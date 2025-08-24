Ft
Csákvár NB II Budapest Honvéd

Óriási balhé, súlyos sérülés, 2 piros lap, 18 évesen parádézó tini – a Honvéd visszavette az első helyet az NB II rangadóján (VIDEÓ)

2025. augusztus 24. 19:57

A Budapest Honvéd 18 éves tehetsége, Szamosi Ádám duplájának is köszönhetően 3–1-re legyőzte a Csákvár csapatát, így visszaállt az élre az NB II-es tabellán. A mérkőzés utolsó 10 perce a balhékról és a piros lapokról szólt.

2025. augusztus 24. 19:57
null

Budapest Honvéd–Csákvár: nem sokan fogadtak volna arra, hogy ez lehet az NB II 5. fordulójának rangadója, és nem az a különös, hogy az egy éve még a másodosztályú tagságért küzdő kispestiek remekül kezdték a mostani szezont. A meglepetés inkább az, hogy a tabellát a Csákvár vezette a forduló előtt – márpedig a Fejér vármegyei csapat úgy állt veretlenül az élen, hogy már a Vasassal és a Videotonnal is megmérkőzött (előbbit Angyalföldön ütötte ki, utóbbival ikszelt).

Jöhetett tehát az újabb nagyfalat, mondjuk a nagymúltú NB II-es klubok közül a legnagyobb, hiszen Feczkó Tamás csapata pazar formában kezdte az évadot, mígnem egy hete meglepetésre Ajkán kikapott.

Ahogy azt megszokhattuk, szépen megtelt a Bozsik Aréna (4967 néző), és a szurkolók NB I-es szintű (vagy néhány élvonalbeli klubot nézve annál is sokkal jobb) hangulatot varázsoltak a stadionba.

Ez a hangulat már a 4. percben tetőfokára hágott, amikor a kispestiek saját nevelésű, de a Diósgyőrtől kölcsönvett 18 éves tehetsége, Szamosi Ádám erőszakosan letámadta Pál Barnát a csákvári 16-oson belül, meg is szerezte a labdát, és a jobb sarokba lőtt, 1–0.

Tíz perc múlva a 41 éves Tomás Tujvelnek akadt dolga, Ominger Bence lövésénél kellett bravúrt bemutatnia. A vendégek támadója ezután még két lehetőséget is elpuskázott – a harmadiknál ismét a veterán kapus védett.

A szünet előtti hajrá megint a Honvédé volt: Zuigeber Ákos beadása után Medgyes Zoltán mellé fejelt, de a 45. percben ugyanez a leosztás már újabb gólt eredményezett. Zuigeber elszáguldott a jobb oldalon, laposan középre gurított, Medgyes első lövését még hárította Lehoczki Bendegúz, de a kipattanót már belőtte a kispesti játékos, 2–0.

A második félidő első gólját is a hazai csapat szerezte, ráadásul ismét Szamosi: a bal szélen futtatták a tehetséget, aki betört a 16-oson belülre, tisztára játszotta magát és gyönyörűen tekert a bal felső sarokba, 3–0.

A 70. percben szépítettek a vendégek: jobb oldali szöglet után Simon András fejelt Tujvel kapujának a bal oldalába, 3–1.

A hajrában aztán nem mindennapi jeleneteknek lehettek szemtanúi a nézők: egy szöglet után Kántor Kevin és Simon András összeakaszkodott egymással, erre megjelent Helembai Márk és teljesen indokolatlanul fellökte a kispestiek csatárát. 

Ezek után óriási tömegjelenet alakult ki a csákvári kapuban(!), miután pedig véget ért, az asszisztens javaslatára Helembai azonnal piros lapot kapott – teljesen jogosan, akármennyire is nem értette ezt a játékos.

És így büntető is járt, amit viszont Csontos Dominik nagyon flegmán a középen maradó Lechozki kezébe panenkázott.

De még ezzel sem volt vége… Már a hosszabbításban jártunk, amikor a csereként beállt Somfalvi Bence nagyon csúnyán rácsúszott hátulról nyújtott lábbal Szabó Alexre, amiért ő is egyből piros lapot kapott. A Csákvár így kilenc emberrel fejezte be a mérkőzést, Szabó pedig zokogva, hordágyon…

Az eredmény már nem változott, a Honvéd ötödik idei mérkőzéséből a negyediket is megnyerte, és visszaállt a tabella élére.

Labdarúgó NB II, 5. forduló
Budapest Honvéd–Csákvár 3–1 (2–0)
Gólszerző: Szamosi (4., 60.) ill., Simon (70.)
Kiállítva: Helembai (88.), Somfalvi (90+3.)
További eredmények:
Budafok–Kecskeméti TE 2–0 
Szentlőrinc–Ajka 1–0 

Nyitókép: Budapest Honvéd

 

