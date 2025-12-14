Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
megszorítások Tarr Zoltán Tisza Párt Bokros Lajos Bokros-csomag

Ha ma csak egy videót néz meg, ez legyen az: Bokros Lajos saját szavaival leplezte le a Tisza Párt titkos tervét – a történelem megismétli önmagát

2025. december 14. 18:08

Kísérteties a hasonlóság, a történelem kegyetlenül ismétli önmagát: egymás mellé vágták Bokros Lajos, Gyurcsány Ferenc és Lendvai Ildikó régi hazugságait a Tisza Párt mostani ígéreteivel. A videó önmagáért beszél.

2025. december 14. 18:08
null

Beszédes videó látott napvilágot a Facebookon, párhuzamot állítva a Bokros-csomag és a Tisza-párt nemrég kiszivárgott megszorító csomagja közé.

A felvételen egy olyan részlet látható, amelyen Bokros Lajos éppen azt magyarázza, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Dobrev Klára bejelentkezett a legkeményebb feladatra: Magyar Péter válaszát várja

Dobrev Klára bejelentkezett a legkeményebb feladatra: Magyar Péter válaszát várja
Tovább a cikkhezchevron

ha idő előtt ezek a kérdések napvilágra kerülnek, akkor mindazok az ellenerők megszerveződnek, amelyek mindezen intézkedések hatásait közömbösíteni tudják. 

Ez pedig összecseng a Tisza alelnökének, Tarr Zoltánnak az elszólásával, miszerint nem fognak minden idő előtt elmondani, mert akkor megbuknak. 

Ezt is ajánljuk a témában

Bokros egyébként most is megszólalt, egy interjúban „gonosznak” nevezte a többgyermekes anyák adómentességét, és 

indokolatlannak tartotta a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat.

A felvétel Gyurcsány Ferenccel folytatódik, aki ugyanúgy az adócsökkentés kormányának nevezte a sajátját, ahogy Magyar Péter is ezt ígérte hatalomra kerülésük esetére. 

A videóban elhangzik még Magyar Péter ígérete, miszerint természetesen megőrzik az adócsökkentést, majd utána a szocialista Lendvai Ildikó 2002-es elhíresült mondata következik, azaz, hogy „Lassan mondom, hogy az ország minden választópolgára megértse: nem lesz fogyasztói gázáremelés”. A szocialisták hatalomra kerülése után aztán jöttek a megszorítások. 

Fotó: Kovács Tamás/MTI

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
regi-nyarakon21
2025. december 14. 18:40
Hogy a Tanú-ból idézzek: Egy brancs maguk!
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2025. december 14. 18:28
Bokros a napokban azt nyilatkozta, hogy most kellene a 110 tonna aranykészletet eladni! Remélem a kormány észnél van, és a választások előtt időben biztonságos helyre rejti az aranyat, ha mégis a Tisza csőcselék győzne, vagy puccsal kihirdetnék a Tanácsköztársaságot.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. december 14. 18:26
Ennek a szardarabnak még adósa vagyok...
Válasz erre
1
0
Nasi12
2025. december 14. 18:19
Csak szenvedést és könnyeket ígérhetek. Jó választási szlogen.😀
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!