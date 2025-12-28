Újabb szexszimbólum távozott az élők sorából

Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett
A múlt heti uniós csúcs komoly eredményeket hozott Magyarországnak. A szuverenista erők már nincsenek egyedül az Európai Unióban.
Brigitte Bardot 91 éves volt.
Kilencvenegy évesen elhunyt Brigitte Bardot legendás francia filmszínésznő, az 1960-as évek női ikonja, az állatok lelkes védelmezője – közölte vasárnap az általa korábban létrehozott, róla elnevezett állatvédő alapítvány.
A világszerte elismert színésznő és énekesnő úgy döntött, feladja fényes karrierjét, hogy életét és energiáját az állatok védelmének és alapítványának szentelje – emlékeztet a közlemény, amely nem részletezi a halál napját és helyét.
Brigitte Bardot több mint ötven évvel intett ezelőtt búcsút a filmezésnek, hátrahagyva mintegy ötven filmet.
(MTI)
Nyitókép: Robert PUTIGNY / AFP