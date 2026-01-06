Magyar Péter a világ legnagyobb kamugépe, aki a »világ legnagyobb kamuállása« kapcsán is össze-vissza hazudozik! Magyar tegnapi sajtószakkörén – egyebek mellett - arról fabulált, hogy a Tisza az EU Parlamentben soha nem szavazott meg semmilyen javaslatot, ami az orosz-ukrán háború eszkalációjához, vagy épp a migrációs válság mélyítéséhez vezetett volna.

Az igazság persze épp az ellenkezője mindennek. A Tisza képviselői például 2024. márciusában is Ukrajna támogatása, valamint az Európában található orosz vagyon elkobzása mellett tették le a garast, ahogy 2024. októberében igent mondtak az ön- és közveszélyes migrációs paktum felgyorsítására is. Bárki elolvashatja a szavazásokról készült jegyzőkönyveket, amelyekből mindez feketén-fehéren kiderül.