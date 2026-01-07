A nap, amikor a V4 újra összeáll: a tét óriási, ha kell, asztalt borítanak Brüsszelben

A gazdák tiltakozása mögött több, egymással összefüggő uniós döntés áll. A tervek szerint Brüsszel nemcsak csökkentené az agrártámogatások összegét – akár húszszázalékos visszavágással –, hanem az önálló KAP megszüntetésével a forrásokat egy közös pénzügyi alapba terelné.

Ez azt jelentené, hogy a tagállamok saját hatáskörben dönthetnének arról, mennyi jut a gazdáknak, ami a belső piac súlyos torzulásához vezethetne.

A helyzetet tovább súlyosbítják az Európai Unió által kötött vagy tervezett kereskedelmi megállapodások. A termelők határozottan ellenzik