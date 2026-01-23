Hónapokat kellett rá várni, de Eperjes Károly végre elárulta: ezt súgta Orbán Viktor fülébe (VIDEÓ)

„A szerencsétlen Szamóca butább, mint a Feró” – Kukorelly Endre csúnyán beleállt Eperjes Károlyba, még a hitét is kigúnyolta (VIDEÓ)
Az író nem kímélte a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt.
A Kossuth-díjas színművész még a miniszterelnök vatikáni látogatása előtt adott néhány tippet.
Eperjes Károly Kossuth-díjas színművészt a tavalyi október 23-i ünnepséget követően többen is betámadták ellenzéki oldalról, mert rózsafüzért tartott a kezében és imádkozott, miközben Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mondott.
Kárász Róbert műsorvezető többek között erről is kérdezte a Másik Oldal című műsorban. Eperjes elárulta, hogy valóban végigimádkozta a kormányfő ünnepi beszédét, de a Békemenet egész hossza alatt a kezében volt a rózsafüzér. Sőt, még az eseményről való távozás után is folytatta az imákat.
A színművész elmondta:
Azt szerettem volna, hogy ez egy jó beszéd legyen, és ezt imával próbáltam segíteni”
– jelentette ki Eperjes.
A Kossuth-díjas színművész azt is elárulta, hogy az ünnepséget követően félrehívta a miniszterelnököt egy rövid beszélgetésre, aki akkor elújságolta neki, hogy készül XIV. Leó pápához. Erre a színművész úgy reagált:
De jó! Hívd el a béketárgyalásra is!”
Ezt Orbán Viktor jó ötletnek találta. Azonban a javaslatok sora itt még nem ért véget, Eperjes Károly ugyanis hozzátette, hogy Kirill moszkvai pátriárkát is meg kellene hívni, mert akkor jelen lenne Budapesten az egyház nyugati és keleti ága.
A színművész gondolatmenete végén felidézte, hogy azt nem tudja, utóbbi javaslatát végül megfogadták-e, de az ismert, hogy a magyar miniszterelnök vatikáni látogatása után a pápa elment Konstantinápolyba, és találkozott a keleti egyház vezetőjével.
A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Magyar Színház/Tarnavölgyi Zoltán
