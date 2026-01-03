Sokkolja az ábra Magyarország rosszakaróit; előhúzták a baloldal megszorítóbajnokát; tragédia rázta meg a sztárvilágot

Az egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó hír pénteken a magyarországi reálbérek alakulásáról szólt, miközben a közéletben újra előkerültek a 2009-es megszorítások emlékei Bajnai Gordon megszólalásai nyomán. A gazdasági és politikai viták mellett egy megrázó nemzetközi tragédia is a figyelem középpontjába került: elhunyt Tommy Lee Jones 34 éves lánya, ami a magyar olvasókat is tömegesen megmozgatta.

Magyarország reálbérei látványos fordulatot vettek

Szalai Piroska egy 1960-tól vezetett grafikon segítségével idézte fel, hogy a korábbi válságok miként vetették vissza a fizetések értékét. Mint fogalmazott: