brüsszeli közös agrárpolitika (KAP) demonstráció gazda európai néppárt Ursula von der Leyen Európai Parlament Európai Bizottság

Elegük van Brüsszel politikájából: tízezrek tüntetnek Ursula von der Leyen terve ellen

2025. november 23. 15:01

A gazdák szerint az EU már nem tartja stratégiai területnek a mezőgazdaságot és az élelmiszer-előállítást. A legnagyobb európai érdekképiviseletek Brüsszel terve, azaz a támogatások csökkentése és a Közös Agrárpolitika megszüntetése ellen demonstrálnak december 18-án, már több mint tízezren jelezték, ott lesznek.

2025. november 23. 15:01
null
Nagy Kristóf

Az elmúlt időszak legnagyobb demonstrációjára készülnek az európai termelők, mivel Brüsszel és az Európai Parlament centralista frakciói néhány látszatintézkedésre tett javaslat elfogadása után beálltak Ursula von der Leyen terve mögé. Ennek lényege, hogy a 2028-2034-es uniós költségvetési ciklusban már ne legyen elkülönített Közös Agrárpolitika (KAP), a támogatásokat a többi EU-s forrással vonnák össze. 

Brüsszel KAP közös agrárpolitika
A Közös Agrárpolitika a 2023-2027 közötti időszakban. Brüsszel megszüntetné, a termelők ragaszkodnak hozzá.
Forrás: NAK

Emellett a mezőgazdaságra és az élelmiszeriparra jutó források is jelentősen, mintegy 20 százalékkal csökkennének a jelenlegi költségvetési időszakhoz képest úgy, hogy a gazdák szerint nem csak emelni kellett volna az agrárpénzek összegét, hanem a keretet inflációkövetővé kellett volna tenni.

Brüsszel túl messzire ment

A legnagyobb uniós érdekképviseleti szövetség, a Copa-Cogeca közleményében jelezte, már 2024 óta arra figyelmeztetik az EU-t, hogy 

  • nem fogadják el a KAP megszüntetését, 
  • elegük van a bonyolult szabályozásból és a bürokráciából
  • és elutasítják az európai termelők számára hátrányos kereskedelmi megállapodásokat a Mercosur-országokkal és Ukrajnával.

Az érdekképviseletek az Európai Bizottság után az Európai Parlamentben is csalódtak, mivel a nagy frakciók, beleértve az Európai Néppártot, Ursula von der Leyen látszatjavaslataira válaszul mégis támogatnák a hétéves költségvetés tervezetét. A Copa-Cogeca kiemelte,

december 18-án legalább tízezer termelő demonstrál Brüsszelben, hogy elítélje az EU agrárpolitikáját. 

A demonstrációra közvetlen azt megelőzően kerül sor, hogy Ursula von der Leyen elindul Dél-Amerikába aláírni a Mercosur-megállapodást.

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, korábban még úgy tűnt, a gazdák pártjára áll az Európai Parlament és elutasítja Brüsszel következő, 2028-2034 közötti költségvetési ciklusra vonatkozó javaslatát, amellyel teljesen átszervezné az Európai Unió pénzeinek felhasználását. A júliusban bemutatott eredeti dokumentumban az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság azt javasolja, hogy a nagy pénzügyi alapokat – Közös Agrárpolitika (KAP), kohéziós pénzek – egyetlen nagy alapba vonják össze és a pénzek elosztásáról a tagállamok döntsenek, a brüsszeli testület jóváhagyása mellett. 

A gazdák már a tervezési szakaszban tiltakoztak a KAP megszüntetése, így az elkülönített agrártámogatási rendszer felszámolása ellen.

A termelők és a tagállamok agrárminiszterei többször is világossá tették, elutasítják a különálló KAP megszüntetését, amely az Európai Unió évtizedek óta bizonyítottan sikeres politikájának felszámolását jelenti és veszélybe sodorja a kontinens élelmiszer-termelését.

Néhány héttel ezelőtt még úgy tűnt, részben a gazdák nyomására, részben saját szerepének megerősítése érdekében az Európai Parlament nagykoalíciója – az Európai Néppárt, a Szocialisták és Demokraták, a Renew és a Zöldek – a termelők mellé áll és elutasítja az Európai Bizottság többéves pénzügyi keretre tett javaslatát, amely óriási kudarc lett volna Ursula von der Leyen számára.

Ennek elkerülése érdekében a bizottsági elnök november elején több kiegészítő javaslatot is tett a tervezethez. Egyebek mellett azt javasolta, hogy a tagállamok által szétosztandó uniós pénzek legalább 10 százalékát kötelezően egy úgynevezett „vidéki célú” finanszírozásra kelljen fordítaniuk, ezzel próbálva megnyugtatni a feldühödött termelőket. Emellett – az EP nyomására – a parlamentnek, valamint az uniós országok regionális döntéshozóinak nagyobb beleszólásuk lenne a tagállami pénzek szétosztásába, ezzel reagálva arra a kritikára, hogy a nemzeti kormányok mellett alig maradna beleszólásuk a pénzek elköltésébe.

A termelők ugyanakkor látszatintézkedésnek nevezték a módosításokat és azok elfogadását úgy értékelik, Brüsszel és az EP kijátszotta őket.

A kormány szerint az egész huzavona egy bábszínház

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője az Európai Bizottság és a parlament közötti megállapodásra reagálva azt hangsúlyozta, hogy a tervezet veszélyezteti a magyar gazdák támogatását, miközben piacnyitást biztosít az ukrán termékek előtt. Úgy fogalmazott,

rég láttam ilyen hazug bábszínházat.

Elmondta, hogy a háttérben a Néppártból érkező brüsszeli politikusok állnak, akik az EP-ben igyekeznek eljátszani, hogy minden rendben van, miközben valójában a közös mezőgazdasági politika lebontása zajlik.

Ezért vonulnak Brüsszelbe a gazdák

A Copa-Cogeca felhívásában jelezte, immár több mint 40 képviselet jelezte az unió összes tagállamából, hogy részt vesznek a december 18-ai brüsszeli demonstráción, több mint tízezer érintettre számítanak. A termelői képviseletek világossá tették, elegük van Brüsszel retorikai trükkjeiből. Követelésük, hogy a KAP 2027 után is megmaradjon, mint elkülönített uniós politika, a gazdák tevékenységének szabályozásában valódi egyszerűsítéseket várnak és olyan tisztességes kereskedelmi megállapodásokat az EU és a harmadik országok között, amelyek nem hozzák versenyhátrányba az európai gazdákat. Emellett ahhoz is ragaszkodnak, hogy az EU továbbra is tekintse stratégiai ágazatnak a mezőgazdaságot és az élelmezésbiztonságot.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

***

Zolt
2025. november 23. 22:34
A jelenlegi eús vezetők élen járna a EU tradiciók eltörlésébe,valamint a gazdaság szétverésében. Mihez értenek? Be kellene vezetni a emberek kötelező szavazása bizonyos esetekben mert túl nagy hatalma van a politikusoknak felelösség nélkül. Ezt akarta a többi állampolgár is ? Nem hinném
Karvaly
2025. november 23. 21:19
Ha jól értem, szabadon be lehetne hozni bármit, lényegében vámmentesen (igen, tudom, ott az SPS és 93% lenne vámmentes - tehát gyakorlatilag minden - és az SPS előírások sokkal szabadabbak, mint az EU-sok, másrészt azokat kijátszani is könnyű) Papíron az EU rengeteg védelmi mechanizmust mutat fel a szabályokban, de Ukrajnánál lehetett látni, hogy a lényeg az olcsó termékek beáramlása a kereskedők profitmaximalizálása érdekében. Természetesen mihelyst a gazdák tönkremennének, egyből felmennének az árak is, de addigra már szénné keresné magát a négy nagy lánc - a legcinikusabb pedig az lenne, hogy a gazdaságok tönkremenetele miatt kiesett adót nem ezeken a nagy cégeken hajtanák be, hanem az olyan adófizetőkön, mint amilyen én is vagyok.
pandalala
2025. november 23. 20:26
"tízezrek"?? bakfitty!! .... :-((
survivor
2025. november 23. 19:13
Van ennek jó oldala. Az EU szetesik. USA es baratai örülnek. Gyorsan Csaphoz er az olaj/gaz. (Es a Krasznaja Armija is....🤣😃😱🤪)
