magyar péter szentkirályi alexandra európai parlament világ

Magyar Péter a világ legnagyobb kamugépe

2026. január 06. 16:42

Persze miért is járna be a munkahelyére azért a potom havi 8 millióért?

2026. január 06. 16:42
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Magyar Péter a világ legnagyobb kamugépe, aki a »világ legnagyobb kamuállása« kapcsán is össze-vissza hazudozik! Magyar tegnapi sajtószakkörén – egyebek mellett - arról fabulált, hogy a Tisza az EU Parlamentben soha nem szavazott meg semmilyen javaslatot, ami az orosz-ukrán háború eszkalációjához, vagy épp a migrációs válság mélyítéséhez vezetett volna.

Az igazság persze épp az ellenkezője mindennek. A Tisza képviselői például 2024. márciusában is Ukrajna támogatása, valamint az Európában található orosz vagyon elkobzása mellett tették le a garast, ahogy 2024. októberében igent mondtak az ön- és közveszélyes migrációs paktum felgyorsítására is. Bárki elolvashatja a szavazásokról készült jegyzőkönyveket, amelyekből mindez feketén-fehéren kiderül.

A Tisza-vezér valóban nem szavazott ezekben a kérdésekben, tekintve, hogy szinte be sem jár »a világ legnagyobb kamuállásának« helyt adó Európai Parlamentbe. Szentkirályi Alexandra ma közzétette a legtöbbet hiányzó EP-képviselők toplistáját, amely szerint a rekordhiányzó maga Magyar Péter, aki az esetek 74%-ban nincs is jelen a szavazásokon. Persze miért is járna be a munkahelyére azért a potom havi 8 millióért?

S mindeközben ez az arcátlan, jellemtelen, hazug gazember tegnap este az ATV-ben - farizeusokat megszégyenítő módon - szemrebbenés nélkül ostorozta azokat a magyar parlamenti képviselőket, akik ritkán járnak be az ülésekre.

Szemforgató hazudozás, Magyar Péter a neved!

Nyitókép forrása: Facebook 

elcapo-2
2026. január 06. 18:21
A szektának megfelel....agyhalottak.
SzaboGeza
2026. január 06. 18:12
Honnan tudni, hogy magyar Péter HAZUDIK!!!? MOZOG A SZÁJA!!!:) Egy szavát nem lehet elhinni, ennek a nyomorultnak!!!
gyaloggos
2026. január 06. 18:05
DE! MAGYAR PÉTER azon kijelentését, hogy a MINISZTERELNÖK HAVI FIZETÉSÉT 2,5 millió forintban maximálná, szó nélkül hagyta KÁLMÁN IS! PEDIG! MAGYAR PÉTER havi járandósága EP-képviselőként a 10 MILLIÓHOZ közelít, az adófizetők pénzéből, természetesen!
gyaloggos
2026. január 06. 18:01
JÓVAN, KÁLMÁN, MÁRA is jól MEGMONDTAD!
