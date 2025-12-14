Ha ma csak egy videót néz meg, ez legyen az: Bokros Lajos saját szavaival leplezte le a Tisza Párt titkos tervét – a történelem megismétli önmagát

Magyar Péter felvállalta Tarr Zoltán botrányos mondatait az adóemelésről (VIDEÓ)
Még rengeteg ilyen mondat lesz a kampányban – mondta a Tisza-vezér.
Kísérteties a hasonlóság, a történelem kegyetlenül ismétli önmagát: egymás mellé vágták Bokros Lajos, Gyurcsány Ferenc és Lendvai Ildikó régi hazugságait a Tisza Párt mostani ígéreteivel. A videó önmagáért beszél.
Beszédes videó látott napvilágot a Facebookon, párhuzamot állítva a Bokros-csomag és a Tisza-párt nemrég kiszivárgott megszorító csomagja közé.
A felvételen egy olyan részlet látható, amelyen Bokros Lajos éppen azt magyarázza, hogy
ha idő előtt ezek a kérdések napvilágra kerülnek, akkor mindazok az ellenerők megszerveződnek, amelyek mindezen intézkedések hatásait közömbösíteni tudják.
Ez pedig összecseng a Tisza alelnökének, Tarr Zoltánnak az elszólásával, miszerint nem fognak minden idő előtt elmondani, mert akkor megbuknak.
Bokros egyébként most is megszólalt, egy interjúban „gonosznak” nevezte a többgyermekes anyák adómentességét, és
indokolatlannak tartotta a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat.
A felvétel Gyurcsány Ferenccel folytatódik, aki ugyanúgy az adócsökkentés kormányának nevezte a sajátját, ahogy Magyar Péter is ezt ígérte hatalomra kerülésük esetére.
A videóban elhangzik még Magyar Péter ígérete, miszerint természetesen megőrzik az adócsökkentést, majd utána a szocialista Lendvai Ildikó 2002-es elhíresült mondata következik, azaz, hogy „Lassan mondom, hogy az ország minden választópolgára megértse: nem lesz fogyasztói gázáremelés”. A szocialisták hatalomra kerülése után aztán jöttek a megszorítások.
Fotó: Kovács Tamás/MTI