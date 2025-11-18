Elemző a Tisza-jelöltekről: Az egész jelöltállítás egy showműsor, ezek az emberek szavazógépekké válnak

Ezt nem láttuk jönni: Magyar Péter az élő bizonyíték rá, hogy a kommunista nem vész el, csak átalakul
Szépen bevásároltak a baloldali világ háttérembereiről. Kovács András írása.
Mráz Ágoston megtalálta Magyar Péter jelöltállítási folyamatának gyenge pontjait.
Mráz Ágoston, a Nézőpont Intézet vezetője 6+1 pontban szedte össze a Tisza-jelöltek kapcsán a gondolatait.
Szerinte „a Tisza többször elhalasztott jelöltállítási folyamata is
technikai kudarc:
a november 17-ei este 7 óra helyett 10-kor is alig a vk 20%-ában ismertek a jelöltek.” Úgy véli,
„az egész előválasztás komolytalan, nyilvánvaló, hogy a jelöltek már megvannak.
Egyrészt a baloldali sajtó már tudta előre, melyik vk-ban kik lesznek a jelöltek (Nagy Ervin, Rost Andrea, stb.), másrészt a hátralévő 5 napban kizárt, hogy a tiszások megalapozott döntést tudjanak hozni a jelölt-jelöltekről. Ez az egész le van zsírozva előre.”
Hozzáteszi: „Valójában nem a vk-kban kiválasztott Tisza-jelöltekről, hanem a pártközpontban kiválasztott, vk-kba küldött tiszásokról van szó. Ők nem a helyi ügyekkel lesznek elfoglalva, hanem a központi irány követésével.
A Tisza nem egy néppárt, hanem egy politikai vállalkozás.
Ha a jelöltek a központ emberei, kérdés, hogyan biztosítják lojalitásukat (vö. Bajnai idejében alá kellett írnia a baloldali képviselőknek a programját), illetve, hogy mivel kapcsolatban lojálisak. Nem a személyük a fontos, hanem a Tisza ajánlata. Mivel utóbbi világosan baloldali (adóemelés, Ukrajna támogatása, ingatlan-/vagyonadó, EU eladósítása, nemzeti szuverenitás zsugorítása), a Tisza-jelöltjei is baloldaliak. Tudom, Gyurcsány óta ez ciki, de ettől még így van.”
„Míg Orbán a jobboldalhoz és középre beszél, Magyar Péter az Orbán-gyűlölő, Brüsszel-párti, baloldali szavazókhoz, s ehhez illik programja”
– hangsúlyozza.
Az elemző végül úgy látja, „Magyar Péter úgy tett, mintha a kormányváltás küszöbön állna (mi vagyunk a többség), valójában megbízható kutatások szerint (vö. Magyar Társadalomkutató)
itt most az új ellenzéket toborozzák!
Fontos: a dramaturgiához ért a Tisza, s ezt elemzőként érdemes észrevenni, de nem érdemes elhinni: az egész jelöltállítás egy showműsor, időhúzással, közönségszavazással, álrészvételiséggel, átalagember-arcokkal.
Ez mind félrevezetés. Ezek az emberek, ha képviselők lesznek, szavazógépekké válnak.
Nem a személyük a fontos, hanem a kezük!”
