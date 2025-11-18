Elemző a Tisza-jelöltekről: Az egész jelöltállítás egy showműsor, ezek az emberek szavazógépekké válnak

Egyrészt a baloldali sajtó már tudta előre, melyik vk-ban kik lesznek a jelöltek (Nagy Ervin, Rost Andrea, stb.), másrészt a hátralévő 5 napban kizárt, hogy a tiszások megalapozott döntést tudjanak hozni a jelölt-jelöltekről. Ez az egész le van zsírozva előre.”

Hozzáteszi: „Valójában nem a vk-kban kiválasztott Tisza-jelöltekről, hanem a pártközpontban kiválasztott, vk-kba küldött tiszásokról van szó. Ők nem a helyi ügyekkel lesznek elfoglalva, hanem a központi irány követésével.

A Tisza nem egy néppárt, hanem egy politikai vállalkozás.

Ha a jelöltek a központ emberei, kérdés, hogyan biztosítják lojalitásukat (vö. Bajnai idejében alá kellett írnia a baloldali képviselőknek a programját), illetve, hogy mivel kapcsolatban lojálisak. Nem a személyük a fontos, hanem a Tisza ajánlata. Mivel utóbbi világosan baloldali (adóemelés, Ukrajna támogatása, ingatlan-/vagyonadó, EU eladósítása, nemzeti szuverenitás zsugorítása), a Tisza-jelöltjei is baloldaliak. Tudom, Gyurcsány óta ez ciki, de ettől még így van.”