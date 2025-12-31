Rögtönzött Ramadán Budapesten, komoly balhé Lengyelországban

Internacionális balhé Lengyelországban

Május végén a lengyelországi Wroclawban rendezték meg az UEFA Konferencia-liga 2024–2025-ös kiírásának döntőjét. A harmadik számú európai kupasorozat fináléjában a spanyol Real Betis és az angol Chelsea csapott össze egymással, és hát egyik csapat sem a visszafogott szurkolótáboráról híres, amit a drukkerek a helyszínen is bizonyítottak. Már a mérkőzés előtti este összecsaptak egymással az utcán, a város valóságos csatatérré változott a balhézó drukkerek és a kivezényelt rohamrendőrök „jóvoltából.” A pályán belüli összecsapást másnap a klubvilágbajnok Chelsea nyerte, amely hátrányból fordítva végül magabiztos, 4–1-es sikerrel írt történelmet, első csapatként elhódítva mindhárom nagy európai kupát.

Úgynevezett szurkolók Wroclawban, a Chelsea és a Betis Konferencia-liga-döntője előtt / Fotó: AFP/Sergei Gapon

Brad Pitt és a Hungaroring megbonthatatlan barátsága

2025 nyarára megújult a Hungaroring is, az augusztus első hétvégéjén rendezett Formula–1-es Magyar Nagydíjat így már a látványos ráncfelvarráson átesett pályán tarthatták meg. A világviszonylatban a leglátogatottabb magyarországi sporteseményre már az azt megelőző év novemberében elfogyott az összes jegy, és idén csak még komolyabb országimázst kaptunk egy bizonyos Brad Pittnek köszönhetően! Éppen a Magyar Nagydíjat megelőző hetekben mutatták be ugyanis az F1 – A film című gigantikus hollywoodi szuperprodukciót, amelynek számos jelenetét