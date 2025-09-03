Ft
09. 03.
szerda
olaj Tisza Párt Ukrajna benzin Magyar Péter Barátság kőolajvezeték benzinár

A számok nem hazudnak: ezer forintos benzinárat hozna Magyar Péter programja a magyaroknak

2025. szeptember 03. 07:17

A Tisza Párt átemelte programjába Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését. A következmények sajnos egyértelműek.

2025. szeptember 03. 07:17
null

A Századvég elemzésében arról ír, hogy a Tisza Párt átemelte programjába Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését, és az intézkedés súlyos következményekkel járna: 

Magyarország kevesebb olajat tudna vásárolni, ami a benzin literenkénti árát 1026 forintra, a gázolajét pedig 1051 forintra növelné.

Az elemzőcég úgy látja, szemfényvesztésre épül Magyar Péter programja. Emlékeztetnek, hogy széles körű felháborodást váltott ki a Tisza radikális adóemelési szándékáról szóló kiszivárgott, belső dokumentum. A botrányt fokozták azok a felvételek, amelyeken

 a párt alelnöke közölte, hogy a választási kampányban nem szabad megszorításokról beszélni, viszont, ha nyernek, utána „mindent lehet”

 illetve, hogy ha mindent elmondana, akkor megbuknának. A megtévesztések sorozata itt nem ér véget: 

a Tisza energiapolitikája ugyanis hasonlóan félrevezető és káros, mint az adópolitikája

 – írják.

Hangsúlyozzák: Magyar Péter augusztus 20-án bemutatott programjának részeként csatlakozna Brüsszel Ukrajna-politikájának egyik legfontosabb törekvéséhez, és megszüntetné Magyarország orosz energiavásárlásait. Az intézkedés nyomán Magyar Péter nagyobb önállósággal és kedvezőbb beszerzési feltételekkel kecsegtet, de valójában súlyos ellátásbiztonsági kockázatokat és áremelkedést idézne elő, teszik hozzá. Egy korábbi elemzés rámutat, hogy 

az orosz gáz kiesése három és félszeresére növelné a magyar családok rezsiszámláit,

 ami évente több mint fél millió forint többletköltséget okozna egy átlagos háztartásnak. 

Az Oroszországból érkező olajszállítmányok tilalma hasonlóan súlyos következményekkel járna

 – tudjuk meg.

Az elemzés szerint földrajzi és történelmi adottságai miatt Magyarország olajimportra szorul, és az igényeit két fő útvonalon képes fedezni: az Ukrajna irányából érkező Barátság és a Horvátországon keresztül érkező Adria-kőolajvezetéken. 

Jelenleg a magyar és a szlovák piac ellátásának több, mint kétharmadát a Barátság vezetéken beszerzett orosz olaj biztosítja. 

Amennyiben ez nem állna rendelkezésre, a régió országai két szinten is súlyos nehézségekkel szembesülnének – figyelmeztetnek.

Az első problémát a szükséges mennyiség biztosítása jelentené, írják. Magyarország és Szlovákia összesen 12,45 millió tonna olajat importált 2024-ben, az Adria vezeték maximális kapacitása azonban csak 11,8 millió tonna. 

A Barátság kiesése tehát kemény korlátot jelentene

 a regionális üzemanyag-kínálatban.

A kihívás második szintjét a finomítók bekeverési arányának sérülése jelentené, derült ki. A pozsonyi és százhalombattai létesítmények rögzített összetételű orosz és nyugati típusú olaj feldolgozása esetén működtethetők optimálisan. Az orosz olaj tiltásával a jelenlegi arányok tarthatatlanná válnának, ami visszavetné a finomítók hatékonyságát, és tovább szűkítené a két országban maximálisan előállítható üzemanyag mennyiségét – olvashatjuk.

A két finomító 2024-ben összesen 3,15 millió tonna benzint és 6,7 millió tonna gázolajat állított elő, a kínálat visszaesésével azonban mindkét mennyiség csökkenne, amihez a keresletnek is alkalmazkodnia kellene. Ez 

rövid távon üzemanyaghiányhoz, középtávon pedig áremelkedéshez vezetne. 

A 2024-es hazai átlagárak, valamint az Európai Központi Bank árrugalmassági vizsgálata alapján, az új piaci egyensúly a jelenleginél jóval magasabb árak mellett alakulna ki: a benzinért literenként 1026 forintot, a gázolajért pedig 1051 forintot kellene fizetni – foglalja össze a Századvég.

Leszögezik: Magyar Péter programja tehát nemcsak az adóemelésen és a rezsiköltségek növekedésén, de az üzemanyagárak drágulásán keresztül is rontaná a magyar családok megélhetési lehetőségeit. Utóbbi ráadásul 

a szállítási költségekbe és így a gazdaság egészébe is begyűrűzne, ami általános inflációs nyomást idézne elő,

 írják.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

