01. 23.
péntek
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
eperjes károly javaslat Békemenet színművész pápa miniszterelnök orbán viktor

Hónapokat kellett rá várni, de Eperjes Károly végre elárulta: ezt súgta Orbán Viktor fülébe (VIDEÓ)

2026. január 23. 11:31

A Kossuth-díjas színművész még a miniszterelnök vatikáni látogatása előtt adott néhány tippet.

2026. január 23. 11:31
null

Eperjes Károly Kossuth-díjas színművészt a tavalyi október 23-i ünnepséget követően többen is betámadták ellenzéki oldalról, mert rózsafüzért tartott a kezében és imádkozott, miközben Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mondott. 

Kárász Róbert műsorvezető többek között erről is kérdezte a Másik Oldal című műsorban. Eperjes elárulta, hogy valóban végigimádkozta a kormányfő ünnepi beszédét, de a Békemenet egész hossza alatt a kezében volt a rózsafüzér. Sőt, még az eseményről való távozás után is folytatta az imákat.

A színművész elmondta:

Azt szerettem volna, hogy ez egy jó beszéd legyen, és ezt imával próbáltam segíteni”

 – jelentette ki Eperjes.

A Kossuth-díjas színművész azt is elárulta, hogy az ünnepséget követően félrehívta a miniszterelnököt egy rövid beszélgetésre, aki akkor elújságolta neki, hogy készül XIV. Leó pápához. Erre a színművész úgy reagált:

De jó! Hívd el a béketárgyalásra is!”

Ezt Orbán Viktor jó ötletnek találta. Azonban a javaslatok sora itt még nem ért véget, Eperjes Károly ugyanis hozzátette, hogy Kirill moszkvai pátriárkát is meg kellene hívni, mert akkor jelen lenne Budapesten az egyház nyugati és keleti ága.

A színművész gondolatmenete végén felidézte, hogy azt nem tudja, utóbbi javaslatát végül megfogadták-e, de az ismert, hogy a magyar miniszterelnök vatikáni látogatása után a pápa elment Konstantinápolyba, és találkozott a keleti egyház vezetőjével.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Magyar Színház/Tarnavölgyi Zoltán

