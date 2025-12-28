Újabb szexszimbólum távozott az élők sorából

Kilencvenegy évesen elhunyt Brigitte Bardot legendás francia filmszínésznő, az 1960-as évek női ikonja, az állatok lelkes védelmezője – közölte vasárnap az általa korábban létrehozott, róla elnevezett állatvédő alapítvány.

A világszerte elismert színésznő és énekesnő úgy döntött, feladja fényes karrierjét, hogy életét és energiáját az állatok védelmének és alapítványának szentelje – emlékeztet a közlemény, amely nem részletezi a halál napját és helyét.