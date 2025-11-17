Baranyában az MSZP bevette a Tiszát! Ők lehetnek Magyar Péter befutó emberei

Nyomozás indult a pécsi polgármester és alpolgármester ellen
Az alpolgármester 40 millió forintnyi közpénzt vett fel törvénytelenül.
Magyar Péter azt hajtogatta, nem lesznek óbaloldali jelöltek, de ezt se sikerült teljesíteni.
Jókora csúszással, de végül elkezdtek megjelenni a párt honlapján a Tisza egyéni jelölt-jelöltjei.
Bár Magyar Péter azt hajtogatta korábban, hogy nem lesznek óbaloldali jelöltjei, Baranya vármegyében az MSZP bevette a Tiszát.
Csorbai Ferenc korábban az MSZP színeiben volt Mohács polgármestere, de a 2020-as időközi választáson a fideszes Pávkovics Gábor legyőzte őt. 2024-ben már az MSZP helyett a VAN névre hallgató álcivil szervezettel indult el, de megint alulmaradt,
A baloldali álcivil szervezettel kapcsolatban egy 2020-as cikkünkben bővebben is foglalkoztunk.
Érdekes részleteket tudtunk meg a mohácsi képviselő-testület tagjától az MSZP-s polgármester, Csorbai Ferenc és az őt támogató álcivil szervezet viszonyáról, a pénzcsapok megnyitásáról és a gyűlöletbe fulladó kampányról. Riportunk a mohácsi frontról.