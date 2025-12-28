Ft
12. 28.
vasárnap
leó heródes szent család pápa

A mai családoknak is fényt kell vinniük a társadalomba – üzente XIV. Leó pápa a szent család ünnepnapján

2025. december 28. 16:51

A családok tartják fent a fényt a társadalomban a mai világban is jelen levő Heródesekkel szemben – hangoztatta XIV. Leó pápa a szent család ünnepnapján a Szent Péter téren mondott beszédében. Az Úrangyala-imádságot követően arra kérte a hívőket, továbbra is imádkozzanak a békéért és a háború miatt szenvedő családokért, gyerekekért, idősekért.

2025. december 28. 16:51
null

A názáreti szent családnak szentelt ünnepnapon XIV. Leó a mai családok szerepéről és küldetéséről szólt. Úgy vélte, 

miközben királyságában a történelem legnagyobb csodája megy végbe, Heródes nem képes azt meglátni, mivel megvakítja a trónja, gazdagsága, kiváltságai elvesztése miatti félelem.

Betlehemben fény és öröm van, a pásztorok részesültek a mennyei örömhírben, de abból semmi nem tud behatolni a páncélozott királyi palotába, ahol csak valamiféle fenyegetés torz visszhangját érzékelik, amit vak erőszakkal el kell fojtani – mondta a pápa. XIV. Leó kijelentette, hogy 

a szívek keménységével, a zsarnokság telhetetlenségével szemben még nagyobb jelentőséget nyer a szent család jelenléte és küldetése.

A mai családoknak is fényt kell vinniük a társadalomba – hangoztatta. Hangsúlyozta, hogy a mai világnak is megvannak a saját Heródesei, akik a mindenáron elérni akart sikerek, a gátlástalan hatalom, az üres és felszínes jólét mítoszát képviselik. Utóbbiak következményeit pedig a világ fizeti meg: magánnyal, keseredettséggel, megosztottsággal, konfliktusokkal.

Ne hagyjuk, hogy ezek a csábítások elfojtsák a keresztény családok lángját”

– mondta a pápa, aki szerint a családok a fényt imával, egészséges érzelmekkel, őszinte párbeszéddel, hűséggel, mindennapos jó szóval és jó cselekedetekkel tudják fenntartani.

Bezárulnak a szentkapuk, közel az új év

A vasárnapi volt XIV. Leó pápa idei utolsó Úrangyala-imádsága. Hétfőn délelőtt megtartja az év utolsó audienciáit, majd kedd estig Castel Gandolfo pápai rezidenciáján tartózkodik. Szerdán a katolikus egyházfő a Szent Péter-bazilikában vezeti az évet lezáró hálaadást. Január elsején a Szent Péter téren mond ismét beszédet a békének szentelt egyházi világnapon.

Időközben lezárták a római pápai bazilikák szentkapuit: 

szombaton a városfalakon kívüli Szent Pál, vasárnap a lateráni Szent János-bazilika főpapja csukta be a tavaly karácsony időszakában kitárt szentkaput.

A hívők január 6-ig haladhatnak át a még nyitva tartó, utolsó szentkapun a Szent Péter-bazilikában, amelyet XIV. Leó január 6-án zár le.

Róma főpolgármesteri hivatalának adatai szerint a vízkeresztig tartó ünnepi időszakra már egymillió látogató érkezett a városba, és számuk szilveszterre tovább emelkedik.

Nyitókép: TIZIANA FABI/AFP

