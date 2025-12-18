Ellepték Brüsszelt az elégedetlen gazdák: még el sem kezdődött a tüntetés, máris nehéz helyzetbe hozták a rendőröket

Elegük van Brüsszel politikájából: tízezrek tüntetnek Ursula von der Leyen terve ellen
A gazdák szerint az EU már nem tartja stratégiai területnek a mezőgazdaságot és az élelmiszer-előállítást.
A demonstrálók szeretnének minél közelebb jutni az Európai Tanács ülésének épületéhez, ezzel is nagyobb nyomást gyakorolva a politikusokra.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, december 18-ra, az Európai Tanács ülésének napjára a támogatások csökkentése és a Közös Agrárpolitika megszüntetése ellen szerveztek tüntetést az európai mezőgazdasági dolgozók.
Ezt is ajánljuk a témában
A gazdák szerint az EU már nem tartja stratégiai területnek a mezőgazdaságot és az élelmiszer-előállítást.
A belga gazdák már a tüntetés előtt, 17-én éjszaka ellepték Brüsszel uniós negyedét, és olyan helyekre próbálnak eljutni, ahová előzetesen nem engedélyezték a megjelenésüket, ezzel óriási káoszt okozva a városban, és fejtörést a rendőröknek, akik erre nem voltak felkészülve – derül ki az Index helyszíni tudósításából.
A tüntetésre több uniós országból érkeznek Brüsszelbe demonstrálók. A megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a mezőgazdaságot érintő problémákra, egy olyan pillanatban, amikor a belga főváros az uniós döntéshozatal központjává válik, és mindenki Brüsszelre figyel.
A tüntetés előtt több száz belga gazda lepte el a várost, akik azt állítják, körülbelül 70–100 traktor lehet már Brüsszelben.
A gazdák azért érkeztek a hivatalosan engedélyezett demonstráció előtti estén, hogy elkerüljék a rendőri intézkedéseket, és közelebb juthassanak az EU-csúcs helyszínéhez, a Justus Lipsius épülethez. Így a tervezettnél nagyobb nyomást kívánnak gyakorolni az uniós döntéshozókra.
Nyitókép: Philippe LOPEZ / AFP