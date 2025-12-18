Ft
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel gazdatüntetés Európai Tanács közös agrárpolitika

Ellepték Brüsszelt az elégedetlen gazdák: még el sem kezdődött a tüntetés, máris nehéz helyzetbe hozták a rendőröket

2025. december 18. 06:26

A demonstrálók szeretnének minél közelebb jutni az Európai Tanács ülésének épületéhez, ezzel is nagyobb nyomást gyakorolva a politikusokra.

2025. december 18. 06:26
null

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, december 18-ra, az Európai Tanács ülésének napjára a támogatások csökkentése és a Közös Agrárpolitika megszüntetése ellen szerveztek tüntetést az európai mezőgazdasági dolgozók.

 

A belga gazdák már a tüntetés előtt, 17-én éjszaka ellepték Brüsszel uniós negyedét, és olyan helyekre próbálnak eljutni, ahová előzetesen nem engedélyezték a megjelenésüket, ezzel óriási káoszt okozva a városban, és fejtörést a rendőröknek, akik erre nem voltak felkészülve – derül ki az Index helyszíni tudósításából.

A tüntetésre több uniós országból érkeznek Brüsszelbe demonstrálók. A megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a mezőgazdaságot érintő problémákra, egy olyan pillanatban, amikor a belga főváros az uniós döntéshozatal központjává válik, és mindenki Brüsszelre figyel.

A tüntetés előtt több száz belga gazda lepte el a várost, akik azt állítják, körülbelül 70–100 traktor lehet már Brüsszelben.

A gazdák azért érkeztek a hivatalosan engedélyezett demonstráció előtti estén, hogy elkerüljék a rendőri intézkedéseket, és közelebb juthassanak az EU-csúcs helyszínéhez, a Justus Lipsius épülethez. Így a tervezettnél nagyobb nyomást kívánnak gyakorolni az uniós döntéshozókra.

Nyitókép: Philippe LOPEZ / AFP

angie1
2025. december 18. 07:39
Ügyesek! Csak így tovább!
kir2vik
2025. december 18. 06:42
Lipsius... Ez jó.
Mich99
2025. december 18. 06:37
Ursula, takarodj a p.csába!
