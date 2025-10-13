Ft
brüsszeli Ukrajna Magyar Péter Európai Unió Gál Kinga

Brüsszel antifa terroristákat is megment Magyar Péter mentelmi jogáért – Gál Kinga Strasbourgból

2025. október 13. 07:26

Gál Kingát a Fidesz és a Patrióták alelnökét kérdezte Móna Márk Strasbourgban. Exkluzív riportunk.

2025. október 13. 07:26
null

A brüsszeli elit hibás döntései, Ukrajna értelmetlen támogatása és európai versenyképességi válság – ezekről is beszélt Gál Kinga, a Fidesz alelnöke Móna Márknak adott interjújában.

 A fideszes képviselő szerint az Európai Unió ma gyengébb, mint valaha: a brüsszeli vezetés politikája gazdasági káoszhoz, biztonsági kockázatokhoz és szuverenitási válsághoz vezetett.
 

Gál Kinga hangsúlyozta: 

A jelenlegi brüsszeli vezetés döntései kikezdik az Európai Unió működésének az alapjait és ez a dezintegráció irányába tolja az európai együttműködést. 

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube csatornáján! 

 

