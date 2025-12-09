Így nyúlna bele a Tisza tervezete gyakorlatilag minden jövedelembe

A dokumentumban folyamatosan a társadalmi igazságossággal érvelnek, ám ők is megemlítik a terv hátulütőit, például a tőkemenekítés kockázatát. De azt már nem, hogy milyen egyéb hatásai lennének az ügyletnek, hiszen üzletrészt is megadóztatnának, azaz a vállalkozó esetleg fogja és megszünteti az egész üzletet, másba fektetve pénzét, ezáltal több ezer embert téve utcára a vagyonadó miatt.

Arról nem is beszélve, milyen féket jelenthet ez a beruházásoknál, hiszen egy cégtulajdonos nem mer majd új gyártósort bővíteni, amennyiben azzal átkerülne az ötszáz millió forintos határ fölé.

Az ingatlanpiacba is belenyúlnának

A tervezet egyik sokakat érintő pontja lenne az ingatlanértékesítéseknél az öt év utáni adómentesség felfüggesztése. Jelenleg ugyanis, aki öt éve birtokol egy ingatlant, már adófizetési kötelezettség nélkül eladhatja.

A dokumentum szerint egy kormányváltás után már ez után is adózni kellene. Ezt ráadásul azzal magyarázzák, hogy folyamatosan nőnek az ingatlanárak, tehát aki kivár az eladással, annak egyre nagyobb a nyeresége, amiből nem tud lenyesni az állam.