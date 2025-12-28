Ft
Ft
2°C
0°C
Ft
Ft
2°C
0°C
12. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
brigitte bardot állatok halálhír filmezés alapítvány

Újabb szexszimbólum távozott az élők sorából

2025. december 28. 11:31

Brigitte Bardot 91 éves volt.

2025. december 28. 11:31
null

Kilencvenegy évesen elhunyt Brigitte Bardot legendás francia filmszínésznő, az 1960-as évek női ikonja, az állatok lelkes védelmezője – közölte vasárnap az általa korábban létrehozott, róla elnevezett állatvédő alapítvány.

A világszerte elismert színésznő és énekesnő úgy döntött, feladja fényes karrierjét, hogy életét és energiáját az állatok védelmének és alapítványának szentelje – emlékeztet a közlemény, amely nem részletezi a halál napját és helyét.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

Brigitte Bardot több mint ötven évvel intett ezelőtt búcsút a filmezésnek, hátrahagyva mintegy ötven filmet.

(MTI)

Nyitókép: Robert PUTIGNY / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nuttika
2025. december 28. 12:09
Még egy igazi nő volt, élete végéig hatalmas tartással és büszkeséggel. Kár, hogy a mai fiatalság nem az ilyen nőket tartja követendőnek.
Válasz erre
0
0
Nuttika
2025. december 28. 12:09
Brigitte Bardot több mint ötven évvel intett ezelőtt búcsút a filmezésnek - a magyar nyelv is vele halt, kedves szerkesztő?
Válasz erre
0
0
altercat1
2025. december 28. 11:52
Minden fiú Őt látta az ágyában... RIP
Válasz erre
0
0
Finale
2025. december 28. 11:39
Nagy kedvencem,sot az egyetlen akit igazan kedveltem,kedvessegeert,termeszetessegeert. Elment az utolso ikon.Az uj tobbsegeben iszlam vallasu szineszek, akik most sztarok, nekem nem franciak.
Válasz erre
13
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!