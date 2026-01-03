Sokkolja az ábra Magyarország rosszakaróit; előhúzták a baloldal megszorítóbajnokát; tragédia rázta meg a sztárvilágot

Megmutatták a grafikont, ami sokkolni fogja azokat, akik szerint Magyarországon csak rosszabbul lehet élni
Íme a bizonyíték, hogy a magyarok pénztárcája vastagabb, mint valaha, még ha nem is mindenki hiszi el.
A Mandiner olvasói pénteken is markáns témákra kattintottak. A figyelem középpontjába Magyarország gazdasági teljesítménye, a baloldali megszorítások visszatérő árnya, valamint egy megrázó hollywoodi haláleset került. Ezek voltak a péntek legolvasottabb hírei.
Az egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó hír pénteken a magyarországi reálbérek alakulásáról szólt, miközben a közéletben újra előkerültek a 2009-es megszorítások emlékei Bajnai Gordon megszólalásai nyomán. A gazdasági és politikai viták mellett egy megrázó nemzetközi tragédia is a figyelem középpontjába került: elhunyt Tommy Lee Jones 34 éves lánya, ami a magyar olvasókat is tömegesen megmozgatta.
Szalai Piroska egy 1960-tól vezetett grafikon segítségével idézte fel, hogy a korábbi válságok miként vetették vissza a fizetések értékét. Mint fogalmazott:
1978 után elkezdett csökkenni, és egy nagy bezuhanás ’94 után történt, a Bokros-csomag idején.
A 2010 utáni időszakban viszont a reálbérek növekedése tartóssá vált, amelyet tudatos gazdaságpolitikai döntések alapoztak meg.
Komoly vitát váltott ki egy interjú, amelyben Bajnai Gordon a megszorítások szükségességéről beszélt.
A beszélgetésben elhangzott kérdés – „El lehet nekik magyarázni akár megszorításokat is?” – sokak szerint lenézően szólt a választókról.
Bajnai válaszában úgy fogalmazott: „Aszimmetrikus küzdelem folyik”, és szerinte idővel eljöhet egy kijózanító pillanat Magyarországon. A megszólalások azért is kaptak nagy hangsúlyt, mert párhuzamba kerültek a 2009-es válság időszakával és annak következményeivel.
A nap harmadik legolvasottabb híre egy megrázó haláleset volt: 34 éves korában elhunyt Tommy Lee Jones lánya, Victoria.
A színésznőt egy kaliforniai szállodában találták holtan, a halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A hír világszerte nagy visszhangot váltott ki.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP