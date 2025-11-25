Szijjártó Péter megnevezte az angyalföldi „nagy rablás” felelősét



A 42 éves Tomás Tujvel rögtön a mérkőzés elején büntetőt hárított, és utána is nagyszerű teljesítményt nyújtott, így oroszlánrészt vállalt a csapata győzelméből.

Szijjártó Honvédja előzött

A Honvéd a győzelmével pontszámban beérte a Vasast, és jobb gólkülönbségének köszönhetően át is vette a vezetést a tabellán. Az NB I-be az első két helyezett jut fel.