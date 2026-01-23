Hónapokat kellett rá várni, de Eperjes Károly végre elárulta: ezt súgta Orbán Viktor fülébe (VIDEÓ)

– jelentette ki Eperjes.

A Kossuth-díjas színművész azt is elárulta, hogy az ünnepséget követően félrehívta a miniszterelnököt egy rövid beszélgetésre, aki akkor elújságolta neki, hogy készül XIV. Leó pápához. Erre a színművész úgy reagált:

De jó! Hívd el a béketárgyalásra is!”

Ezt Orbán Viktor jó ötletnek találta. Azonban a javaslatok sora itt még nem ért véget, Eperjes Károly ugyanis hozzátette, hogy Kirill moszkvai pátriárkát is meg kellene hívni, mert akkor jelen lenne Budapesten az egyház nyugati és keleti ága.

A színművész gondolatmenete végén felidézte, hogy azt nem tudja, utóbbi javaslatát végül megfogadták-e, de az ismert, hogy a magyar miniszterelnök vatikáni látogatása után a pápa elment Konstantinápolyba, és találkozott a keleti egyház vezetőjével.