XIV. Leó pápa egyelőre kivár, mindenkinek enged mindent – de egy idő után döntenie kell, hogyan tovább

Megtartotta első konzisztóriumát a Vatikán, XIV. Leó pápa a megválasztása óta először hívta össze a bíborosi kart. A pápák rendszerint összehívják tanácsadó testületüket – elvégre a bíborosi kollégium elsődleges feladata a tanácsadás a szentatyának –, ez ön­magában nem nagy szó tehát, most mégis az. Miért? Mert Ferenc pápa ignorálta a testületet.

A bíborosok konklávé előtti megbeszélésein az egyik fő téma az egyház egysége volt. Ferenc alatt ugyanis igencsak polarizálódott az eklézsia: a progresszívok (egyházi értelemben) nyeregben érezték magukat, a konzervatívok, köztük a tradicionalisták meg félretolva, sőt Ferenc sokat froclizta is őket. Miközben meghirdette a szinodalitást, pusztán Róma püspökének nevezte magát, és decentralizációról beszélt, valójában épp az ellenkezőjét tette: egyszemélyi döntéseket hozott, mellőzve a tanácsadói testületet (egy belső kis tanácsadó kört létrehozva kamarillapolitikai jelleggel).