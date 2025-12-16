Szomorú és szegény karácsony: itt van Magyar Péterék brutálisan lesújtó új világa (VIDEÓ)

A brutális megszorítócsomag hatása elsősorban nem az árak közvetlen emelkedésében, hanem a rendelkezésre álló jövedelem csökkenésében jelentkezne. Egy becsült példával élve: ha egy négyfős család havi nettó jövedelme jelenleg körülbelül 600 ezer forint, és az adóváltozások, valamint a magasabb rezsi együttesen havi 80–120 ezer forinttal csökkentenék a szabadon elkölthető összeget, akkor a karácsonyi időszakban is érezhető lenne a megszorítás.

Ebben az esetben a korábbi 120–150 ezer forintos ünnepi büdzsé helyett inkább 80–100 ezer forint körüli összeg válna reálissá.

Fontos kiemelni: ez nem azt jelentené, hogy a karácsony „olcsóbb” lenne, hanem azt, hogy a családok kénytelenek lennének visszafogni a költéseiket. Kevesebb vagy szerényebb ajándék, egyszerűbb ünnepi menü, elhalasztott vásárlások jellemezhetnék az ünnepet.

Az Index november 25-én hozta nyilvánosságra a Tisza Párt több száz oldalas, „Magyarország 2027–2035” című gazdasági konvergenciaprogramját, amely radikális átalakítást javasol a magyar adó- és járulékrendszerben. A dokumentum évente mintegy 1300 milliárd forint többletbevételt céloz meg jelentős adóemelésekkel, új adónemekkel és a jelenlegi kedvezmények visszavágásával. Bár Magyar Péter először azt állította, hogy a tervezet nem létezik, majd azt, hogy mesterséges intelligencia készítette, több közgazdász – köztük Felcsuti Péter, Lengyel László és Dálnoki Áron – korábbi nyilatkozatai és aláírásszerű jelölései arra utalnak, hogy valódi, részletes szakmai anyagról van szó. Felcsuti és Lengyel korábbi interjúi is megerősítik, hogy komoly adóreform-tervek készültek a párt környezetében, Dálnoki pedig többször beszélt arról, hogy részt vesz a kormányprogram gazdasági fejezeteinek kidolgozásában. A botrányt tovább erősítette Tarr Zoltán etyeki beszéde, amelyben elismerte, hogy a Tisza választás után „radikális” intézkedéseket vezetne be, de ezekről előre nem beszélhetnek. Hasonlóan utalt a titkolt tervezetekre Ruszin-Szendi Romulusz is, aki szerint azért nem hozzák nyilvánosságra a programot, mert politikailag vállalhatatlan lenne.

Összességében jelenleg egy átlagos, négyfős magyar család számára a karácsonyi nagybevásárlás 120–150 ezer forintos kiadást jelent. A Tisza Párt kiszivárgott, megszorításokat tartalmazó programjai – az adóemelések, a családi kedvezmények csökkentése, valamint az energia- és üzemanyagárak várható növekedése miatt – jelentősen csökkenthetnék a családok elkölthető jövedelmét.