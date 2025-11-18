Ft
Tisza Párt Mráz Ágoston Magyar Péter showműsor jelöltállítás

Elemző a Tisza-jelöltekről: Az egész jelöltállítás egy showműsor, ezek az emberek szavazógépekké válnak

2025. november 18. 06:00

Mráz Ágoston megtalálta Magyar Péter jelöltállítási folyamatának gyenge pontjait.

2025. november 18. 06:00
null

Mráz Ágoston, a Nézőpont Intézet vezetője 6+1 pontban szedte össze a Tisza-jelöltek kapcsán a gondolatait.

Szerinte „a Tisza többször elhalasztott jelöltállítási folyamata is

 technikai kudarc: 

a november 17-ei este 7 óra helyett 10-kor is alig a vk 20%-ában ismertek a jelöltek.” Úgy véli,

 „az egész előválasztás komolytalan, nyilvánvaló, hogy a jelöltek már megvannak. 

Egyrészt a baloldali sajtó már tudta előre, melyik vk-ban kik lesznek a jelöltek (Nagy Ervin, Rost Andrea, stb.), másrészt a hátralévő 5 napban kizárt, hogy a tiszások megalapozott döntést tudjanak hozni a jelölt-jelöltekről. Ez az egész le van zsírozva előre.”

Hozzáteszi: „Valójában nem a vk-kban kiválasztott Tisza-jelöltekről, hanem a pártközpontban kiválasztott, vk-kba küldött tiszásokról van szó. Ők nem a helyi ügyekkel lesznek elfoglalva, hanem a központi irány követésével. 

A Tisza nem egy néppárt, hanem egy politikai vállalkozás.

Ha a jelöltek a központ emberei, kérdés, hogyan biztosítják lojalitásukat (vö. Bajnai idejében alá kellett írnia a baloldali képviselőknek a programját), illetve, hogy mivel kapcsolatban lojálisak. Nem a személyük a fontos, hanem a Tisza ajánlata. Mivel utóbbi világosan baloldali (adóemelés, Ukrajna támogatása, ingatlan-/vagyonadó, EU eladósítása, nemzeti szuverenitás zsugorítása), a Tisza-jelöltjei is baloldaliak. Tudom, Gyurcsány óta ez ciki, de ettől még így van.”

„Míg Orbán a jobboldalhoz és középre beszél, Magyar Péter az Orbán-gyűlölő, Brüsszel-párti, baloldali szavazókhoz, s ehhez illik programja” 

– hangsúlyozza.

Az elemző végül úgy látja, „Magyar Péter úgy tett, mintha a kormányváltás küszöbön állna (mi vagyunk a többség), valójában megbízható kutatások szerint (vö. Magyar Társadalomkutató) 

itt most az új ellenzéket toborozzák! 

Fontos: a dramaturgiához ért a Tisza, s ezt elemzőként érdemes észrevenni, de nem érdemes elhinni: az egész jelöltállítás egy showműsor, időhúzással, közönségszavazással, álrészvételiséggel, átalagember-arcokkal. 

Ez mind félrevezetés. Ezek az emberek, ha képviselők lesznek, szavazógépekké válnak.

 Nem a személyük a fontos, hanem a kezük!”

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

evass816
•••
2025. november 18. 09:05 Szerkesztve
Kiváncsi vagyok tartanak-e majd lakossági fórumot a helyiek részére, és ha igen, miről. Már azon kívül, hogy elmagyarázzák ők kicsodák, és miért olyan helyen indulnak, amihez semmi közük, amiről semmit nem tudnak...
Zsolt75
2025. november 18. 07:42
Ideális kólásdobozok.
fotos88
2025. november 18. 07:35
Végre megvannak a jelöltek. Kezdhetnek dolgozni az erre elkülönített milliárdokból felállított csapatok. Mindenkiről mindent kideríteni. Dédszülőkig visszamenőleg. Jöhetnek a jó régi sörrel pózoló myvip és iwiw fotók is, a lényeg, hogy mindenkiről találni kell valami negatívumot, amit be lehet állítani a magyarok legnagyobb ellenségének. Pl. egy be nem fizetett parkolási bírság, de mondjuk egy régi ukrán barát lenne a legjobb. Mert mint tudjuk az ukránok teszik tönkre hazánkat, mint ahogy a zsidók tették azt Németországgal.
ördöngös pepecselés
2025. november 18. 06:48
pontosítsunk mert a TSZ agyhalottai azt hiszik, hogy a jelöltek az ő Pötijük szavazógépei lesznek és nem Brüsszelé meg az internáciké
