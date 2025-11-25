Szijjártó Péter megnevezte az angyalföldi „nagy rablás” felelősét

Mentő vitte kórházba a vérző fejű szurkolót – 42 éves kispesti kapus okozta a Vasas vesztét
A Honvéd átvette a vezetést a tabellán.
Rangadót nyert a Honvéd. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a klub elnöke a kapust dicsérte.
Ezt is ajánljuk a témában
A Honvéd átvette a vezetést a tabellán.
Öreg kapus nem vén kapus… Bravó, Tomás! Bravó, Fiúk!! Csak a Kispest”
– írta ki a meccs után a közösségi oldalára.
A 42 éves Tomás Tujvel rögtön a mérkőzés elején büntetőt hárított, és utána is nagyszerű teljesítményt nyújtott, így oroszlánrészt vállalt a csapata győzelméből.
A Honvéd a győzelmével pontszámban beérte a Vasast, és jobb gólkülönbségének köszönhetően át is vette a vezetést a tabellán. Az NB I-be az első két helyezett jut fel.
Ezt is ajánljuk a témában
Erről fog szólni a tavasz.
Fotó: KKM/MTI/MTVA