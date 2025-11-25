Ft
11. 25.
kedd
Tomás Tujvel Vasas NB II Honvéd Szijjártó Péter

Szijjártó Péter megnevezte az angyalföldi „nagy rablás” felelősét

2025. november 25. 14:17

Rangadót nyert a Honvéd. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a klub elnöke a kapust dicsérte.

2025. november 25. 14:17
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Honvéd 2–1-re legyőzte a Vasast a labdarúgó NB II 14. fordulójának hétfő esti rangadóján. A vendégek győzelmének nagyon örült a klub elnöke, Szijjártó Péter.

Szijjártó csapata átvette a vezetést
Szijjártó csapata átvette a vezetést (Fotó: honvedfc.hu)

Öreg kapus nem vén kapus… Bravó, Tomás! Bravó, Fiúk!! Csak a Kispest”

írta ki a meccs után a közösségi oldalára.

A 42 éves Tomás Tujvel rögtön a mérkőzés elején büntetőt hárított, és utána is nagyszerű teljesítményt nyújtott, így oroszlánrészt vállalt a csapata győzelméből.

Szijjártó Honvédja előzött

A Honvéd a győzelmével pontszámban beérte a Vasast, és jobb gólkülönbségének köszönhetően át is vette a vezetést a tabellán. Az NB I-be az első két helyezett jut fel.

Fotó: KKM/MTI/MTVA

cirmos
2025. november 25. 15:57 Szerkesztve
amint szíjjas lett a főnök, 50 milliárd állami támogatás röppent a főszponzornak. ilyesmiről is kéne konzultálni ám!
yalaelnok
2025. november 25. 15:25
ez az összefonódás a politika és a sport között a bizantizmus ismertetőjegye nagy hiba ilyen támadási felületet adni a mosléknak
tgely
2025. november 25. 14:44
Ambrózy Áronnak bejött a látomása.
