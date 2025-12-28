A mai családoknak is fényt kell vinniük a társadalomba – üzente XIV. Leó pápa a szent család ünnepnapján

Időközben lezárták a római pápai bazilikák szentkapuit:

szombaton a városfalakon kívüli Szent Pál, vasárnap a lateráni Szent János-bazilika főpapja csukta be a tavaly karácsony időszakában kitárt szentkaput.

A hívők január 6-ig haladhatnak át a még nyitva tartó, utolsó szentkapun a Szent Péter-bazilikában, amelyet XIV. Leó január 6-án zár le.

Róma főpolgármesteri hivatalának adatai szerint a vízkeresztig tartó ünnepi időszakra már egymillió látogató érkezett a városba, és számuk szilveszterre tovább emelkedik.

