02. 07.
szombat
elemzés egyesült királyság faktum róma la manche európa orbán viktor

Kijött az elemzés: Orbán Viktornak végig igaza volt – most a saját bőrén tanulja meg a leckét a Nyugat

2026. február 06. 23:02

Visszafordíthatatlan a baj: Nyugaton most jönnek rá, hogy a migráció nem játék.

2026. február 06. 23:02
Orbán Viktor miniszterelnök visszatérő gondolata, hogy a migráció ügyében nincs helye a hibázásnak: aki egyszer kinyitja a kapukat, az később hiába gondolja meg magát, a folyamatokat már nem, vagy csak irtózatos áron tudja visszafordítani. Olyan ez, mint a tojás feltörése – visszacsinálni lehetetlen. A Faktum oknyomozó portál friss, hiánypótló elemzése most három nyugat-európai ország példáján keresztül mutatja be, hogy a magyar kormányfő helyzetértékelése nemhogy pontos volt, de mára a nyugati mindennapok húsbavágó valóságává vált.

Nyugat-Európában a „Willkommenskultur” mára a múlté, a jelszó a kontroll visszaszerzése lett. Csakhogy az elemzés szerint a szándék és a valóság között szakadék tátong. A legfontosabb, és egyben legkegyetlenebb tanulság ugyanis az: 

ha valaki már bent van, a „kintre tétel” nem rendőrségi, hanem jogi és adminisztratív rémálom, amelyben az állam rendre alulmarad.

Az Egyesült Királyság esete tökéletesen illusztrálja, hogyan válik a határvédelem puszta díszletté. Bár a statisztikák némi csökkenést mutatnak, a La Manche csatornán érkező kiscsónakok látványa uralja a közbeszédet. 2025-ben több mint 41 ezer illegális bevándorló ért partot így, ami a második legmagasabb adat a mérések óta. A Faktum elemzése rámutat: a brit rendszer rákfenéje nem önmagában a kérelem, hanem a végrehajtás csődje. 

A szállodai elhelyezés állandósult, milliárdok égnek el a rossz menedzsment miatt, a helyi közösségek pedig forronganak. 

Hiába a csempészek elleni szigorúbb fellépés, az emberkereskedők üzleti modellje működik: eladják a reményt, hogy aki átér, az a jogi útvesztőknek köszönhetően úgyis maradhat.

Olaszországban a tenger a kapu, és a káosz azonnal az állam nyakába szakad. Bár a partraszállások száma csökkent, a rendszer kapacitásai kimerültek. Róma látványosan próbálkozik a kiszervezéssel, például az albániai központokkal, ám itt ütköznek bele abba a falba, ami egész Nyugat-Európát gúzsba köti: a jogrendszerbe. Az elemzés kiemeli, hogy a bíróságok sorra kaszálják el a politikai döntéseket; 

elég egy ítélet arról, hogy a származási ország „nem biztonságos”, és a migránsokat máris vissza kell utaztatni Olaszországba. 

A tanulság világos: hiába a kemény politikai retorika, ha a bírói aktivizmus felülírja a kormányzati szándékot.

Németországban a helyzet talán még drámaibb. A „nagy befogadó” önkép darabokra hullott. Bár a kérelmek száma mérséklődött, a lakhatási válság és az integrációs kudarcok miatt a társadalmi türelem elfogyott. A németek most szembesülnek azzal, amit az elemzés „ragadós” problémának nevez: az akut túlterheltségből krónikus, strukturális válság lett.

De miért lehetetlen a kitoloncolás? A Faktum részletesen elemzi a jogi csapdát. A visszaküldés tilalma (non-refoulement) és az emberi jogi egyezmények olyan védőhálót – vagy inkább páncélt – jelentenek, amelyet szinte lehetetlen áttörni. Ehhez jön az időfaktor: a többszintű jogorvoslatok miatt az eljárások évekig húzódnak. 

Ezalatt az érintettek munkát vállalnak, családot alapítanak, és mire a kiutasításról szóló papír megszületik, a „magán- és családi élet tiszteletben tartása” címén már lehetetlen őket eltávolítani. 

És akkor még nem beszéltünk arról a prózai okról, hogy a származási országok sokszor egyszerűen nem veszik vissza saját állampolgáraikat.

A nyugati migrációs vita tehát ma már nem elvont morális kérdés, hanem a működésképtelenség beismerése. Az elemzés végkövetkeztetése a közép-európai olvasó számára egyértelmű: a szuverenitás nem üres szólam, hanem a végrehajtási képesség maga. Ha a kontrollt a határon feladjuk, utólag már a jogállam saját fékjei teszik lehetetlenné a rendteremtést. Nyugat-Európa most ezt a keserű leckét tanulja, miközben a magyar modell – a zéró tolerancia és a határok megvédése – az egyetlen működőképes alternatívának bizonyul.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

 

Pametan
2026. február 07. 00:40
Ha meg mernék lépni, hogy keresnek valahol a világban egy gyűjtő helyet, ahova minden ki elszállíthatnak, akit nem tudnak visszaszállítani, mindjárt megoldódna a probléma. Vagy vissza tudnának költözni, akár magánúton, vagy nem indulnának Európába. Persze innentől egyetlen bíróság ebbe nem szólhatna bele. Vagy elpusztul az őslakosság, e a választásuk. Állítólag szinte megszólalásig hasonló módon halhatott ki a neandervölgyi ősember - ha valóban kihalt, és nem beolvadt, amikor már kellően megfogyatkozott. Ugyanez történt.
Ízisz
•••
2026. február 07. 00:30 Szerkesztve
Z. A nyilvánvaló gyakorlati tapasztalat mutatja, hogy rossz döntés volt a más kultúrájú, iratok nélküli migránsokat beengedni, befogadni... Az is nyilvánvaló, hogy ezt nem véletlenül teszik a nyugati fényesség liberális vezetésű országokban!!! Az nem úgy van, hogy a globalista vezetés ezt nem látta, tudta volna előre, hogy ez lesz, ott mind hülyék vannak... Ez a parancs a soros féle globalista Deep State-től!!! Európa ember cseréje, gazdaságának tönkre tétele bármilyen eszközzel!!! 💯😏😐❗❗ Ezt csak az nem látja be, aki, akik nem akarják szándékosan belátni!!! Tagadják a megtapasztalt valóságot is!!! 💯🤬❗ Hiszen továbbra is erőlteti Brüsszel a gyilkosaink betelepítését!!! 💯❗😐
neszteklipschik
•••
2026. február 07. 00:05 Szerkesztve
A "haladó" Nyugat szerint a migráció úgy jó, ahogy most van. Ami most történik a lehető legjobb dolog, ami csak történhet. Létrejön a lippsi mennyország, ahol "a farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik..." (Ésaiás 65:25); vagyis az álláhuákbározó fejlevágók, analfabéta bozótnégerek és multikulti-LMBTQ csillámpónik kéz a kézben fosnak szivárványt az égre és mindenki boldogan szívja a marihónalját, míg meg nem hal. Ez a cél és e felé remekül haladnak is! Egy apró pötty persze zavarja őket felsőbbrendűségükben, és ez a "fasiszta-rasszista-xenofób-illiberális, stb..." Magyarország, ami nem hajlandó elfogadni ennek az Új Világnak a nagyszerűségét!
frenki-7
2026. február 06. 23:36
A lépni szándékozó bajbakerülteknek javaslom egy szibériai őrizetlen pusztaság igénybevételét, természetesen a baksist megfizetve Szerjózsáéknak. Első lépésben a bűnözők, aztán az illegális tartózkodók jönnénak (ha még lenne ilyen valaki).
