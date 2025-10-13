Brüsszel antifa terroristákat is megment Magyar Péter mentelmi jogáért – Gál Kinga Strasbourgból

Meglepődtünk, nagyon: Magyar Péterhez igazolt az eddigi „független rádiós”
Fiala János ezentúl a Kontroll csatornáján fog szerepelni.
Gál Kingát a Fidesz és a Patrióták alelnökét kérdezte Móna Márk Strasbourgban. Exkluzív riportunk.
A brüsszeli elit hibás döntései, Ukrajna értelmetlen támogatása és európai versenyképességi válság – ezekről is beszélt Gál Kinga, a Fidesz alelnöke Móna Márknak adott interjújában.
A fideszes képviselő szerint az Európai Unió ma gyengébb, mint valaha: a brüsszeli vezetés politikája gazdasági káoszhoz, biztonsági kockázatokhoz és szuverenitási válsághoz vezetett.
Gál Kinga hangsúlyozta:
A jelenlegi brüsszeli vezetés döntései kikezdik az Európai Unió működésének az alapjait és ez a dezintegráció irányába tolja az európai együttműködést.
