Ellepték Brüsszelt az elégedetlen gazdák: még el sem kezdődött a tüntetés, máris nehéz helyzetbe hozták a rendőröket

A tüntetésre több uniós országból érkeznek Brüsszelbe demonstrálók. A megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a mezőgazdaságot érintő problémákra, egy olyan pillanatban, amikor a belga főváros az uniós döntéshozatal központjává válik, és mindenki Brüsszelre figyel.

A tüntetés előtt több száz belga gazda lepte el a várost, akik azt állítják, körülbelül 70–100 traktor lehet már Brüsszelben.

A gazdák azért érkeztek a hivatalosan engedélyezett demonstráció előtti estén, hogy elkerüljék a rendőri intézkedéseket, és közelebb juthassanak az EU-csúcs helyszínéhez, a Justus Lipsius épülethez. Így a tervezettnél nagyobb nyomást kívánnak gyakorolni az uniós döntéshozókra.

Nyitókép: Philippe LOPEZ / AFP