Orbán Viktor kijelentette: „Ukrajna fenyegetést jelent Magyarország számára” – Brüsszel a magyarok pénzével pecsételné meg hazánk sorsát (VIDEÓ)

Az ukrán hadsereg egyik vezetőjének kijelentéseire reagálva beszélt Magyarország biztonsági helyzetéről Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán. A kormányfő szerint az ukrán elnök és külügyminiszter korábbi megszólalásai után most már katonai vezető részéről is elhangzott olyan kijelentés, amelyet fenyegetésként lehet értelmezni Magyarországra nézve.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt , Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg Volodimir Zelenszkij elnök által kitüntetett őrnagya, a neonáci szellemiségű C14 csoport vezetője egy kerekasztal-beszélgetésen azzal fenyegetőzött, hogy adott esetben a „118. ukrán fegyveres dandár két perc alatt Magyarországra érne és lerohanná hazánkat”.