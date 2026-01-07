Ft
A nap, amikor a V4 újra összeáll: a tét óriási, ha kell, asztalt borítanak Brüsszelben

2026. január 07. 20:11

Az európai gazdák elégedetlensége soha nem látott méreteket öltött, miután az uniós agrárpolitika átalakítására vonatkozó tervek alapjaiban rengetnék meg az ágazatot. A visegrádi országok agrárminiszterei Brüsszelben egyeztettek, mert szerintük az eddigi döntések a termelők megélhetését és az élelmezésbiztonságot is veszélybe sodorják.

2026. január 07. 20:11
null

A visegrádi négyek agrárminiszterei egységes állásponttal érkeztek Brüsszelbe azt követően, hogy december közepén az elmúlt harminc év legnagyobb gazdatüntetése zajlott le az uniós fővárosban. A tiltakozások közvetlen kiváltó oka az volt, hogy az Európai Bizottság a következő, 2028 és 2035 közötti költségvetési ciklusban jelentősen csökkentené az agrártámogatásokat, és megszüntetné az önálló Közös Agrárpolitikát mint elkülönített támogatási rendszert.

Nagy István agrárminiszter Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: 

Csatasorban a visegrádi négyek agrárminiszterei Brüsszelben. Együtt erősek vagyunk. Közösen védjük meg a gazdák érdekeit.

A tárcavezető szerint a közös fellépés azért elengedhetetlen, mert a gazdák aggályai jogosak, és az Európai Bizottság által kezdeményezett politikai egyeztetésen is ezeket az érdekeket kell képviselni.

A gazdák tiltakozása mögött több, egymással összefüggő uniós döntés áll. A tervek szerint Brüsszel nemcsak csökkentené az agrártámogatások összegét – akár húszszázalékos visszavágással –, hanem az önálló KAP megszüntetésével a forrásokat egy közös pénzügyi alapba terelné. 

Ez azt jelentené, hogy a tagállamok saját hatáskörben dönthetnének arról, mennyi jut a gazdáknak, ami a belső piac súlyos torzulásához vezethetne.

A helyzetet tovább súlyosbítják az Európai Unió által kötött vagy tervezett kereskedelmi megállapodások. A termelők határozottan ellenzik 

  • az Ukrajnával kötött szabadkereskedelmi egyezményt
  • valamint az úgynevezett Mercosur-országokkal létrejött paktumot is

Ezek a megállapodások lehetővé tennék, hogy vámmentesen vagy kedvezményes feltételekkel érkezzenek az uniós piacra olyan mezőgazdasági termékek, amelyek előállítása nem felel meg az európai állatjóléti és növényegészségügyi előírásoknak.

Visegrádi összefogás Brüsszelben. A V4-es agrárminiszterek közösen lépnek fel a termelők érdekében.
Visegrádi összefogás Brüsszelben. A V4-es agrárminiszterek közösen lépnek fel a termelők érdekében.
Forrás: Facebook / Nagy István

Brüsszel versenyhátrányba hozza az európai termelőket

Nagy István a Facebook-videójában világosan fogalmazott: 

A gazdáknak igaza van, hiszen Brüsszel eddigi intézkedései jelentős versenyhátrányt okoztak és jövőjüket, illetve megélhetésüket is veszélyeztetik.

Hangsúlyozta, hogy a Brüsszel és Ukrajna közötti szabadkereskedelmi megállapodás, az agrártámogatások tervezett csökkentése, valamint az EU–Mercosur egyezmény együtt 

az európai agrárium kivégzését jelentheti.

A tiltakozások erejét jól mutatja, hogy Brüsszelben több mint tízezer gazdálkodó vonult utcára, traktorok százai lepték el az uniós negyedet, a rendőrök pedig könnygázt is bevetettek a demonstrálókkal szemben. A megmozdulások célja az volt, hogy a gazdák közvetlen nyomást gyakoroljanak az Európai Tanács ülésére érkező politikusokra.

A magyar álláspont szerint különösen aggályos, hogy Brüsszel politikai feltételekhez kötné a közös agrárpolitikai források kifizetését. Nagy István ezzel kapcsolatban egyértelművé tette: 

Elfogadhatatlan, hogy a közös agrárpolitikai források kifizetése a mezőgazdaságtól független, vélt vagy valós politikai elvárásokhoz legyen kötve.

Hozzátette: 

Az élelmezésbiztonságot nem lehet a mindennapi politikai játszmák részévé tenni.

A visegrádi országok szerint nem fogadható el az sem, hogy a gazdáknak járó pénzeket elvonják, majd más célokra fordítsák. A miniszter hangsúlyozta, meg kell őrizni a jelenlegi uniós agrártámogatási rendszert, és nem szabad engedni, hogy a termelők forrásait más politikai prioritásokra csoportosítsák át. A termelők érdekvédelmi szervezetei egyértelművé tették, nem fogadják el a KAP megszüntetését, elutasítják a hátrányos kereskedelmi megállapodásokat, és elegük van az egyre növekvő bürokráciából.

Mindez komoly nyomás alá helyezi az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságot, miközben a tagállamok agrárminiszterei – köztük a visegrádi országok képviselői – nyíltan a gazdák oldalára álltak. 

Nagy István szerint csak egy elkülönített költségvetéssel rendelkező, két pillérre épülő közös agrárpolitika képes hosszú távon megőrizni a gazdálkodók versenyképességét és biztosítani Európa élelmezésbiztonságát.

Nyitókép: Facebook / Nagy István

