Szomorú és szegény karácsony: itt van Magyar Péterék brutálisan lesújtó új világa (VIDEÓ)

„Ha fenik a kést a malacnak az ólban, azért nem kell megmondani, hogy mi jön” – tiszás szakértő a tervezett megszorításokról (VIDEÓ)
Bod Péter Ákos megint lebuktatta Magyar Péteréket.
Kevesebb vagy szerényebb ajándék, egyszerűbb ünnepi menü, elhalasztott vásárlások jellemezhetnék a karácsonyi ünnepeket, ha Magyar Péterék hatalomra kerülnének és bevezetnék a brutális megszorításokat. Magyar Péter programja az emberek teljes elszegényedését hozná.
Az elmúlt időszakban számos cikkünkben foglalkoztunk Magyar Péterék tervezett megszorító csomagjával, mellyel minimum 1300 milliárd forintot húznának ki a magyarok zsebéből. A tervezett tiszás megszorításokat megerősítette Bod Péter Ákos volt jegybankelnök is, aki a Tisza Párt jelenlegi szakértője.
Kendőzetlen őszinteséggel beszélt az adóemelések szükségességéről, megerősítve egyben Magyar Péterék nyilvánosságra került megszorítási csomagját és Tarr Zoltán nyári elszólását is.
Ezt is ajánljuk a témában
Bod Péter Ákos megint lebuktatta Magyar Péteréket.
Most azt nézzük meg, mit okozna a karácsonyi ünnepek előtt a családok számára, ha bevezetnék a megszorítócsomagot. A karácsony hagyományosan az év egyik legköltségesebb időszaka a magyar családok számára.
A Tisza Párt körül megjelent anyagok több olyan intézkedést vetítenek előre, amelyek közvetlenül érintenék a családok pénztárcáját. A tervek között szerepel egy progresszív személyi jövedelemadó-rendszer bevezetése, magasabb – akár 22 és 33 százalékos – adókulcsokkal. Emellett felmerült a családi adókedvezmények jelentős csökkentése is.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza Párt által bevezetni tervezett adórendszer összességében azokat a tisztességes munkavállalókat bünteti, akik több munkával több pénzt szeretnének keresni.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza Párt tervei szerint az emberek kétharmadának többet kellene fizetnie, több százezer munkavállaló fizetése kerülne veszélybe.
Ezek a lépések önmagukban is azt eredményeznék, hogy
sok háztartásnál kevesebb nettó jövedelem maradna minden hónap végén.
Ez nem feltétlenül az árak azonnali emelkedésében jelentkezne, hanem abban, hogy a családok kevesebb elkölthető pénzből lennének kénytelenek gazdálkodni – így a karácsonyi költések is szűkösebb keretek közé szorulnának.
A kiszivárgott programok egyik legvitatottabb része az energiapolitika átalakítása. Egyes becslések szerint az importkorlátozások és a rezsiszabályozás megszüntetése drasztikusan megemelhetné a háztartások gáz- és villanyszámláját. Szélsőséges számítások akár a jelenlegi költségek többszörösével számolnak, ami éves szinten több százezer forintos többletterhet jelenthetne egy átlagos családnak.
Ezt is ajánljuk a témában
Ebben a formában nem támogatható a rezsicsökkentés a Tisza Párt európai parlamenti képviselője, Gerzsenyi Gabriella szerint.
Ehhez társulhat az üzemanyagárak jelentős növekedése is. A magasabb benzin- és gázolajárak nemcsak az autózást drágítják meg, hanem közvetve az élelmiszerek és más fogyasztási cikkek árát is emelhetik a szállítási költségek növekedése miatt. Mindez tovább szűkítené a családok mozgásterét az ünnepi időszakban.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza Párt átemelte programjába Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését. A következmények sajnos egyértelműek.
A brutális megszorítócsomag hatása elsősorban nem az árak közvetlen emelkedésében, hanem a rendelkezésre álló jövedelem csökkenésében jelentkezne. Egy becsült példával élve: ha egy négyfős család havi nettó jövedelme jelenleg körülbelül 600 ezer forint, és az adóváltozások, valamint a magasabb rezsi együttesen havi 80–120 ezer forinttal csökkentenék a szabadon elkölthető összeget, akkor a karácsonyi időszakban is érezhető lenne a megszorítás.
Ebben az esetben a korábbi 120–150 ezer forintos ünnepi büdzsé helyett inkább 80–100 ezer forint körüli összeg válna reálissá.
Fontos kiemelni: ez nem azt jelentené, hogy a karácsony „olcsóbb” lenne, hanem azt, hogy a családok kénytelenek lennének visszafogni a költéseiket. Kevesebb vagy szerényebb ajándék, egyszerűbb ünnepi menü, elhalasztott vásárlások jellemezhetnék az ünnepet.
Az Index november 25-én hozta nyilvánosságra a Tisza Párt több száz oldalas, „Magyarország 2027–2035” című gazdasági konvergenciaprogramját, amely radikális átalakítást javasol a magyar adó- és járulékrendszerben. A dokumentum évente mintegy 1300 milliárd forint többletbevételt céloz meg jelentős adóemelésekkel, új adónemekkel és a jelenlegi kedvezmények visszavágásával. Bár Magyar Péter először azt állította, hogy a tervezet nem létezik, majd azt, hogy mesterséges intelligencia készítette, több közgazdász – köztük Felcsuti Péter, Lengyel László és Dálnoki Áron – korábbi nyilatkozatai és aláírásszerű jelölései arra utalnak, hogy valódi, részletes szakmai anyagról van szó.
Felcsuti és Lengyel korábbi interjúi is megerősítik, hogy komoly adóreform-tervek készültek a párt környezetében, Dálnoki pedig többször beszélt arról, hogy részt vesz a kormányprogram gazdasági fejezeteinek kidolgozásában. A botrányt tovább erősítette Tarr Zoltán etyeki beszéde, amelyben elismerte, hogy a Tisza választás után „radikális” intézkedéseket vezetne be, de ezekről előre nem beszélhetnek. Hasonlóan utalt a titkolt tervezetekre Ruszin-Szendi Romulusz is, aki szerint azért nem hozzák nyilvánosságra a programot, mert politikailag vállalhatatlan lenne.
Összességében jelenleg egy átlagos, négyfős magyar család számára a karácsonyi nagybevásárlás 120–150 ezer forintos kiadást jelent. A Tisza Párt kiszivárgott, megszorításokat tartalmazó programjai – az adóemelések, a családi kedvezmények csökkentése, valamint az energia- és üzemanyagárak várható növekedése miatt – jelentősen csökkenthetnék a családok elkölthető jövedelmét.
Egy ilyen gazdasági környezetben a karácsonyi költések várhatóan 10–30 százalékkal alacsonyabb szintre szorulnának vissza.
Nem azért, mert az ünnep olcsóbbá válna, hanem mert sok család egyszerűen nem engedhetné meg magának a korábbi szintű kiadásokat. Mindez jól mutatja, hogy a brutális megszorítások hatása nem elvont számokban, hanem nagyon is kézzelfogható módon – akár a karácsonyi asztalnál – jelenhet meg a mindennapokban.
Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Kapcsolódó cikkek a A Tisza Párt megszorító csomagja aktában.
Kiszivárgott felvételen nosztalgiázik Nagy Ervin 2009 „nyugalmáról”. A Tisza-adócsomagja pontosan azt a brutális megszorítási korszakot hozná vissza.
Magyar Péterék terve felszámolná a társadalombiztosítást: sürgősségi ellátás járna mindenkinek, a gyógyulás viszont csak annak, aki meg tudja fizetni.
Nem véletlen, hogy a vagyonadót az elmúlt évtizedben majdnem mindenhol elötörölték.