Elhunyt az Eufória és a Grace klinika sztárja

Eric Dane 53 éves volt.
Megrendítő hír rázta meg a film- és televíziós világot: 53 éves korában elhunyt Eric Dane, akit a közönség leginkább A Grace klinika című sorozat sármos plasztikai sebészeként, Mark Sloan szerepében ismert és szeretett meg.
A színész halálát az ALS, vagyis az amiotrófiás laterálszklerózis okozta, amely súlyos, progresszív idegrendszeri betegség.
Később újabb generációk ismerték meg őt a Eufória című sorozatban, ahol Cal Jacobs összetett és ellentmondásos karakterét formálta meg emlékezetes erővel.
Nyitókép: Chris Delmas / AFP