A nap, amikor a V4 újra összeáll: a tét óriási, ha kell, asztalt borítanak Brüsszelben

A visegrádi országok szerint nem fogadható el az sem, hogy a gazdáknak járó pénzeket elvonják, majd más célokra fordítsák. A miniszter hangsúlyozta, meg kell őrizni a jelenlegi uniós agrártámogatási rendszert, és nem szabad engedni, hogy a termelők forrásait más politikai prioritásokra csoportosítsák át. A termelők érdekvédelmi szervezetei egyértelművé tették, nem fogadják el a KAP megszüntetését, elutasítják a hátrányos kereskedelmi megállapodásokat, és elegük van az egyre növekvő bürokráciából.
Mindez komoly nyomás alá helyezi az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságot, miközben a tagállamok agrárminiszterei – köztük a visegrádi országok képviselői – nyíltan a gazdák oldalára álltak.
Nagy István szerint csak egy elkülönített költségvetéssel rendelkező, két pillérre épülő közös agrárpolitika képes hosszú távon megőrizni a gazdálkodók versenyképességét és biztosítani Európa élelmezésbiztonságát.
Nyitókép: Facebook / Nagy István