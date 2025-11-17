Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt óbaloldali Puch Laszló Rózsahegyi Áron VAN Közéleti Egyesület Járosi Péter Ruzsa Diána MSZP Mohács Ruzsa Csaba

Baranyában az MSZP bevette a Tiszát! Ők lehetnek Magyar Péter befutó emberei

2025. november 17. 21:16

Magyar Péter azt hajtogatta, nem lesznek óbaloldali jelöltek, de ezt se sikerült teljesíteni.

2025. november 17. 21:16
null

Jókora csúszással, de végül elkezdtek megjelenni a párt honlapján a Tisza egyéni jelölt-jelöltjei.

Bár Magyar Péter azt hajtogatta korábban, hogy nem lesznek óbaloldali jelöltjei, Baranya vármegyében az MSZP bevette a Tiszát.

  • Pécsett (Baranya 01.) a város szocialista kötődésű alpolgármesterének, a hűtlen kezeléssel gyanúsított Ruzsa Csabának a húga, Ruzsa Diána lehet a befutó jelölt. Ugyanebben a körzetben az a Járosi Péter is elindul, aki Kincstári Vagyoni Igazgatóság gazdasági igazgatója volt Gyurcsány Ferenc kormányzása idején.

Ezt is ajánljuk a témában

  • A Mohács-központú választókerületben Rózsahegyi Áron, Puch Laszló egykori szocialista pártpénztárnok vejének, Csorbai Ferencnek a nevével fémjelzett VAN Közéleti Egyesület önkormányzati képviselője lehet a favorit.

Csorbai Ferenc korábban az MSZP színeiben volt Mohács polgármestere, de a 2020-as időközi választáson a fideszes Pávkovics Gábor legyőzte őt. 2024-ben már az MSZP helyett a VAN névre hallgató álcivil szervezettel indult el, de megint alulmaradt,

  • viszont a baloldali jelölő szervezet színeiben bejutott a közgyűlésbe Rózsahegyi Áron, aki most Magyar Péter egyik esélyes jelölt-jelöltje a mohácsi választókörzetben.

A baloldali álcivil szervezettel kapcsolatban egy 2020-as cikkünkben bővebben is foglalkoztunk.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
red-bullshit
2025. november 17. 22:07
Hol zavarja, hogy tegnap mit mondott. Nem emlékszik már rá. Súlyosabb, hogy a szavazótábora se.
Válasz erre
0
0
Csubszi
2025. november 17. 22:00
Ugyanaz a szar, tejszínhabbal!
Válasz erre
0
0
lemez
2025. november 17. 21:55
Puch milliárdos mszp pénztárnok családja.Ennyi.Fél Szeged az övéké.
Válasz erre
3
0
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2025. november 17. 21:51
Polcsi tudja, hogy az MSZP a siker kulcsa.😄
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!