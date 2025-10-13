Brüsszel antifa terroristákat is megment Magyar Péter mentelmi jogáért – Gál Kinga Strasbourgból

A brüsszeli elit hibás döntései, Ukrajna értelmetlen támogatása és európai versenyképességi válság – ezekről is beszélt Gál Kinga, a Fidesz alelnöke Móna Márknak adott interjújában.

A fideszes képviselő szerint az Európai Unió ma gyengébb, mint valaha: a brüsszeli vezetés politikája gazdasági káoszhoz, biztonsági kockázatokhoz és szuverenitási válsághoz vezetett.



Gál Kinga hangsúlyozta:

A jelenlegi brüsszeli vezetés döntései kikezdik az Európai Unió működésének az alapjait és ez a dezintegráció irányába tolja az európai együttműködést.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube csatornáján!