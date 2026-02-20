Elhunyt az Eufória és a Grace klinika sztárja

Megrendítő hír rázta meg a film- és televíziós világot: 53 éves korában elhunyt Eric Dane, akit a közönség leginkább A Grace klinika című sorozat sármos plasztikai sebészeként, Mark Sloan szerepében ismert és szeretett meg.

A színész halálát az ALS, vagyis az amiotrófiás laterálszklerózis okozta, amely súlyos, progresszív idegrendszeri betegség.