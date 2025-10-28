„A szerencsétlen Szamóca butább, mint a Feró” – Kukorelly Endre csúnyán beleállt Eperjes Károlyba, még a hitét is kigúnyolta (VIDEÓ)

***

Mint ismert, szeptember 14-én Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező volt a Hotel Lentulai vendége. A műsorban szó esett a fiatal színészgeneráció lelki-szellemi állapotáról, a „Harry Potter-nemzedék” veszélyeiről, a rendszerváltás izgalmas, mégis csalódásokkal teli éveiről, valamint a politikai közösségekkel való kapcsolatáról. Eperjes felidézte, hogyan „evangelizálta” a Fideszt, miért érezte fájdalmasnak az MSZP–SZDSZ győzelmét, és miért tartja fontosnak a keresztény alapú tanítást a művészetben is.

A színművész azt is elmondta, édesapja milyen üzenetet küldött Orbán Viktornak. A kedves történet azonban nem aratott osztatlan sikert: Kukorelly Endre élesen bírálta Eperjes Károlyt a Facebook-oldalán, majd a hozzászólások között a hitét is kigúnyolta.