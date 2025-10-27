Ft
10. 27.
hétfő
10. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bayer Zsolt Magyarország Nagy Feró

Bayer Zsolt üzent: Drága Feró!

2025. október 27. 12:45

Kérj bocsánatot, ahogy férfihoz illik, aztán igyunk meg valamit.

2025. október 27. 12:45
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Tudod, hogy a barátom vagy, szeretlek, és ezen semmi sem fog változtatni.

De most meggondolatlan voltál és ostobaságot, bántó dolgot mondtál azokról a szerencsétlen, jobb sorsra érdemes, kiszolgáltatott lányokról.

Kérj bocsánatot, ahogy férfihoz illik, aztán igyunk meg valamit.”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kaldvi
2025. október 27. 13:17
Miért, mit mondott?
Válasz erre
0
0
Fehér Agyar
2025. október 27. 13:13
Feró fantáziál még az örömlányok által nyújtott szolgáltatásokról. Élni nem valószínű, hogy tud már velük
Válasz erre
1
0
Zoli64
2025. október 27. 13:05
Nagy Feró egy gátlástalan patkány!! És ezek után elnézést kérek a patkányoktól, hogy ferót hozzájuk hasolítottam. Kossuth díjas paraszt, aki ezt a régen megtisztelő címet valamiért megkapta. Biztosan a szép magyar beszédért és a kúltúrált viselkedésért kapta. Ez az őstulok kitől kérne bocsánatot??
Válasz erre
0
5
herbert
2025. október 27. 12:50
Feró nem az a bocsánatkérő fajzat. De az ivással nem lesz gond.
Válasz erre
3
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!