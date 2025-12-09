Ft
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Így nyúlna bele a Tisza tervezete gyakorlatilag minden jövedelembe

Így nyúlna bele a Tisza tervezete gyakorlatilag minden jövedelembe

2025. december 09. 12:44

Nemcsak a cégek utáni jövedelmek, tehát például az osztalék, vagy a megtermelt vagyonuk után kellene többet fizetniük az embereknek, de a lakáskiadást is felforgatná a kiszivárgott tervezet. Minden jövedelem után súlyosan adózni kellene egy kormányváltás esetén.

2025. december 09. 12:44
null
Ferentzi András

Egyre brutálisabb részletekre lehet bukkanni az Index által nyilvánosságra hozott, a Tisza Pártnak tulajdonított megszorítócsomag. A több mint 600 oldalas tervezetet a Mandiner több részes sorozatban mutatja be a részletesen. Ebben a cikkünkben arra térünk ki, hogy milyen jövedelem és vagyon után vetnének ki brutálisabbnál brutálisabb új adókulcsokat. Gyakorlatilag mindenkit érintenének ezek valamilyen módon.

Túl kicsi most az adó a külön adózó jövedelem után a kiszivárgott tervezet szerint
Túl kicsi most az adó a külön adózó jövedelem után a kiszivárgott tervezet szerint

Minden jövedelem után jöhet az adó

Túl kevés állami bevételt generál tőkejövedelmek, vagy elkülönülten adózó jövedelmek adóztatása jelenleg Magyarországon – erre jutottak azok a szakértők, akik a Tisza Pártnak tulajdonított háttértanulmányt elkészítették. A november végén kiszivárgott megszorítócsomagban nehezményezték, hogy a korábbi 20, majd a szocialista kormányok által 25 százalékosra emelt osztalék- és kamatadó mostanra 15 százalékra mérséklődött az Orbán-kormány alatt. 

Ez egyébként nemzetközi szinten is kifejezetten kedvező, a dokumentum is megjegyzi, hogy a magyar kulcs az OECD legalacsonyabbjai közé tartozik, azaz jóval több pénze maradhat itthon mindenkinek, aki befektet, nincs rajta plusz büntetés. 

A terv megjegyzi, hogy a nemzetközi trendekkel mennének szembe azzal, hogy a kulcsok egyszerűsítése helyett új sávokat vezetnének be, ki is emelik, hogy ez alapján kérdés, 

hogy ez miként hat az adóelkerülésre, a jövedelem-átcsoportosításra és a tényleges bevételi pozícióra. 

A javasolt progresszív modell ugyanis a 

  • 0 és 8,4 millió forint közötti, elkülönülten adózó jövedelmek 20 százalékát, 
  • a 8,4 és 13,4 millió forint közöttieknél 1,68 millió forint + a sáv feletti rész 30 százalékát,
  • az efölötti tőkejövedelmeknél pedig 3,18 millió forint, plusz a sáv feletti rész 40 százalékát hajtanák be. 

Azaz mondjuk 15 millió forint osztalék után a mostani 2,25 millió forintnyi adó helyett 3,82 millió forint adót kellene fizetni. 

Azaz több mint másfél millió forinttal többet. 

Ez elképesztő mértékben indíthatja be az adóelkerülést, vagy jobb esetben legalább az adóoptimalizálást, vagy a kifizetések elhalasztását, felosztását. A dokumentum is megjegyzi, hogy ez a modell nem számolt a háztartások és a vállalatok magatartásbeli reakcióival. Így viszont állami adóbevételt is lehetetlen tervezni. 

Erre példát is írnak: ha például egy 60 millió forintos tőkejövedelem után rögtön befizetik az adót, az 24,3 millió forint lenne. Ha viszont ugyanezt elosztják öt éves kifizetésekre, hogy legalább a középső sávba kerüljön a tétel, akkor már kevesebb, 13,8 millió forint adóbevétele lenne az államnak. 

Jönne a rettegett vagyonadó

Az ellenzéki vagyonadós tervekről több cikket is írtunk már a Mandineren. A tervezetben is külön fejezetet kap a vagyonadó rendszere, amelyet előbb öt, majd 1 milliárd, újabban pedig már 500 millió forinttól vetnének ki. Az új kulcs ráadásul nemzetközi szinten is példátlan mértékű lenne, rögtön 6,5 százalék (még a legelrugaszkodottabb spanyolországi kulcs sem megy 3 százalék fölé), aminek alapja minden belföldön és külföldön tartott vagyon lenne. A belföldit vagyonadóval, a külföldit különadóval sújtanák, ez utóbbi adókulcsa is 6,5 százalék lenne.  

Lecsapnának az eltitkolt vagyonokra is, ott 400 százalékos mulasztási bírságot szabnának ki és késedelmi pótlékot. A vagyonadó alá esne minden ingatlan, értékpapír, üzletrész, nagy értékű (legalább 800 ezer forintos) műtárgy, illetve a 32 százalékos ÁFA alá eső luxuscikk. 

Mindezekből évente 600-800 milliárd forintot remélnek a dokumentum készítői, illetve további 200-300 milliárd forintot a különadóból is. 

 

A dokumentumban folyamatosan a társadalmi igazságossággal érvelnek, ám ők is megemlítik a terv hátulütőit, például a tőkemenekítés kockázatát. De azt már nem, hogy milyen egyéb hatásai lennének az ügyletnek, hiszen üzletrészt is megadóztatnának, azaz a vállalkozó esetleg fogja és megszünteti az egész üzletet, másba fektetve pénzét, ezáltal több ezer embert téve utcára a vagyonadó miatt. 

Arról nem is beszélve, milyen féket jelenthet ez a beruházásoknál, hiszen egy cégtulajdonos nem mer majd új gyártósort bővíteni, amennyiben azzal átkerülne az ötszáz millió forintos határ fölé. 

Az ingatlanpiacba is belenyúlnának

A tervezet egyik sokakat érintő pontja lenne az ingatlanértékesítéseknél az öt év utáni adómentesség felfüggesztése. Jelenleg ugyanis, aki öt éve birtokol egy ingatlant, már adófizetési kötelezettség nélkül eladhatja. 

A dokumentum szerint egy kormányváltás után már ez után is adózni kellene. Ezt ráadásul azzal magyarázzák, hogy folyamatosan nőnek az ingatlanárak, tehát aki kivár az eladással, annak egyre nagyobb a nyeresége, amiből nem tud lenyesni az állam. 

 

Az Index november 25-én hozta nyilvánosságra a Tisza Párt több száz oldalas, „Magyarország 2027–2035” című gazdasági konvergenciaprogramját, amely radikális átalakítást javasol a magyar adó- és járulékrendszerben. A dokumentum évente mintegy 1300 milliárd forint többletbevételt, pontosabban megszorítást céloz meg jelentős adóemelésekkel, új adónemekkel és a jelenlegi kedvezmények visszavágásával. Bár Magyar Péter először azt állította, hogy a tervezet nem létezik, majd azt, hogy mesterséges intelligencia készítette, több közgazdász – köztük Felcsuti Péter, Lengyel László és Dálnoki Áron – korábbi nyilatkozatai és aláírásszerű jelölései arra utalnak, hogy valódi, részletes szakmai anyagról van szó.

Felcsuti és Lengyel korábbi interjúi is megerősítik, hogy komoly adóreform-tervek készültek a párt környezetében, Dálnoki pedig többször beszélt arról, hogy részt vesz a kormányprogram gazdasági fejezeteinek kidolgozásában. A botrányt tovább erősítette Tarr Zoltán etyeki beszéde, amelyben elismerte, hogy a Tisza választás után „radikális” intézkedéseket vezetne be, de ezekről előre nem beszélhetnek. Hasonlóan utalt a titkolt tervezetekre Ruszin-Szendi Romulusz is, aki szerint azért nem hozzák nyilvánosságra a programot, mert politikailag vállalhatatlan lenne.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

***

