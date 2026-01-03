Ft
01. 03.
szombat
Tommy Lee Jones Magyarország Bokros-csomag reálbérek

Sokkolja az ábra Magyarország rosszakaróit; előhúzták a baloldal megszorítóbajnokát; tragédia rázta meg a sztárvilágot

2026. január 03. 06:21

A Mandiner olvasói pénteken is markáns témákra kattintottak. A figyelem középpontjába Magyarország gazdasági teljesítménye, a baloldali megszorítások visszatérő árnya, valamint egy megrázó hollywoodi haláleset került. Ezek voltak a péntek legolvasottabb hírei.

2026. január 03. 06:21
null

Az egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó hír pénteken a magyarországi reálbérek alakulásáról szólt, miközben a közéletben újra előkerültek a 2009-es megszorítások emlékei Bajnai Gordon megszólalásai nyomán. A gazdasági és politikai viták mellett egy megrázó nemzetközi tragédia is a figyelem középpontjába került: elhunyt Tommy Lee Jones 34 éves lánya, ami a magyar olvasókat is tömegesen megmozgatta.

Magyarország reálbérei látványos fordulatot vettek

Szalai Piroska egy 1960-tól vezetett grafikon segítségével idézte fel, hogy a korábbi válságok miként vetették vissza a fizetések értékét. Mint fogalmazott: 

1978 után elkezdett csökkenni, és egy nagy bezuhanás ’94 után történt, a Bokros-csomag idején.

A 2010 utáni időszakban viszont a reálbérek növekedése tartóssá vált, amelyet tudatos gazdaságpolitikai döntések alapoztak meg.

Visszatértek a megszorítások emlékei a közéletben

Komoly vitát váltott ki egy interjú, amelyben Bajnai Gordon a megszorítások szükségességéről beszélt. 

A beszélgetésben elhangzott kérdés – „El lehet nekik magyarázni akár megszorításokat is?” – sokak szerint lenézően szólt a választókról. 

Bajnai válaszában úgy fogalmazott: „Aszimmetrikus küzdelem folyik”, és szerinte idővel eljöhet egy kijózanító pillanat Magyarországon. A megszólalások azért is kaptak nagy hangsúlyt, mert párhuzamba kerültek a 2009-es válság időszakával és annak következményeivel.

Tragikus hír rázta meg a nemzetközi közvéleményt

A nap harmadik legolvasottabb híre egy megrázó haláleset volt: 34 éves korában elhunyt Tommy Lee Jones lánya, Victoria. 

A színésznőt egy kaliforniai szállodában találták holtan, a halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. 

A hír világszerte nagy visszhangot váltott ki.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

