Baranyában az MSZP bevette a Tiszát! Ők lehetnek Magyar Péter befutó emberei

A Mohács-központú választókerületben Rózsahegyi Áron, Puch Laszló egykori szocialista pártpénztárnok vejének, Csorbai Ferencnek a nevével fémjelzett VAN Közéleti Egyesület önkormányzati képviselője lehet a favorit.

Csorbai Ferenc korábban az MSZP színeiben volt Mohács polgármestere, de a 2020-as időközi választáson a fideszes Pávkovics Gábor legyőzte őt. 2024-ben már az MSZP helyett a VAN névre hallgató álcivil szervezettel indult el, de megint alulmaradt,

viszont a baloldali jelölő szervezet színeiben bejutott a közgyűlésbe Rózsahegyi Áron, aki most Magyar Péter egyik esélyes jelölt-jelöltje a mohácsi választókörzetben.

A baloldali álcivil szervezettel kapcsolatban egy 2020-as cikkünkben bővebben is foglalkoztunk.