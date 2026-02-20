Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
eric dane halálhír eufória

Elhunyt az Eufória és a Grace klinika sztárja

2026. február 20. 06:38

Eric Dane 53 éves volt.

2026. február 20. 06:38
null

Megrendítő hír rázta meg a film- és televíziós világot: 53 éves korában elhunyt Eric Dane, akit a közönség leginkább A Grace klinika című sorozat sármos plasztikai sebészeként, Mark Sloan szerepében ismert és szeretett meg. 

A színész halálát az ALS, vagyis az amiotrófiás laterálszklerózis okozta, amely súlyos, progresszív idegrendszeri betegség. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

Később újabb generációk ismerték meg őt a Eufória című sorozatban, ahol Cal Jacobs összetett és ellentmondásos karakterét formálta meg emlékezetes erővel. 

Nyitókép: Chris Delmas / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
wadcutter
2026. február 20. 07:58
covid oltás vitte el, pedig a Grace klinika sztárja volt
Válasz erre
0
0
Ergit
•••
2026. február 20. 07:50 Szerkesztve
Sose láttam a klinika sorozatból egy részt sem. De a betegsége rámutat arra, hogy még mindig édes keveset tudunk az emberi testről, de főleg a nyugati orvoslás!
Válasz erre
1
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2026. február 20. 07:39 Szerkesztve
esküszöm szepkukut végzek magamon --- annyira fájdalmasan leszarom
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!