot váltott. A korábban legnagyobbrészt szerb klubokban focizó 25 éves középpályás a belgrádi Partizantól a holland élvonalbeli Fortuna Sittardhoz igazolt, ahol viszont az azóta eltelt fél évben mindösszesen 6 bajnoki és 11 kupapercet sikerült összehoznia. 

Fotó: instagram.com/miloskerkezofficial

Még a külügyminiszter is elítélte a kispesti „merényletet”

Botrányos körülmények között ért véget augusztus végén a Honvéd–Csákvár NB II-es rangadó. A rég lefutott meccs 93. percében, 3–1-es hazai vezetésnél a vendégek játékosának, Somfalvi Bencének elgurult a gyógyszere, és törlesztő jelleggel, ritka brutális módon szállt bele Szabó Alexbe a 18 éves játékost hordágyon kellett levinni a pályáról, csak a vakszerencsén múlt, hogy végül nem lett belőle súlyos sérülés. Az eset után még Szijjártó Péter külügyminiszter is hangot adott felháborodásának (akkor még hivatalosan nem volt a Honvéd elnöke), közösségi oldalára ezt posztolta:

Ami az utolsó utáni percek példátlan brutalitását illeti, csak remélni lehet, hogy mindenki belátja: ez nem futballpályára való!”

A külügyminiszter is kiakadt a kispesti merényleten, Kubatov Gábor most sem kertelt

Szijjártó Péter sem hagyta szó nélkül a csákvári ámokfutást, míg az FTC elnöke elismerte, megérdemelten jutott a Qarabag a BL főtáblájára. Közben Szoboszlai Dominik lassan már csak a kapusposzton nem remekel a Liverpoolban, amelynek katartikus győzelménél nem csak ő játszott főszerepet – heti összefoglaló a Mandiner legolvasottabb sporthíreiből.

Még az is lehet, hogy Szoboszlai életet mentett

Sok mindenről maradt emlékezetes a szeptember 27-én lejátszott Crystal Palace–Liverpool Premier League-bajnoki – sajnos egy ijesztő incidensről is. Negyedórája sem ment a meccs, amikor a lelátón egy szurkoló hirtelen rosszul lett, és azonnali orvosi beavatkozásra szorult. A helyszíni beszámolók szerint 

Szoboszlai Dominik kulcsszereplőnek bizonyult a vészhelyzet során: a palace-os Daniel Munozzal együtt ők észlelték először a bajt, és hevesen integetve jelezték a két labdarúgócsapat orvosi stábjának, hogy a pályán keresztül, a lehető legrövidebb úton siessenek a szerencsétlenül járt drukker segítségére.

 A magyar válogatott csapatkapitányának villámgyors reakciója könnyen lehet, életet mentett, de az biztos, hogy nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az orvosi személyzetnek sikerült a kórházba szállítás előtt, még ott a helyszínen stabilizálnia a néző állapotát. Mondhatnánk, hogy a mérkőzés végeredménye ezek után mintegy mellékes, de azért mégsem: a rangadót végül drámai végjátékban, a 97. percben a Palace nyerte meg 2–1-re, megindítva ezzel a lejtőn az addig hibátlanul listavezető, de ezek után ritkán látható vereségsorozattal válságba kerülő, egészen a középmezőnyig süllyedő címvédőt. 

MUNOZ, Daniel; SZOBOSZLAI Dominik
A két hős, Daniel Munoz és Szoboszlai Dominik / Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen

Cristiano Ronaldo kiírása, Szoboszlai Dominik gólja és lájkja

A magyar labdarúgó-válogatott októberben bravúros, 2–2-es döntetlent harcolt ki Portugália vendégeként a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatában (akkor még okkal reménykedhettünk legalább a pótselejtező elérésében, ami végül az utolsó csoportmeccsünk utolsó pillanatában foszlott köddé az írek elleni emlékezetes dráma során). A portugálok számára duplán bosszantó volt Szoboszlai Dominik lisszaboni 92. perces egyenlítő gólja, hiszen a győzelemmel ők már akkor bebiztosíthatták volna a csoportelsőséget és ezzel az egyenes ági vb-kijutást. A duplázó Cristiano Ronaldo így ünnepi poszt helyett jobb híján egy közhelyes „Megyünk tovább!”-típusú kiírással jelentkezett Instagramján, amelyet rövid időn belül jó hárommillóan kedveltek – köztük maga Szoboszlai is. 

Szoboszlai után Rossi sorsa volt a slágertéma

Az idei év legfájdalmasabb sportélménye kétségkívül labdarúgó-válogatottunk 96. perces drámája volt novemberben, a mindent eldöntő vb-selejtezőn: az írek elleni utolsó pillanatos vereség a Puskásban azt jelentette, hogy négy évtized után is hiába álmodozunk világbajnoki részvételről. A sokkszerű vereség annyira mélyen érintett mindenkit, hogy a meccs utáni pillanatokban még maga Marco Rossi szövetségi kapitány is elbizonytalanodott a folytatást illetően. Annak rendje és módja szerint be is indultak a találgatások arra az esetre, ha netán nem maradna, ebbe szállt be 

Kiprich József is, aki szerint ez esetben egyetlen megoldás maradt volna, és az Bognár György.

 A végeredmény azóta ismert: mielőtt még érdemi vita alakulhatott volna ki a témában, Rossi el is döntötte, hogy a fájó kudarc ellenére folytatja, és ebben az MLSZ támogatását is megkapta; igaz, szakmai felülvizsgálatokkal. 

Lukasenka esete a csúszós jéggel

December hónap legolvasottabb sportanyaga már a szilveszter jegyében telt: Aljakszandr Lukasenkát egy jégkorong gálameccsen tolatva ütötte el tulajdon csapattársa, a korábbi válogatott klasszis Jaroszlav Csuprisz. A fehérorosz elnöknek végül nem esett nagyobb baja, bár a jégre zuhanás után többemberes támogatásra szorult, hogy egyáltalán el tudja hagyni a pályát. 

Nyitókép: Sergei Gapon/AFP

