XIV. Leó pápa egyelőre kivár, mindenkinek enged mindent – de egy idő után döntenie kell, hogyan tovább

Megtartotta első konzisztóriumát a Vatikán, XIV. Leó pápa a megválasztása óta először hívta össze a bíborosi kart. A pápák rendszerint összehívják tanácsadó testületüket – elvégre a bíborosi kollégium elsődleges feladata a tanácsadás a szentatyának –, ez önmagában nem nagy szó tehát, most mégis az. Miért? Mert Ferenc pápa ignorálta a testületet.
A bíborosok konklávé előtti megbeszélésein az egyik fő téma az egyház egysége volt. Ferenc alatt ugyanis igencsak polarizálódott az eklézsia: a progresszívok (egyházi értelemben) nyeregben érezték magukat, a konzervatívok, köztük a tradicionalisták meg félretolva, sőt Ferenc sokat froclizta is őket. Miközben meghirdette a szinodalitást, pusztán Róma püspökének nevezte magát, és decentralizációról beszélt, valójában épp az ellenkezőjét tette: egyszemélyi döntéseket hozott, mellőzve a tanácsadói testületet (egy belső kis tanácsadó kört létrehozva kamarillapolitikai jelleggel).
Leó azt igyekszik most tenni, amit a megválasztandó pápától kértek a bíborosok: vonja be őket jobban az egyház kormányzásába,
mint ahogy az normális és bevett szokás volt Ferenc előtt; és tartsa egyben az egyházat.
Leó pápa megválasztása óta elsősorban figyel és „felmér”. Néhány kisebb lépést már tett, de nem váltotta még le például Ferenc államtitkárát, Pietro Parolint és társait, és nem nevezte még ki a saját embereit a „kormányzati pozíciókba”. (Persze megteheti, hogy ezt nem lépi meg, de az példátlan lenne.) Az egyház egységének megőrzését pedig egyelőre úgy intézi, hogy mindenkinek enged mindent:
először lmbtq-zarándoklat megy a Szent Péter-bazilikába, utána pedig egy bíboros exorcizálja a székesegyházat a zarándoklat miatt.
Máskor pedig Raymond Leo Burke bíboros mutat be tridenti rítusú misét ugyanott.