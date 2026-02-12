Ft
volodimir zelenszkij magyarországra brüsszel fenyegetés hadsereg ukrajna orbán viktor

Orbán Viktor kijelentette: „Ukrajna fenyegetést jelent Magyarország számára” – Brüsszel a magyarok pénzével pecsételné meg hazánk sorsát (VIDEÓ)

2026. február 12. 10:45

Az ukrán hadsereg őrnagyának katonai fenyegetésére reagált Orbán Viktor.

2026. február 12. 10:45
null

Az ukrán hadsereg egyik vezetőjének kijelentéseire reagálva beszélt Magyarország biztonsági helyzetéről Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán. A kormányfő szerint az ukrán elnök és külügyminiszter korábbi megszólalásai után most már katonai vezető részéről is elhangzott olyan kijelentés, amelyet fenyegetésként lehet értelmezni Magyarországra nézve.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt , Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg Volodimir Zelenszkij elnök által kitüntetett őrnagya, a neonáci szellemiségű C14 csoport vezetője egy kerekasztal-beszélgetésen azzal fenyegetőzött, hogy adott esetben a „118. ukrán fegyveres dandár két perc alatt Magyarországra érne és lerohanná hazánkat”.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: az ilyen üzeneteket komolyan kell venni, válaszolni kell rájuk és ki is kell őket védeni.

Álláspontja szerint a fenyegető hangnem azt mutatja, hogy az az európai elképzelés, amely uniós forrásokból egy jelentős méretű és fegyverzetű ukrán hadsereg felépítését támogatja, ellentétes Magyarország biztonsági érdekeivel.

Orbán Viktor kijelentette:

Ma Ukrajna fenyegetést jelent Magyarország számára.”

Hozzátette, nem látja értelmét annak, hogy Magyarország hozzájáruljon egy még erősebb ukrán hadsereg fenntartásához a keleti határ közelében, ugyanis ez a helyzet veszélyes és kiszámíthatatlan, és a jövőben komoly biztonsági problémák forrása lehet hazánk számára.

A kormányfő megerősítette: 

Magyarország ezért nem vesz részt az ukrán hadsereg finanszírozásában.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

