Egyetlen táblázat bizonyítja: Magyar Péter a saját csapdájába sétált bele Rónai Egonnál (VIDEÓ)
A Tisza Párt elnöke a jól kereső képviselőket kárhoztatta, akik be se járnak a munkahelyükre. Szinte azonnal lebukott, hogy bort iszik és vizet prédikál.
Persze miért is járna be a munkahelyére azért a potom havi 8 millióért?
Magyar Péter a világ legnagyobb kamugépe, aki a »világ legnagyobb kamuállása« kapcsán is össze-vissza hazudozik! Magyar tegnapi sajtószakkörén – egyebek mellett - arról fabulált, hogy a Tisza az EU Parlamentben soha nem szavazott meg semmilyen javaslatot, ami az orosz-ukrán háború eszkalációjához, vagy épp a migrációs válság mélyítéséhez vezetett volna.
Az igazság persze épp az ellenkezője mindennek. A Tisza képviselői például 2024. márciusában is Ukrajna támogatása, valamint az Európában található orosz vagyon elkobzása mellett tették le a garast, ahogy 2024. októberében igent mondtak az ön- és közveszélyes migrációs paktum felgyorsítására is. Bárki elolvashatja a szavazásokról készült jegyzőkönyveket, amelyekből mindez feketén-fehéren kiderül.
A Tisza-vezér valóban nem szavazott ezekben a kérdésekben, tekintve, hogy szinte be sem jár »a világ legnagyobb kamuállásának« helyt adó Európai Parlamentbe. Szentkirályi Alexandra ma közzétette a legtöbbet hiányzó EP-képviselők toplistáját, amely szerint a rekordhiányzó maga Magyar Péter, aki az esetek 74%-ban nincs is jelen a szavazásokon. Persze miért is járna be a munkahelyére azért a potom havi 8 millióért?
S mindeközben ez az arcátlan, jellemtelen, hazug gazember tegnap este az ATV-ben - farizeusokat megszégyenítő módon - szemrebbenés nélkül ostorozta azokat a magyar parlamenti képviselőket, akik ritkán járnak be az ülésekre.
Szemforgató hazudozás, Magyar Péter a neved!
