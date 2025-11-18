Ezt nem láttuk jönni: Magyar Péter az élő bizonyíték rá, hogy a kommunista nem vész el, csak átalakul

Elemző: ezért ment a nagyvárosi liberális értelmiség szentélyébe Magyar Péter
Kiszelly Zoltán politológus szerint Magyar Péter rájött, hogy jobbról nem tud szavazókat nyerni, ezért most a baloldaliaknak és liberálisoknak udvarol.
A Tisza párt jelöltállítása körüli káosz novemberre is áthúzódott, miközben újabb és újabb baloldali kötődésű nevek bukkantak fel a listán. A bizonytalanság és az ellentmondások világossá tették: Magyar Péter pártja a régi baloldal embereire és Brüsszel politikáját teljesen elfogadó személyekre támaszkodik. Kovács András írása.
Bár idén áprilisban már megtörtént az előrehozott parlamenti választás, amelyen azok a tiszás jelöltek indultak, akikről Magyar Péter még 2024. márciusában azt mondta, hogy olyan sokan vannak, hogy nem lehet közülük választani, mégis november 17-én estéig kellett várni arra, hogy legalább pár nevet megismerjünk. Persze sok köszönet ebben sem volt.
Ezt is ajánljuk a témában
Kiszelly Zoltán politológus szerint Magyar Péter rájött, hogy jobbról nem tud szavazókat nyerni, ezért most a baloldaliaknak és liberálisoknak udvarol.
Ezt is ajánljuk a témában
Hiába a nagy szavak, a Tisza-vezér képtelen embereket találni, alap politikai feladatot képtelen elvégezni. Érik a bukta?
A tiszás jelöltállítás körüli herce-hurcának az lett az igazi csúcspontja, hogy bár Magyar Péter azt ígérte, hogy hétfő este hét után az összes választókerület 3 jelöltje ismert lesz, de ez megint elmaradt. Később azt közölte, két választókerületben nem is mutatnak be senkit.
A nagykép eddig azt mutatja, hogy az országosan tetszhalott állapotban lévő MSZP-nek azért mégiscsak sikerül valahogyan átmentenie magát '26 utánra. Pécsett az egyik körzetben a város szocialista kötődésű alpolgármesterének, a hűtlen kezeléssel gyanúsított Ruzsa Csabának a húga, Ruzsa Diána lehet a befutó jelölt. Ugyanebben a körzetben
az a Járosi Péter is elindul, aki a Kincstári Vagyoni Igazgatóság gazdasági igazgatója volt Gyurcsány Ferenc kormányzása idején.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péter azt hajtogatta, nem lesznek óbaloldali jelöltek, de ezt se sikerült teljesíteni.
Még ennél is pikánsabb, hogy a Mohács-központú választókerületben Rózsahegyi Áron, Puch Laszló egykori szocialista pártpénztárnok vejének, Csorbai Ferencnek a nevével fémjelzett VAN Közéleti Egyesület önkormányzati képviselője lehet a favorit. Csongrád-Csanád vármegyében a Szentes központú választókerületben az a Bocskay István akar tiszás jelölt lenni, aki több forrás szerint a baloldal által vezetett Szentes kínai fantomberuházásaiért felelős. A kapcsolatoknak a mai napig nem látják a gazdasági profitját.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péter azt hajtogatta, nem lesznek óbaloldali jelöltek, de ezt se sikerült teljesíteni.
Persze nem csak a szocik próbálnak valahogyan a felszínen maradni. Szintén a szentesi körzetben lehet jelölt az a Bárkányi Bence, akinek a kebelbarátja Borsik Viktor, a Momentum ifjúsági szervezetének elnöke, aki 2025 nyarán távozott a pártból.
Kezdett szépen felsejleni előttünk, hogy a 2010-ben, 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben csúfosan megbukott baloldali-liberális oldal emberei bukkanak fel, azonban 15 választókerület megismerése után a rendszer lefagyott, és csak ezt követően kezdtek el újra csörgedezni a jelöltek.
Mit üzennek ezek a jelöltek?
A jelöltek országos ügyekről csak lózungokban nyilatkoztak, átfogó képet egyikük sem mutatott be. Mindez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy ők csupán Magyar Péter akaratának a végrehajtói lennének.
Mint ismert, Magyar Péter is egyértelműen fogott ember a mentelmi joga miatt Brüsszelben. Az eddig megismert jelöltek pedig pontosan ennek a helyzetnek a foglyai. Másrészt, mivel a jelöltek túlynomó többsége baloldali, az országot egyszer már csődbe vivő politikának a folytatói lennének. Miután országosan és helyben is jól ismert baloldali emberek kerültek a jelöltek közé, ezek mind olyan politikusok lesznek, akik teljesítik a brüsszeli elvárásokat például Ukrajna, a háború, az adóemelések vagy a migráció ügyében, ami egyértelműen túlzott kockázatot jelent Magyarország számára. Ezt egyébként az elmúlt hetekben a Tisza eddigi politikusai is világossá tették: Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke azt is kijelentette, ha mindent elmondanának a terveikből, abba belebuknának.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza alelnökét hiába próbáltuk kérdezni Brüsszelben.
Ezt is ajánljuk a témában
Gál Kingát a Fidesz és a Patrióták alelnökét kérdezte Móna Márk Strasbourgban. Exkluzív riportunk.
Ezt is ajánljuk a témában
Deák Dániel gyorselemzésében azt is kifejtette, miért nem érdeke támadni a Fidesznek a tiszás jelölteket.
Érdemes a jelöltállítás azon aspektusát is kiemelni, hogy eddig, amikor például a genderaktivista Bódis Kriszta kiállt a bevándorlás vagy Nagy Ervin Ukrajna finanszírozása mellett, Magyar Péter azzal védekezett, hogy ők nem a Tisza politikusai, így nem a Tisza álláspontját képviselik. Innentől kezdve azonban ezek a túlságosan is baloldali emberek sajtóhírek szerint a Tisza jelöltjei, így amit ők képviselnek, az a Tisza álláspontja is egyben.
Innentől kezdve még világosabb lesz, hogy a Tisza valójában egy baloldali párt.
Kapcsolódó vélemény
Kiborult a színészóriás, úgy tűnik, mégsem lesz belőle kultuszminiszter.
Ezt is ajánljuk a témában
Munkáját a Soros-hálózat bőkezű támogatásokkal és díjakkal ismerte el.
Mostantól fogva, bármit is állít Magyar Péter, a tiszás jelöltjek révén egyértelműen látszik, hogy az alakulata egy klasszikus balliberális párt. Rengeteg baloldali, valamint rengeteg liberális figurával. Ők egyértelműen azokat az értékeket képviselik, mint az országot csődbe vivő MSZP–SZDSZ koalíció. A felbukkanó jelöltekből kirajzolódó kép tehát egyértelmű: a Tisza mögött ott sorakozik a baloldal sokszor már leszerepelt, máskor háttérben tartott politikusi és aktivista köre. Ez nemcsak ideológiai irányt jelez, hanem azt is, hogy a párt működési mechanizmusa továbbra is a régi baloldali struktúrákhoz kötődik.
A gond pedig nemcsak a tartalom hiánya, hanem az a politikai törésvonal, amely szerint egy könnyen befolyásolható, világos elköteleződés nélküli csapat könnyedén válhat külső érdekek végrehajtójává.
A választópolgárok számára mindez különösen fontos, hiszen a nemzetközi és uniós vitákkal terhelt időszakban meghatározó, hogy egy párt milyen álláspontot képvisel szuverenitási, gazdasági vagy biztonsági kérdésekben. Ha pedig a jelöltek közül többen már korábban is olyan irányvonalat támogattak, amely Magyarország számára komoly kockázatokat jelentett – legyen szó bevándorlási, adópolitikai vagy háborús ügyekről –, akkor a párt ígéretei nagyon veszélyesek.
A mostani helyzet így nem pusztán jelöltállítási zavar vagy kommunikációs baki. Sokkal inkább annak bizonyítéka, hogy
a Tisza párt valós arca most kezd előtűnni, és ez az arc nagyon is ismerős: a régi baloldal újracsomagolt változata.
A választóknak pedig ezzel a ténnyel kell szembenézniük, amikor majd dönteniük kell arról, kikre bíznak jövőt, a gazdaságot, a béke ügyét – és az ország szuverenitását.
(Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala)