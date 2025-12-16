Ft
12. 16.
kedd
tisza párt magyar péter tarr zoltán bod péter ákos felcsuti péter

Szomorú és szegény karácsony: itt van Magyar Péterék brutálisan lesújtó új világa (VIDEÓ)

2025. december 16. 09:32

Kevesebb vagy szerényebb ajándék, egyszerűbb ünnepi menü, elhalasztott vásárlások jellemezhetnék a karácsonyi ünnepeket, ha Magyar Péterék hatalomra kerülnének és bevezetnék a brutális megszorításokat. Magyar Péter programja az emberek teljes elszegényedését hozná.

2025. december 16. 09:32
Magyar Péter
Kovács András
Kovács András

Az elmúlt időszakban számos cikkünkben foglalkoztunk Magyar Péterék tervezett megszorító csomagjával, mellyel minimum 1300 milliárd forintot húznának ki a magyarok zsebéből. A tervezett tiszás megszorításokat megerősítette Bod Péter Ákos volt jegybankelnök is, aki a Tisza Párt jelenlegi szakértője.

Kendőzetlen őszinteséggel beszélt az adóemelések szükségességéről, megerősítve egyben Magyar Péterék nyilvánosságra került megszorítási csomagját és Tarr Zoltán nyári elszólását is. 

Szegényes karácsonyok jönnének, ha Magyar Péterék megszorítóprogramja megvalósulna

Most azt nézzük meg, mit okozna a karácsonyi ünnepek előtt a családok számára, ha bevezetnék a megszorítócsomagot. A karácsony hagyományosan az év egyik legköltségesebb időszaka a magyar családok számára. 

  • A jelenlegi gazdasági környezetben egy átlagos, négyfős család karácsonyi nagybevásárlása – az élelmiszerekkel, italokkal és ajándékokkal együtt – jellemzően 120–150 ezer forint között mozog. 
  • Ez az összeg nemcsak az ajándékokat, hanem az ünnepi menü alapanyagait, italokat és kisebb kiegészítő költségeket is magában foglalja. 

Így szegényítené el a családokat Magyar Péter programja 

A Tisza Párt körül megjelent anyagok több olyan intézkedést vetítenek előre, amelyek közvetlenül érintenék a családok pénztárcáját. A tervek között szerepel egy progresszív személyi jövedelemadó-rendszer bevezetése, magasabb – akár 22 és 33 százalékos – adókulcsokkal. Emellett felmerült a családi adókedvezmények jelentős csökkentése is.

Ezek a lépések önmagukban is azt eredményeznék, hogy

 sok háztartásnál kevesebb nettó jövedelem maradna minden hónap végén. 

Ez nem feltétlenül az árak azonnali emelkedésében jelentkezne, hanem abban, hogy a családok kevesebb elkölthető pénzből lennének kénytelenek gazdálkodni – így a karácsonyi költések is szűkösebb keretek közé szorulnának.

A kiszivárgott programok egyik legvitatottabb része az energiapolitika átalakítása. Egyes becslések szerint az importkorlátozások és a rezsiszabályozás megszüntetése drasztikusan megemelhetné a háztartások gáz- és villanyszámláját. Szélsőséges számítások akár a jelenlegi költségek többszörösével számolnak, ami éves szinten több százezer forintos többletterhet jelenthetne egy átlagos családnak.

Ehhez társulhat az üzemanyagárak jelentős növekedése is. A magasabb benzin- és gázolajárak nemcsak az autózást drágítják meg, hanem közvetve az élelmiszerek és más fogyasztási cikkek árát is emelhetik a szállítási költségek növekedése miatt. Mindez tovább szűkítené a családok mozgásterét az ünnepi időszakban.

Mit jelentene mindez a karácsonyi bevásárlásnál?

A brutális megszorítócsomag hatása elsősorban nem az árak közvetlen emelkedésében, hanem a rendelkezésre álló jövedelem csökkenésében jelentkezne. Egy becsült példával élve: ha egy négyfős család havi nettó jövedelme jelenleg körülbelül 600 ezer forint, és az adóváltozások, valamint a magasabb rezsi együttesen havi 80–120 ezer forinttal csökkentenék a szabadon elkölthető összeget, akkor a karácsonyi időszakban is érezhető lenne a megszorítás. 

Ebben az esetben a korábbi 120–150 ezer forintos ünnepi büdzsé helyett inkább 80–100 ezer forint körüli összeg válna reálissá.

Fontos kiemelni: ez nem azt jelentené, hogy a karácsony „olcsóbb” lenne, hanem azt, hogy a családok kénytelenek lennének visszafogni a költéseiket. Kevesebb vagy szerényebb ajándék, egyszerűbb ünnepi menü, elhalasztott vásárlások jellemezhetnék az ünnepet.

Az Index november 25-én hozta nyilvánosságra a Tisza Párt több száz oldalas, „Magyarország 2027–2035” című gazdasági konvergenciaprogramját, amely radikális átalakítást javasol a magyar adó- és járulékrendszerben. A dokumentum évente mintegy 1300 milliárd forint többletbevételt céloz meg jelentős adóemelésekkel, új adónemekkel és a jelenlegi kedvezmények visszavágásával. Bár Magyar Péter először azt állította, hogy a tervezet nem létezik, majd azt, hogy mesterséges intelligencia készítette, több közgazdász – köztük Felcsuti Péter, Lengyel László és Dálnoki Áron – korábbi nyilatkozatai és aláírásszerű jelölései arra utalnak, hogy valódi, részletes szakmai anyagról van szó.

Felcsuti és Lengyel korábbi interjúi is megerősítik, hogy komoly adóreform-tervek készültek a párt környezetében, Dálnoki pedig többször beszélt arról, hogy részt vesz a kormányprogram gazdasági fejezeteinek kidolgozásában. A botrányt tovább erősítette Tarr Zoltán etyeki beszéde, amelyben elismerte, hogy a Tisza választás után „radikális” intézkedéseket vezetne be, de ezekről előre nem beszélhetnek. Hasonlóan utalt a titkolt tervezetekre Ruszin-Szendi Romulusz is, aki szerint azért nem hozzák nyilvánosságra a programot, mert politikailag vállalhatatlan lenne.

Összességében jelenleg egy átlagos, négyfős magyar család számára a karácsonyi nagybevásárlás 120–150 ezer forintos kiadást jelent. A Tisza Párt kiszivárgott, megszorításokat tartalmazó programjai – az adóemelések, a családi kedvezmények csökkentése, valamint az energia- és üzemanyagárak várható növekedése miatt – jelentősen csökkenthetnék a családok elkölthető jövedelmét. 

Egy ilyen gazdasági környezetben a karácsonyi költések várhatóan 10–30 százalékkal alacsonyabb szintre szorulnának vissza.

Nem azért, mert az ünnep olcsóbbá válna, hanem mert sok család egyszerűen nem engedhetné meg magának a korábbi szintű kiadásokat. Mindez jól mutatja, hogy a brutális megszorítások hatása nem elvont számokban, hanem nagyon is kézzelfogható módon – akár a karácsonyi asztalnál – jelenhet meg a mindennapokban.

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

